Market Scoring System
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 21 November 2025
- Aktivierungen: 5
MARKT-SCORING-SYSTEM – Erweiterter Multi-Timeframe-Trading-Indikator
Professionelles Marktanalysesystem, das technische Indikatoren, Muster aus dem maschinellen Lernen und Multi-Timeframe-Bestätigung kombiniert, um präzise Handelssignale zu erzeugen.
HAUPTFUNKTIONEN
-
Multi-Timeframe-Analyse:
Bestätigt Signale über verschiedene Zeitrahmen (M5, H1) für höhere Trefferquoten
-
Intelligente Scoring-Engine:
Berechnet Trend-, Range- und Unsicherheitswerte auf Basis der letzten 25 Kerzen
-
Marktintentionserkennung:
Echtzeitanalyse von Kauf-/Verkaufsdruck anhand der letzten 6 Kerzen unter Einbeziehung des Volumens
-
Globaler Score (0–100):
Umfassender Signalstärke-Indikator mit visuellem Fortschrittsbalken
-
ATR-basiertes Risikomanagement:
Dynamische Berechnung von Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop
-
ADX-Stärkefilter:
Erkennt starke Trends oder Seitwärtsphasen anhand von DI+/DI-
-
Volumenkontextanalyse:
Unterscheidet explosive Volatilität von ruhigen Akkumulationsphasen
-
Machine-Learning-System:
Mustererkennung mit Ergebnisverfolgung für adaptive Signale
-
Strikter Modus:
Filtert Signale nach ADX-Stärke, Unsicherheitsniveau und Mindesttrendstärke
-
Anpassbares Dashboard:
Voll- oder Kompaktmodus, frei positionierbar und skalierbar
SIGNALTYPEN
-
BUY / SELL: Starke Trendsignale, von mehreren Indikatoren bestätigt
-
RANGE BUY / SELL: Gegenbewegungschancen im Seitwärtsmarkt
-
NEUTRAL: Keine klare Richtung – auf bessere Setups warten
DASHBOARD-SEKTIONEN
-
Zeitrahmen: HTF-Bestätigung und Richtungsanalyse
-
Scores: Trend, Range, Unsicherheit, Relevanz
-
Risikomanagement: SL/TP/Trailing Stop in Pips
-
Marktintention: 7-stufige Druckanalyse (von Strong Buy bis Strong Sell)
-
Marktbedingungen: ADX-Stärke, DI+/DI-, Volumenstatus
-
Globaler Score: 0–100, farbcodiert
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
-
Gleitende Durchschnitte: EMA 20/50/100 (anpassbar)
-
ATR-Periode: 14 (anpassbar)
-
ADX-Periode: 14 (anpassbar)
-
Scoring-Lookback: 25 Kerzen
-
Range-Fenster: 50 Kerzen
IDEAL FÜR
-
Scalper und Daytrader
-
Swing-Trader, die Multi-Timeframe-Bestätigung benötigen
-
Trader, die umfassende Marktanalyse in einem einzigen Indikator wünschen
-
Nutzer, die striktes ATR-basiertes Risikomanagement benötigen
ALERTE
-
Pop-ups, Sound, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen
-
Strikter Modus: Mindest-ADX, Maximal-Unsicherheit, Mindesttrendstärke
-
Wird nur bei bestätigten Signalen mit HTF-Ausrichtung ausgelöst
Der Indikator aktualisiert sich in Echtzeit bei jedem Tick und ist für hohe Leistung und minimalen CPU-Verbrauch optimiert.