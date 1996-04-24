Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT5

Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor MetaTrader 5

Der Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das auf der Grundlage von Spike-Erkennung, Breaker-Block-Strukturen, Fair Value Gaps (FVG) und der Unicorn-Handelsmethodik entwickelt wurde.

Durch die Integration von präziser Preisaktionsanalyse mit Poursamadis eigenen Handelsregeln identifiziert dieser Expert Advisor Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit geringem Risiko und hoher Wahrscheinlichkeit und liefert strukturierte und regelbasierte Handelsentscheidungen direkt auf dem Chart.

Dieser Roboter wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, liquiditätsgetriebene Marktbewegungen mit verbesserter Genauigkeit und disziplinierter Ausführung zu erfassen.

Pro BTB Poursamadi Robot - Technische Daten



Kategorie Einzelheiten Indikator-Kategorien Price Action MT5 Indikatoren

Signal & Forecast MT5 Indikatoren

Expert Advisors (EA) Plattform MetaTrader 5 Level der Handelsfähigkeiten Fortgeschrittene Indikator-Typ Reversal-Handelssystem Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Intraday-Handel Unterstützte Märkte Forex

Kryptowährungen

Aktien

Rohstoffe

Indizes

Pro BTB Poursamadi Robot - Übersicht



Der Pro BTB Poursamadi Robot erkennt Kursspitzen mit hoher Dynamik, bestätigt Breaker-Block-Ausbrüche und bewertet die Fair-Value-Gap-Ausrichtung, um optimale Handelseintritte zu bestimmen.

Kernfunktionalitäten:

Identifikation von schnellen Preisspitzen und Liquiditätszonen

Einstiegsbestätigung auf der Grundlage von Breaker Block-Ausbrüchen in Kombination mit FVG

Signalgenerierung durch grüne Pfeile für Kauf-Setups und rote Pfeile für Verkaufs-Setups

Vollständiger Abgleich mit Poursamadis proprietären Regeln und der Unicorn-Handelslogik

Bullisches Marktverhalten

Unter bullischen Bedingungen, erkennt der Roboter:

Erkennt bullische Spikes, die mit dem Breaker Block Breakout und dem FVG übereinstimmen

Hervorhebung des Spike-Bereichs durch farbige Kästchen in der Nähe wichtiger Pivot-Zonen

Zeichnet eine gelbe Unterstützungslinie als Reaktionslevel

Gibt ein Kaufsignal (grüner Pfeil) aus, wenn der Kurs während der folgenden Ausschläge positiv reagiert

Dieser Prozess stellt sicher, dass die Kaufentscheidungen mit der Liquidität und der strukturbasierten Bestätigung übereinstimmen.

Bärenhaftes Marktverhalten

Bei Abwärtstrends erkennt der Expert Advisor:

Identifiziert bärische Spikes, die von Breaker-Block-Durchbrüchen und FVG begleitet werden

hebt Verkaufszonen visuell auf dem Chart hervor

Zeichnet eine gelbe Widerstandslinie im Pivot-Bereich

Aktiviert ein Verkaufssignal (roter Pfeil), wenn eine bärische Kursreaktion bestätigt wird

Dieser systematische Ansatz hilft Händlern, Verkaufspositionen mit größerem Vertrauen einzugehen.



Pro BTB Poursamadi Robot Einstellungen



Parameter Beschreibung Tiefe Anzahl der analysierten Kerzen Abweichung Erlaubter Abweichungswert Rückwärtsschritt Rückwärtsschritt für die Berechnung Mittelwertbildung Kerzen Anzahl der für die Mittelwertbildung verwendeten Kerzen Oberer Prozentsatz Prozentualer Anteil des oberen Kerzenbereichs Break-Kerzen Anzahl der für den Ausbruch erforderlichen Kerzen Warnung senden Aktiviert plattforminterne Alarme Benachrichtigung senden Mobile Benachrichtigungen aktivieren Automatische Handelsausführung Automatische Handelseröffnung aktivieren Losgröße Handelsvolumen Gewinnmitnahme (Punkte) Gewinn-Ziel Stop Loss (Punkte) Risiko-Limit

Fazit



Der Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor ist eine leistungsstarke MetaTrader 5-Handelslösung, die durch Spike-Erkennung, Breaker-Block-Analyse und Fair-Value-Gap-Bestätigung hochpräzise und risikoarme Handelsmöglichkeiten identifiziert.

Durch die Verschmelzung von Unicorn-Handelskonzepten mit Poursamadis exklusiven Regeln liefert dieser Expert Advisor strukturierte, liquiditätsbasierte Einstiege, die sich am realen Marktverhalten orientieren - ein effektives Werkzeug für Händler, die eine disziplinierte und regelbasierte Automatisierung suchen.