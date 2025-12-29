📌 MSX Unified Hybrid EA - Lite-Version

MSX Unified Hybrid EA (Lite) ist ein kostenloser Expert Advisor zur Demonstration der internen Hybrid-Trend-Engine, die in den MSX-Handelssystemen verwendet wird.

Diese Lite-Version konzentriert sich ausschließlich auf das Ein- und Ausstiegsverhalten und ermöglicht es dem Benutzer zu beobachten, wie die Strategie auf reale Marktbedingungen reagiert, ohne fortgeschrittene Geldmanagement- oder Kapitalschutzfunktionen.

⚙️ Kernstrategie-Logik

Der Expert Advisor arbeitet mit einer intern kodierten Hybrid-Trend-Engine, die Folgendes kombiniert:

Logik des geglätteten gleitenden Rumpfdurchschnitts (interne Berechnung)

Geglättete Heiken Ashi-Kursanalyse (interne Berechnung)

Nur Signale mit geschlossener Kerze, die nicht neu gemalt werden

Alle Berechnungen werden innerhalb des EAs durchgeführt, ohne externe Indikatoren, ohne DLLs und ohne zusätzliche Dateien.

📈 Handelsregeln (Lite-Version)

Trades werden nur beim Schließen einer neuen Kerze ausgewertet

Ein Trend → nur ein Handel

Nur eine Position zur Zeit pro Symbol

Der Einstieg ist erst erlaubt, wenn der vorherige Handel vollständig geschlossen ist

Der Ausstieg erfolgt, wenn ein bestätigter gegenläufiger Trend erkannt wird

Eingebauter Schutz gegen schnelle Flip-Flop-Einstiege während kleinerer Pullbacks

🧪 Zweck der Lite-Version

Diese Lite-Version wird bereitgestellt, um:

Demonstration des realen Strategieverhaltens auf Live-Charts

Benutzern die Möglichkeit zu geben, Ein- und Ausstiege visuell zu beobachten

Händlern dabei zu helfen, die Signalqualität zu bewerten, bevor sie erweiterte Versionen verwenden

Sie enthält keine erweiterten Risikokontrollen oder Leistungsoptimierungen, die in den professionellen Versionen zu finden sind.

🔒 Markt- & Validierungskonformität

Eine einzige EX5-Datei

Keine externen Abhängigkeiten

Keine Konto-, Symbol-, Zeit- oder Broker-Einschränkungen

Vollständig konform mit den MetaTrader 5 Marktregeln

Besteht die automatische Marktvalidierung

⚠️ Risikohinweis (wichtig)

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dieser Expert Advisor wird nur zu Bildungs- und Evaluierungszwecken zur Verfügung gestellt.

Die Lite-Version enthält keine vollständigen Risikomanagement-Funktionen. Die Benutzer sind dafür verantwortlich, das Produkt auf Demokonten zu testen, bevor sie es im Live-Handel einsetzen.

Der Autor ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die durch die Verwendung dieser Software entstehen.

📝 Hinweise