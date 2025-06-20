Daily Trend Lines Pro

Technische Beschreibung

Daily Trend Lines Pro ist ein fortschrittlicher Indikator, der in MQL5 entwickelt wurde, um genaue Einblicke in die täglichen Bewegungen des Marktes zu geben. Basierend auf dem gleitenden Durchschnitt, der aus der ersten Kerze eines jeden Tages berechnet wird, zeichnet der Indikator eine tägliche Trendlinie, die zu Beginn eines jeden neuen Tages zurückgesetzt wird, um visuelle Klarheit zu gewährleisten und die Handelssitzungen klar abzugrenzen.

Hauptmerkmale:

Dynamische und genaue Berechnung:
Die tägliche Linie wird aus dem gleitenden Durchschnittswert abgeleitet, der aus der ersten Kerze des Tages berechnet wird, und bietet eine aktuelle Referenz für das Marktverhalten.

Vollständige Anpassung des gleitenden Durchschnitts:
Ermöglicht Ihnen die Auswahl des Typs des gleitenden Durchschnitts (SMA, EMA, SMMA oder LWMA) und des angewandten Preises (z. B. Schlusskurs, Eröffnungskurs), um den Indikator an Ihren Handelsstil anzupassen.

Einstellbare parallele Linien:
Zusätzlich zur Haupttageslinie erzeugt der Indikator zwei parallele Linien - eine oberhalb und eine unterhalb - mit individuell einstellbaren prozentualen Abständen. Diese Niveaus können als Unterstützungs- und Widerstandszonen dienen und helfen bei der Identifizierung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten.

Unabhängige Anzeigesteuerung:
Der Indikator verfügt über boolesche Parameter, mit denen Sie die Anzeige der Tageslinie, des gleitenden Durchschnitts und jeder der parallelen Linien aktivieren oder deaktivieren können, was eine größere Flexibilität bei der Visualisierung ermöglicht.

Leistung und Stabilität:
Entwickelt nach den besten Praktiken der MQL5-Programmierung, die eine hohe Leistung, Robustheit und ein angemessenes Ressourcenmanagement gewährleisten.

Ideal für Trader, die suchen:

  • Eine klare Visualisierung der täglichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
  • Dynamische Einblicke in Markttrends.
  • Ein anpassbares Tool, das sich an die individuelle Strategie eines jeden Händlers anpasst.


