Msx AI Scalper EA - Lite-Version

Msx AI Scalper EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der zur Demonstration der Double Smoothed Hull Moving Average (DSHULL) Kern-Engine entwickelt wurde, die in professionellen Handelssystemen der Marke MSX verwendet wird.

Dieser EA konzentriert sich nur auf die Kernlogik von:

Einstieg kaufen

Kauf-Ausgang

Einstieg verkaufen

Ausstieg verkaufen

basierend auf bestätigten Double Smoothed Hull MA Farbumkehrungen, die strikt auf geschlossenen Kerzen ausgeführt werden, um ein Ummalen auf der Expert Advisor-Ebene zu vermeiden.

🔍 Wie der EA funktioniert (Kernmethodik)

Der EA berechnet intern einen Double Smoothed Hull Moving Average (HULL MA) und überwacht kontinuierlich dessen endgültigen Farbstatus:

Grüner HULL → bullischer Zustand

Roter HULL → bärischer Zustand

Einstiegs-Logik

KAUFEN Einstieg : Wird ausgelöst, wenn der HULL MA seine Farbe von Rot nach Grün ändert und die Kerze vollständig geschlossen ist

SELL Einstieg: Wird ausgelöst, wenn der HULL MA seine Farbe von Grün nach Rot wechselt und die Kerze vollständig geschlossen ist.

Es ist immer nur eine Position pro Symbol erlaubt.

Ausstiegs-Logik

BUY Ausstieg : Die Position wird sofort geschlossen, wenn der HULL MA rot wird.

SELL Ausstieg: Die Position wird sofort geschlossen, wenn der HULL MA grün wird.

Dies gewährleistet einen echten, auf einer Umkehrung basierenden Ausstieg, der nicht davon abhängt, dass sich die Indikatoren in der Mitte des Balkens neu darstellen.

⏱️ Zeitrahmen & Symbol-Kompatibilität

Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Krypto, Indizes, Metalle - abhängig vom Broker)

Kompatibel mit allen Standard-Zeitfenstern

Am besten zu beobachten auf M5-H1 , aber es gibt keine Zeitrahmenbeschränkung

Vollständig kompatibel mit MT5 Netting- und Hedging-Konten

⚙️ Risiko-Belohnungs-Modell (Fest & Transparent)

Msx AI Scalper EA verwendet ein festes Stop-Loss- und Take-Profit-Modell:

Stop Loss : Fest in Punkten (benutzerdefiniert)

Gewinnmitnahme : Festgelegt in Punkten (benutzerdefiniert)

Losgröße: Festgelegt (kein Martingal, keine Lot-Erhöhung)

Dies schafft eine klare und vorhersehbare Risiko-Ertrags-Struktur und macht den EA geeignet für:

Strategiebeobachtung

Vorwärts-Testen

Pädagogische Bewertung von Trendumkehrverhalten

⚠️ In dieser kostenlosen Version sind keine dynamische Risikoskalierung, Erholungslogik oder Kapitalschutzsysteme enthalten.

🧠 Zweck dieses kostenlosen EA

Dieser EA wird absichtlich als einfaches Demonstrationsprodukt veröffentlicht.

Es ermöglicht Händlern zu:

zu beobachten, wie die MSX DSHULL Core Engine auf Marktumkehrungen reagiert

das Timing des Einstiegs/Ausstiegs unter Live-Marktbedingungen zu überprüfen

Bestätigen Sie die Übereinstimmung mit MSX Indikator-basierten Strategien

Verstehen Sie die Grundlage, die in MSX PRO / kostenpflichtigen Expert Advisors verwendet wird

Alle fortgeschrittenen Logiken, einschließlich:

Kapitalschutzsysteme

Intelligente Filter

Volatilitätskontrollen

Sitzungsmanagement

Erweiterte Geldverwaltung

sind nur in den kostenpflichtigen MSX PRO-Versionen verfügbar.

✅ Was dieser EA NICHT ist

❌ Kein Signaldienst

❌ Kein System mit garantiertem Gewinn

❌ Kein automatisiertes Geldmach-Tool

Es handelt sich um ein transparentes Core-Engine-Showcase, das Benutzern helfen soll, eine fundierte Entscheidung zu treffen, bevor sie ein professionelles MSX-Produkt kaufen.

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit einem hohen Risiko verbunden und kann zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des Kapitals führen.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dieses Produkt wird nur zu Bildungs- und Evaluierungszwecken zur Verfügung gestellt.

Testen Sie es immer auf einem Demokonto, bevor Sie einen Expert Advisor auf einem Live-Konto verwenden.

📌 Abschließende Hinweise

Msx AI Scalper EA v1.12 stellt nur die Basisschicht der professionellen Handelssysteme von MSX dar.

Es wird empfohlen, sein Verhalten sorgfältig zu studieren und es mit MSX-Indikatoren zu vergleichen, bevor Sie auf eine kostenpflichtige Version upgraden.

🔹 Verkäufer Produkte & Updates

Sie können alle Produkte, Editionen und Updates hier einsehen:

👉 https://www.mql5.com/en/users/aaspg0090l/seller

❓ Häufig gestellte Frage:

Bieten Sie optimierte .set-Dateien für bestimmte Symbole oder Zeiträume an?

Antwort:

MetaTrader-Plattformen unterstützenHunderte von Symbolen, mehrere Zeitrahmen, verschiedene Broker, Kontotypen, Leverage-Levels und Kapitalgrößen. Aufgrund dieser großen Variabilität ist espraktisch nicht möglich, optimierte .set-Dateien für jede mögliche Handelskonfiguration bereitzustellen.

🔹 FREE / Lite-Versionen

FREE- oder Lite-Versionen werden absichtlich zur Verfügung gestellt:

Eine funktionale Demonstration der Kernlogik des EAs

Eine Möglichkeit, die Broker-Kompatibilität und die Ausführung zu testen

Eine Möglichkeit, das Verhalten der Strategie vor dem Upgrade zu testen

Aus diesem Grund:

FREE-Versionen verwenden Standard-Parameter

Optimierte .set-Dateien sind nicht enthalten

Personalisierte Konfigurationsunterstützung wirdnicht angeboten

Dieser Ansatz folgt denNormen des MQL5-Marktplatzes und gewährleistet Transparenz für die Nutzer.

🔹 PRO-Versionen

Die PRO-Versionen sind fürseriöse Händler gedacht, einschließlich:

Professionelle Einzelhändler

Copy-Trading-Meister

Signalanbieter

Benutzer von Fondskonten

PRO-Versionen enthalten in der Regel:

Erweiterte Pre-Entry- und Post-Entry-Schutzsysteme

Risiko-, Eigenkapital- und Drawdown-Kontrollen auf institutionellem Niveau

Einegebrauchsfertige Referenz-.set-Datei, in der Regel optimiert für:

XAUUSD- M5-Zeitrahmen - mindestens 500 $ Eigenkapital ( als Basisbeispiel)

Darüber hinaus können PRO-Benutzer Folgendes anfordern:

Eine maßgeschneiderte .set-Datei

Angepasst an das bevorzugte Symbol, den Zeitrahmen, die Kapitalgröße, die Bedingungen des Brokers usw.

Entwickelt, um ihrenindividuellen Handelszielen zu entsprechen

🔹 Wichtiger Hinweis

Marktbedingungen, Broker-Ausführung und Volatilität ändern sich im Laufe der Zeit.

Daher kann kein EA garantieren, dass eine einzelne .set-Datei für alle Nutzer oder für immer die "beste" sein wird.

Das Ziel ist die Bereitstellung:

Einen robusten und sicheren Handelsrahmen

Eine zuverlässige Startkonfiguration

Und optionaleAnpassungsunterstützung für PRO-Nutzer

🧠 Beschreibung der Indikatoren

