Msx AI Scalper EA
- Experten
- Som Prakash Gehlot
- Version: 1.12
Msx AI Scalper EA - Lite-Version
Msx AI Scalper EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der zur Demonstration der Double Smoothed Hull Moving Average (DSHULL) Kern-Engine entwickelt wurde, die in professionellen Handelssystemen der Marke MSX verwendet wird.
Dieser EA konzentriert sich nur auf die Kernlogik von:
-
Einstieg kaufen
-
Kauf-Ausgang
-
Einstieg verkaufen
-
Ausstieg verkaufen
basierend auf bestätigten Double Smoothed Hull MA Farbumkehrungen, die strikt auf geschlossenen Kerzen ausgeführt werden, um ein Ummalen auf der Expert Advisor-Ebene zu vermeiden.
🔍 Wie der EA funktioniert (Kernmethodik)
Der EA berechnet intern einen Double Smoothed Hull Moving Average (HULL MA) und überwacht kontinuierlich dessen endgültigen Farbstatus:
-
Grüner HULL → bullischer Zustand
-
Roter HULL → bärischer Zustand
Einstiegs-Logik
-
KAUFEN Einstieg: Wird ausgelöst, wenn der HULL MA seine Farbe von Rot nach Grün ändert und die Kerze vollständig geschlossen ist
-
SELL Einstieg: Wird ausgelöst, wenn der HULL MA seine Farbe von Grün nach Rot wechselt und die Kerze vollständig geschlossen ist.
Es ist immer nur eine Position pro Symbol erlaubt.
Ausstiegs-Logik
-
BUY Ausstieg: Die Position wird sofort geschlossen, wenn der HULL MA rot wird.
-
SELL Ausstieg: Die Position wird sofort geschlossen, wenn der HULL MA grün wird.
Dies gewährleistet einen echten, auf einer Umkehrung basierenden Ausstieg, der nicht davon abhängt, dass sich die Indikatoren in der Mitte des Balkens neu darstellen.
⏱️ Zeitrahmen & Symbol-Kompatibilität
-
Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Krypto, Indizes, Metalle - abhängig vom Broker)
-
Kompatibel mit allen Standard-Zeitfenstern
-
Am besten zu beobachten auf M5-H1, aber es gibt keine Zeitrahmenbeschränkung
-
Vollständig kompatibel mit MT5 Netting- und Hedging-Konten
⚙️ Risiko-Belohnungs-Modell (Fest & Transparent)
Msx AI Scalper EA verwendet ein festes Stop-Loss- und Take-Profit-Modell:
-
Stop Loss: Fest in Punkten (benutzerdefiniert)
-
Gewinnmitnahme: Festgelegt in Punkten (benutzerdefiniert)
-
Losgröße: Festgelegt (kein Martingal, keine Lot-Erhöhung)
Dies schafft eine klare und vorhersehbare Risiko-Ertrags-Struktur und macht den EA geeignet für:
-
Strategiebeobachtung
-
Vorwärts-Testen
-
Pädagogische Bewertung von Trendumkehrverhalten
⚠️ In dieser kostenlosen Version sind keine dynamische Risikoskalierung, Erholungslogik oder Kapitalschutzsysteme enthalten.
🧠 Zweck dieses kostenlosen EA
Dieser EA wird absichtlich als einfaches Demonstrationsprodukt veröffentlicht.
Es ermöglicht Händlern zu:
-
zu beobachten, wie die MSX DSHULL Core Engine auf Marktumkehrungen reagiert
-
das Timing des Einstiegs/Ausstiegs unter Live-Marktbedingungen zu überprüfen
-
Bestätigen Sie die Übereinstimmung mit MSX Indikator-basierten Strategien
-
Verstehen Sie die Grundlage, die in MSX PRO / kostenpflichtigen Expert Advisors verwendet wird
Alle fortgeschrittenen Logiken, einschließlich:
-
Kapitalschutzsysteme
-
Intelligente Filter
-
Volatilitätskontrollen
-
Sitzungsmanagement
-
Erweiterte Geldverwaltung
sind nur in den kostenpflichtigen MSX PRO-Versionen verfügbar.
✅ Was dieser EA NICHT ist
-
❌ Kein Signaldienst
-
❌ Kein System mit garantiertem Gewinn
-
❌ Kein automatisiertes Geldmach-Tool
Es handelt sich um ein transparentes Core-Engine-Showcase, das Benutzern helfen soll, eine fundierte Entscheidung zu treffen, bevor sie ein professionelles MSX-Produkt kaufen.
⚠️ Risikohinweis
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit einem hohen Risiko verbunden und kann zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des Kapitals führen.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Dieses Produkt wird nur zu Bildungs- und Evaluierungszwecken zur Verfügung gestellt.
Testen Sie es immer auf einem Demokonto, bevor Sie einen Expert Advisor auf einem Live-Konto verwenden.
📌 Abschließende Hinweise
Msx AI Scalper EA v1.12 stellt nur die Basisschicht der professionellen Handelssysteme von MSX dar.
Es wird empfohlen, sein Verhalten sorgfältig zu studieren und es mit MSX-Indikatoren zu vergleichen, bevor Sie auf eine kostenpflichtige Version upgraden.
🔹 Verkäufer Produkte & Updates
Sie können alle Produkte, Editionen und Updates hier einsehen:
👉 https://www.mql5.com/en/users/aaspg0090l/seller
❓ Häufig gestellte Frage:
Bieten Sie optimierte .set-Dateien für bestimmte Symbole oder Zeiträume an?
Antwort:
MetaTrader-Plattformen unterstützenHunderte von Symbolen, mehrere Zeitrahmen, verschiedene Broker, Kontotypen, Leverage-Levels und Kapitalgrößen. Aufgrund dieser großen Variabilität ist espraktisch nicht möglich, optimierte .set-Dateien für jede mögliche Handelskonfiguration bereitzustellen.
🔹 FREE / Lite-Versionen
FREE- oder Lite-Versionen werden absichtlich zur Verfügung gestellt:
-
Einefunktionale Demonstration der Kernlogik des EAs
-
Eine Möglichkeit,die Broker-Kompatibilität und die Ausführung zu testen
-
Eine Möglichkeit, das Verhalten der Strategie vor dem Upgrade zu testen
Aus diesem Grund:
-
FREE-Versionen verwendenStandard-Parameter
-
Optimierte .set-Dateien sindnicht enthalten
-
Personalisierte Konfigurationsunterstützung wirdnicht angeboten
Dieser Ansatz folgt denNormen des MQL5-Marktplatzes und gewährleistet Transparenz für die Nutzer.
🔹 PRO-Versionen
Die PRO-Versionen sind fürseriöse Händler gedacht, einschließlich:
-
Professionelle Einzelhändler
-
Copy-Trading-Meister
-
Signalanbieter
-
Benutzer von Fondskonten
PRO-Versionen enthalten in der Regel:
-
ErweitertePre-Entry- und Post-Entry-Schutzsysteme
-
Risiko-, Eigenkapital- und Drawdown-Kontrollen auf institutionellem Niveau
-
Einegebrauchsfertige Referenz-.set-Datei, in der Regel optimiert für:
XAUUSD- M5-Zeitrahmen - mindestens 500 $ Eigenkapital ( als Basisbeispiel)
Darüber hinaus können PRO-Benutzer Folgendes anfordern:
-
Eine maßgeschneiderte .set-Datei
-
Angepasst an dasbevorzugte Symbol, den Zeitrahmen, die Kapitalgröße, die Bedingungen des Brokers usw.
-
Entwickelt, um ihrenindividuellen Handelszielen zu entsprechen
🔹 Wichtiger Hinweis
Marktbedingungen, Broker-Ausführung und Volatilität ändern sich im Laufe der Zeit.
Daher kann kein EA garantieren, dass eine einzelne .set-Datei für alle Nutzer oder für immer die "beste" sein wird.
Das Ziel ist die Bereitstellung:
-
Einenrobusten und sicheren Handelsrahmen
-
Einezuverlässige Startkonfiguration
-
Und optionaleAnpassungsunterstützung für PRO-Nutzer
🧠 Beschreibung der Indikatoren
Dieser EA kombiniert einen leistungsstarken benutzerdefinierten Double Smoothed Hull Moving Average (DSHULL)
- um ein adaptives Handelsmodell zu erstellen, das präzise auf Preisstrukturen und Volatilitätsverschiebungen reagiert.
📈 Indikatoranforderungen:
Dieser EA referenziert intern einen benutzerdefinierten Indikator:
- Master SmoothedHMA Color
Diese Indikatoren sindnicht Teil der MetaTrader 5 Standard-Tools.
Um das tatsächliche Signalverhalten des EAs auf Ihrem Live-Chart zu sehen:
-
Laden Sie diesen IndikatorKOSTENLOS von unsererMQL5 MarketProducts Seite herunter.
-
Installieren Sie ihn in Ihrem Indikatoren-Ordner mit denStandardeinstellungen 21/3
-
Hängen Sie den EA an ein beliebiges Diagramm an - der Indikator zeigt die Echtzeit-Hybrid-Ein- und Ausstiegslogik visuell an.
⚙️ Kompatibilität:
-
Plattform:MetaTrader 5
-
Zeitrahmen: Alle (optimiert für M5 bis H1)
-
Symbole: Multi-Asset-Unterstützung (Forex, Indizes, Metalle, Krypto)
-
Eingaben: Vollständig konfigurierbar
💡 Hinweis:
Dieser Expert Advisor kann unabhängig funktionieren, aber die visuelle Logikbestätigung (Einstiegs-/Ausstiegsvisualisierung) erfordert den installierten Indikator wie oben erwähnt.