Market Scoring System

MARKT-SCORING-SYSTEM – Erweiterter Multi-Timeframe-Trading-Indikator

Professionelles Marktanalysesystem, das technische Indikatoren, Muster aus dem maschinellen Lernen und Multi-Timeframe-Bestätigung kombiniert, um präzise Handelssignale zu erzeugen.

HAUPTFUNKTIONEN

  • Multi-Timeframe-Analyse:
    Bestätigt Signale über verschiedene Zeitrahmen (M5, H1) für höhere Trefferquoten

  • Intelligente Scoring-Engine:
    Berechnet Trend-, Range- und Unsicherheitswerte auf Basis der letzten 25 Kerzen

  • Marktintentionserkennung:
    Echtzeitanalyse von Kauf-/Verkaufsdruck anhand der letzten 6 Kerzen unter Einbeziehung des Volumens

  • Globaler Score (0–100):
    Umfassender Signalstärke-Indikator mit visuellem Fortschrittsbalken

  • ATR-basiertes Risikomanagement:
    Dynamische Berechnung von Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop

  • ADX-Stärkefilter:
    Erkennt starke Trends oder Seitwärtsphasen anhand von DI+/DI-

  • Volumenkontextanalyse:
    Unterscheidet explosive Volatilität von ruhigen Akkumulationsphasen

  • Machine-Learning-System:
    Mustererkennung mit Ergebnisverfolgung für adaptive Signale

  • Strikter Modus:
    Filtert Signale nach ADX-Stärke, Unsicherheitsniveau und Mindesttrendstärke

  • Anpassbares Dashboard:
    Voll- oder Kompaktmodus, frei positionierbar und skalierbar

SIGNALTYPEN

  • BUY / SELL: Starke Trendsignale, von mehreren Indikatoren bestätigt

  • RANGE BUY / SELL: Gegenbewegungschancen im Seitwärtsmarkt

  • NEUTRAL: Keine klare Richtung – auf bessere Setups warten

DASHBOARD-SEKTIONEN

  1. Zeitrahmen: HTF-Bestätigung und Richtungsanalyse

  2. Scores: Trend, Range, Unsicherheit, Relevanz

  3. Risikomanagement: SL/TP/Trailing Stop in Pips

  4. Marktintention: 7-stufige Druckanalyse (von Strong Buy bis Strong Sell)

  5. Marktbedingungen: ADX-Stärke, DI+/DI-, Volumenstatus

  6. Globaler Score: 0–100, farbcodiert

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

  • Gleitende Durchschnitte: EMA 20/50/100 (anpassbar)

  • ATR-Periode: 14 (anpassbar)

  • ADX-Periode: 14 (anpassbar)

  • Scoring-Lookback: 25 Kerzen

  • Range-Fenster: 50 Kerzen

IDEAL FÜR

  • Scalper und Daytrader

  • Swing-Trader, die Multi-Timeframe-Bestätigung benötigen

  • Trader, die umfassende Marktanalyse in einem einzigen Indikator wünschen

  • Nutzer, die striktes ATR-basiertes Risikomanagement benötigen

ALERTE

  • Pop-ups, Sound, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen

  • Strikter Modus: Mindest-ADX, Maximal-Unsicherheit, Mindesttrendstärke

  • Wird nur bei bestätigten Signalen mit HTF-Ausrichtung ausgelöst

Der Indikator aktualisiert sich in Echtzeit bei jedem Tick und ist für hohe Leistung und minimalen CPU-Verbrauch optimiert.


