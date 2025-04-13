Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5

Der Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT5 ist ein leistungsstarkes Tool, das entwickelt wurde, um Tradern beim Überwachen mehrerer Währungspaare und Zeitrahmen mit dem Brilliant Reversal Indikator zu helfen. Dieser Scanner vereinfacht die Identifizierung potenzieller Marktumbrüche, indem er Echtzeit-Scans und Benachrichtigungen direkt von einem zentralen Dashboard bereitstellt. Egal, ob Sie mit Major-, Minor- oder exotischen Paaren handeln, dieses Tool bietet umfassende Marktüberwachung und anpassbare Einstellungen, die sich an Ihre Handelsstrategie anpassen. Bleiben Sie den Marktbewegungen voraus und verfeinern Sie Ihre Einstiege mit diesem unverzichtbaren Tool.

Das Tool organisiert Signale in einem Rasterformat und zeigt Kauf- und Verkaufssignale mit ihrer jeweiligen Stärke an:

  • S: Stark

  • M: Mittel

  • W: Schwach

Die MT5-Version ist hier verfügbar: Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT4

Für detaillierte Dokumentation klicken Sie hier: Dokumentation

Hauptmerkmale:

  • Integration Brilliant Reversal: Konfigurierbare Parameter wie Small Bar Count, Medium Bar Count und Big Bar Count ermöglichen eine präzise Erkennung von Umkehrsignalen in verschiedenen Zeitrahmen.

  • Konfluenz-Warnungen: Hebt Konfluenzsignale hervor, wenn mehrere Zeitrahmen in dieselbe Richtung und Stärke ausgerichtet sind und Tradern stärkere Setups bieten.

  • Benutzerdefinierte Warnungen: Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über Pop-ups, E-Mails oder Push-Benachrichtigungen, um keine kritischen Signale zu verpassen.

  • Responsives Design: Das Dashboard passt sich jeder Bildschirmgröße an, zeigt Signale klar an und gibt an, wie viele Kerzen zuvor jedes Signal aufgetreten ist.

  • Benutzer-Anpassung: Flexible Optionen für die Größe des Panels, die Farben der Signale und Zeitrahmenfilter ermöglichen es Tradern, das Tool an ihre Vorlieben anzupassen.

Hinweis: Dieser Scanner ist darauf ausgelegt, potenzielle Signale des Brilliant Reversal Indikators zu erkennen und zu benachrichtigen. Er führt keine Trades automatisch für den Benutzer aus.

Schauen Sie sich alle meine Produkte an: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessiert an einer kostenlosen 7-Tage-Testversion? Kontaktieren Sie mich über meinen Profilbereich.



