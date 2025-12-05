Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT5

Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 5

Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 5 es una solución de precisión diseñada para mejorar la disciplina, el control del riesgo y la precisión de la ejecución. Equipado con herramientas de adaptación, tales como trailing stops dinámicos, automatización del punto de equilibrio, y el manejo de múltiples símbolos, ayuda a los operadores a gestionar sus estrategias de forma inteligente, mientras se alinea con los estrictos requisitos de las empresas de negociación por cuenta propia.

Con siete paneles configurables, este Asesor Experto (EA) proporciona un flujo de trabajo estructurado que reduce la toma de decisiones emocionales, refuerza la coherencia y admite metodologías avanzadas, incluidos los conceptos de TIC y Smart Money. Permite a los operadores colocar órdenes tanto instantáneas como pendientes directamente desde el gráfico, minimizando la exposición a las llamadas de margen y a las pérdidas inesperadas.

Visión general técnica

Categoría

Gestión de capital y riesgos, Herramienta de negociación

Plataforma

MetaTrader 5

Nivel de conocimientos

Avanzado

Tipo

Asesor Experto en Gestión de Capital

Plazos soportados

Multi-Tiempo

Estilos de negociación

Scalping, Day Trading, Intradía

Mercados

Divisas, Acciones, Índices


Resumen Profesional

El Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert está diseñado para operadores que desean un control preciso sobre el tamaño de los lotes, los niveles SL/TP, el tiempo de la sesión y los símbolos permitidos. Al permitir la configuración basada en la estrategia, ayuda a eliminar las operaciones emocionales y apoya la ejecución sistemática.

Con una interfaz intuitiva, el EA integra funciones esenciales como Break Even, Trailing Stop, Partial Exit y Step Exits, lo que permite a los operadores refinar la exposición al riesgo y mantener la coherencia en entornos de prop firm.

Activación de la licencia

Se requiere una licencia activa para desbloquear la funcionalidad completa del EA. Para obtener códigos de activación o soporte gratuito de licencias, póngase en contacto con nosotros a través del chat en vivo del sitio web o a través de Telegram/WhatsApp.

Ejemplo: Configuración de orden de compra

En un gráfico de 15 minutos de AUD/CAD, se ejecutó una posición de compra utilizando el EA. Los operadores pueden calcular el tamaño del lote y el stop loss utilizando tres métodos:

  • Por puntos
  • Como porcentaje del saldo
  • Por riesgo fijo en dólares

Además, las opciones predefinidas de recompensa por riesgo ayudan a los operadores a tomar decisiones de entrada rápidas y calculadas.

Ejemplo: Configuración de venta pendiente

En el gráfico AUD/JPY H1, se configuró una orden de venta pendiente. El EA muestra todos los parámetros de la operación -incluyendo la entrada, SL, TP y Riesgo/Recompensa- directamente en la interfaz visual, permitiendo una colocación limpia y precisa.

Paneles y características del EA

1. Pestaña de Operaciones

Proporciona un control total sobre las órdenes instantáneas y pendientes:

  • Tamaño del Lote: Basado en el plan de riesgo
  • Stop Loss: Por puntos, porcentaje o valor fijo en dólares
  • Toma de beneficios: Puntos, importe en dólares, porcentaje o modo R:R

Esto garantiza una ejecución de nivel profesional y una estricta alineación del riesgo.

2. Pestaña Visual

Una interfaz gráfica que simplifica la colocación de órdenes:

  • Arrastre los niveles de entrada, stop y objetivo
  • Órdenes pendientes visuales mediante Buy.p y Sell.p
  • Detección automática de los tipos de órdenes Limit/Stop

Perfecto para los operadores que prefieren la claridad visual durante la configuración.

3. Pestaña de Gestión Monetaria (MM)

Centraliza todas las funciones de control de riesgos:

  • Automatización del punto de equilibrio
  • Trailing stop con inicio y paso personalizables
  • Acciones de grupo: Cerrar todo, equilibrar todo, cancelar pendientes
  • Protector de cuenta (AP) para el corte de emergencia

4. Pestaña Volumen

Evita el exceso de operaciones y las decisiones emocionales:

  • Tamaño máximo de operación
  • Restricciones de volumen diarias/semanales
  • Límites de número de operaciones diarias/semanales
  • Límites de ganancias/pérdidas consecutivas

Estos controles ayudan a mantener la disciplina y a evitar las operaciones por venganza.

5. Pestaña Hora

Define con precisión el horario de negociación:

  • Horas de inicio/fin personalizadas para cada día de la semana
  • Ayuda a evitar sesiones de baja calidad
  • Aumenta la disciplina en entornos de empresas de apoyo

6. Pestaña Límites P/L

Permite a los operadores establecer límites de protección automáticos basados en:

  • Porcentaje
  • Valor en dólares
  • Recuento de pips

Los límites de beneficios/pérdidas diarios y semanales detienen automáticamente la negociación cuando se alcanzan los umbrales.

7. Pestaña Símbolo

Seleccione los instrumentos con los que puede operar el EA:

  • Gráfico actual
  • Todos los gráficos
  • Observación del mercado
  • Lista de símbolos personalizada

Esto evita la negociación impulsiva en instrumentos no rastreados o desconocidos.

8. Pestaña Operaciones

Muestra las métricas esenciales:

  • P/L flotante
  • Saldo al inicio del día/semana
  • Secuencias de ganancias/pérdidas
  • Reducción diaria y semanal

Con la pestaña Datos activada, estas métricas aparecen discretamente en pantalla.

9. Pestaña TP y SL

Impone una gestión disciplinada del riesgo:

  • SL/TP obligatorios
  • Alertas si falta después de X minutos
  • Límites en las modificaciones de SL/TP

Garantiza que las operaciones sigan siempre las reglas predefinidas.

10. Pestaña Noticias

Muestra los próximos eventos económicos de gran impacto para los principales pares:

  • Ajustes de visibilidad pre/post evento
  • Alertas específicas por símbolo
  • Opciones de filtro (Todas las noticias / Últimas noticias)

Ayuda a los operadores a evitar la volatilidad durante los principales acontecimientos económicos.

Reflexiones finales

Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 5 es una herramienta de negociación completa creada para los operadores serios que buscan estructura, consistencia y disciplina. Al combinar la planificación estratégica con la ejecución automatizada y sólidos controles de riesgo, apoya la rentabilidad a largo plazo y una mentalidad de negociación profesional, por lo que es una herramienta esencial para los traders que trabajan en entornos de prop firm.


