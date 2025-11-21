Market Scoring System

MARKT-SCORING-SYSTEM – Erweiterter Multi-Timeframe-Trading-Indikator

Professionelles Marktanalysesystem, das technische Indikatoren, Muster aus dem maschinellen Lernen und Multi-Timeframe-Bestätigung kombiniert, um präzise Handelssignale zu erzeugen.

HAUPTFUNKTIONEN

Multi-Timeframe-Analyse:

Bestätigt Signale über verschiedene Zeitrahmen (M5, H1) für höhere Trefferquoten

Intelligente Scoring-Engine:

Berechnet Trend-, Range- und Unsicherheitswerte auf Basis der letzten 25 Kerzen

Marktintentionserkennung:

Echtzeitanalyse von Kauf-/Verkaufsdruck anhand der letzten 6 Kerzen unter Einbeziehung des Volumens

Globaler Score (0–100):

Umfassender Signalstärke-Indikator mit visuellem Fortschrittsbalken

ATR-basiertes Risikomanagement:

Dynamische Berechnung von Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop

ADX-Stärkefilter:

Erkennt starke Trends oder Seitwärtsphasen anhand von DI+/DI-

Volumenkontextanalyse:

Unterscheidet explosive Volatilität von ruhigen Akkumulationsphasen

Machine-Learning-System:

Mustererkennung mit Ergebnisverfolgung für adaptive Signale

Strikter Modus:

Filtert Signale nach ADX-Stärke, Unsicherheitsniveau und Mindesttrendstärke

Anpassbares Dashboard:

Voll- oder Kompaktmodus, frei positionierbar und skalierbar

SIGNALTYPEN

BUY / SELL: Starke Trendsignale, von mehreren Indikatoren bestätigt

RANGE BUY / SELL: Gegenbewegungschancen im Seitwärtsmarkt

NEUTRAL: Keine klare Richtung – auf bessere Setups warten

DASHBOARD-SEKTIONEN

Zeitrahmen: HTF-Bestätigung und Richtungsanalyse Scores: Trend, Range, Unsicherheit, Relevanz Risikomanagement: SL/TP/Trailing Stop in Pips Marktintention: 7-stufige Druckanalyse (von Strong Buy bis Strong Sell) Marktbedingungen: ADX-Stärke, DI+/DI-, Volumenstatus Globaler Score: 0–100, farbcodiert

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Gleitende Durchschnitte: EMA 20/50/100 (anpassbar)

ATR-Periode: 14 (anpassbar)

ADX-Periode: 14 (anpassbar)

Scoring-Lookback: 25 Kerzen

Range-Fenster: 50 Kerzen

IDEAL FÜR

Scalper und Daytrader

Swing-Trader, die Multi-Timeframe-Bestätigung benötigen

Trader, die umfassende Marktanalyse in einem einzigen Indikator wünschen

Nutzer, die striktes ATR-basiertes Risikomanagement benötigen

ALERTE

Pop-ups, Sound, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen

Strikter Modus: Mindest-ADX, Maximal-Unsicherheit, Mindesttrendstärke

Wird nur bei bestätigten Signalen mit HTF-Ausrichtung ausgelöst

Der Indikator aktualisiert sich in Echtzeit bei jedem Tick und ist für hohe Leistung und minimalen CPU-Verbrauch optimiert.