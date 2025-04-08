Msx AI Scalper EA

Msx AI Scalper EA - Lite-Version

Msx AI Scalper EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der zur Demonstration der Double Smoothed Hull Moving Average (DSHULL) Kern-Engine entwickelt wurde, die in professionellen Handelssystemen der Marke MSX verwendet wird.

Dieser EA konzentriert sich nur auf die Kernlogik von:

  • Einstieg kaufen

  • Kauf-Ausgang

  • Einstieg verkaufen

  • Ausstieg verkaufen

basierend auf bestätigten Double Smoothed Hull MA Farbumkehrungen, die strikt auf geschlossenen Kerzen ausgeführt werden, um ein Ummalen auf der Expert Advisor-Ebene zu vermeiden.

🔍 Wie der EA funktioniert (Kernmethodik)

Der EA berechnet intern einen Double Smoothed Hull Moving Average (HULL MA) und überwacht kontinuierlich dessen endgültigen Farbstatus:

  • Grüner HULL → bullischer Zustand

  • Roter HULL → bärischer Zustand

Einstiegs-Logik

  • KAUFEN Einstieg: Wird ausgelöst, wenn der HULL MA seine Farbe von Rot nach Grün ändert und die Kerze vollständig geschlossen ist

  • SELL Einstieg: Wird ausgelöst, wenn der HULL MA seine Farbe von Grün nach Rot wechselt und die Kerze vollständig geschlossen ist.

Es ist immer nur eine Position pro Symbol erlaubt.

Ausstiegs-Logik

  • BUY Ausstieg: Die Position wird sofort geschlossen, wenn der HULL MA rot wird.

  • SELL Ausstieg: Die Position wird sofort geschlossen, wenn der HULL MA grün wird.

Dies gewährleistet einen echten, auf einer Umkehrung basierenden Ausstieg, der nicht davon abhängt, dass sich die Indikatoren in der Mitte des Balkens neu darstellen.

⏱️ Zeitrahmen & Symbol-Kompatibilität

  • Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Krypto, Indizes, Metalle - abhängig vom Broker)

  • Kompatibel mit allen Standard-Zeitfenstern

  • Am besten zu beobachten auf M5-H1, aber es gibt keine Zeitrahmenbeschränkung

  • Vollständig kompatibel mit MT5 Netting- und Hedging-Konten

⚙️ Risiko-Belohnungs-Modell (Fest & Transparent)

Msx AI Scalper EA verwendet ein festes Stop-Loss- und Take-Profit-Modell:

  • Stop Loss: Fest in Punkten (benutzerdefiniert)

  • Gewinnmitnahme: Festgelegt in Punkten (benutzerdefiniert)

  • Losgröße: Festgelegt (kein Martingal, keine Lot-Erhöhung)

Dies schafft eine klare und vorhersehbare Risiko-Ertrags-Struktur und macht den EA geeignet für:

  • Strategiebeobachtung

  • Vorwärts-Testen

  • Pädagogische Bewertung von Trendumkehrverhalten

⚠️ In dieser kostenlosen Version sind keine dynamische Risikoskalierung, Erholungslogik oder Kapitalschutzsysteme enthalten.

🧠 Zweck dieses kostenlosen EA

Dieser EA wird absichtlich als einfaches Demonstrationsprodukt veröffentlicht.

Es ermöglicht Händlern zu:

  • zu beobachten, wie die MSX DSHULL Core Engine auf Marktumkehrungen reagiert

  • das Timing des Einstiegs/Ausstiegs unter Live-Marktbedingungen zu überprüfen

  • Bestätigen Sie die Übereinstimmung mit MSX Indikator-basierten Strategien

  • Verstehen Sie die Grundlage, die in MSX PRO / kostenpflichtigen Expert Advisors verwendet wird

Alle fortgeschrittenen Logiken, einschließlich:

  • Kapitalschutzsysteme

  • Intelligente Filter

  • Volatilitätskontrollen

  • Sitzungsmanagement

  • Erweiterte Geldverwaltung

sind nur in den kostenpflichtigen MSX PRO-Versionen verfügbar.

✅ Was dieser EA NICHT ist

  • ❌ Kein Signaldienst

  • ❌ Kein System mit garantiertem Gewinn

  • ❌ Kein automatisiertes Geldmach-Tool

Es handelt sich um ein transparentes Core-Engine-Showcase, das Benutzern helfen soll, eine fundierte Entscheidung zu treffen, bevor sie ein professionelles MSX-Produkt kaufen.

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit einem hohen Risiko verbunden und kann zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des Kapitals führen.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Dieses Produkt wird nur zu Bildungs- und Evaluierungszwecken zur Verfügung gestellt.
Testen Sie es immer auf einem Demokonto, bevor Sie einen Expert Advisor auf einem Live-Konto verwenden.

📌 Abschließende Hinweise

Msx AI Scalper EA v1.12 stellt nur die Basisschicht der professionellen Handelssysteme von MSX dar.
Es wird empfohlen, sein Verhalten sorgfältig zu studieren und es mit MSX-Indikatoren zu vergleichen, bevor Sie auf eine kostenpflichtige Version upgraden.

🔹 Verkäufer Produkte & Updates

Sie können alle Produkte, Editionen und Updates hier einsehen:
👉 https://www.mql5.com/en/users/aaspg0090l/seller

❓ Häufig gestellte Frage:

Bieten Sie optimierte .set-Dateien für bestimmte Symbole oder Zeiträume an?

Antwort:

MetaTrader-Plattformen unterstützenHunderte von Symbolen, mehrere Zeitrahmen, verschiedene Broker, Kontotypen, Leverage-Levels und Kapitalgrößen. Aufgrund dieser großen Variabilität ist espraktisch nicht möglich, optimierte .set-Dateien für jede mögliche Handelskonfiguration bereitzustellen.

🔹 FREE / Lite-Versionen

FREE- oder Lite-Versionen werden absichtlich zur Verfügung gestellt:

  • Einefunktionale Demonstration der Kernlogik des EAs

  • Eine Möglichkeit,die Broker-Kompatibilität und die Ausführung zu testen

  • Eine Möglichkeit, das Verhalten der Strategie vor dem Upgrade zu testen

Aus diesem Grund:

  • FREE-Versionen verwendenStandard-Parameter

  • Optimierte .set-Dateien sindnicht enthalten

  • Personalisierte Konfigurationsunterstützung wirdnicht angeboten

Dieser Ansatz folgt denNormen des MQL5-Marktplatzes und gewährleistet Transparenz für die Nutzer.

🔹 PRO-Versionen

Die PRO-Versionen sind fürseriöse Händler gedacht, einschließlich:

  • Professionelle Einzelhändler

  • Copy-Trading-Meister

  • Signalanbieter

  • Benutzer von Fondskonten

PRO-Versionen enthalten in der Regel:

  • ErweitertePre-Entry- und Post-Entry-Schutzsysteme

  • Risiko-, Eigenkapital- und Drawdown-Kontrollen auf institutionellem Niveau

  • Einegebrauchsfertige Referenz-.set-Datei, in der Regel optimiert für:
    XAUUSD- M5-Zeitrahmen - mindestens 500 $ Eigenkapital ( als Basisbeispiel)

Darüber hinaus können PRO-Benutzer Folgendes anfordern:

  • Eine maßgeschneiderte .set-Datei

  • Angepasst an dasbevorzugte Symbol, den Zeitrahmen, die Kapitalgröße, die Bedingungen des Brokers usw.

  • Entwickelt, um ihrenindividuellen Handelszielen zu entsprechen

🔹 Wichtiger Hinweis

Marktbedingungen, Broker-Ausführung und Volatilität ändern sich im Laufe der Zeit.
Daher kann kein EA garantieren, dass eine einzelne .set-Datei für alle Nutzer oder für immer die "beste" sein wird.

Das Ziel ist die Bereitstellung:

  • Einenrobusten und sicheren Handelsrahmen

  • Einezuverlässige Startkonfiguration

  • Und optionaleAnpassungsunterstützung für PRO-Nutzer

🧠 Beschreibung der Indikatoren

Dieser EA kombiniert einen leistungsstarken benutzerdefinierten Double Smoothed Hull Moving Average (DSHULL)

- um ein adaptives Handelsmodell zu erstellen, das präzise auf Preisstrukturen und Volatilitätsverschiebungen reagiert.

📈 Indikatoranforderungen:
Dieser EA referenziert intern einen benutzerdefinierten Indikator:

  • Master SmoothedHMA Color

Diese Indikatoren sindnicht Teil der MetaTrader 5 Standard-Tools.
Um das tatsächliche Signalverhalten des EAs auf Ihrem Live-Chart zu sehen:

  1. Laden Sie diesen IndikatorKOSTENLOS von unsererMQL5 MarketProducts Seite herunter.

  2. Installieren Sie ihn in Ihrem Indikatoren-Ordner mit denStandardeinstellungen 21/3

  3. Hängen Sie den EA an ein beliebiges Diagramm an - der Indikator zeigt die Echtzeit-Hybrid-Ein- und Ausstiegslogik visuell an.

⚙️ Kompatibilität:

  • Plattform:MetaTrader 5

  • Zeitrahmen: Alle (optimiert für M5 bis H1)

  • Symbole: Multi-Asset-Unterstützung (Forex, Indizes, Metalle, Krypto)

  • Eingaben: Vollständig konfigurierbar

💡 Hinweis:
Dieser Expert Advisor kann unabhängig funktionieren, aber die visuelle Logikbestätigung (Einstiegs-/Ausstiegsvisualisierung) erfordert den installierten Indikator wie oben erwähnt.


Empfohlene Produkte
Pip Melody
Nguyen Thanh Cong
Experten
Wir stellen Ihnen Pip Melody vor, den Forex Expert Advisor, der die rhythmische Ebbe und Flut des Marktes mit der Finesse eines erfahrenen Händlers einfängt. So wie ein Komponist Melodien komponiert, erkennt und nutzt Pip Melody die Wellen des Marktes und verwandelt sie in profitable Handelsmöglichkeiten. Dieser Expert Advisor analysiert Markttrends und -muster, erkennt die harmonischen Zyklen, die andere übersehen, und führt Trades mit Präzision und Anmut aus. OPENING SALE! Only 5 copy left at
Expert Robocode Pro MT5
Ruslan Pishun
Experten
Der EA verwendet eine Trendstrategie, die auf zahlreichen technischen Indikatoren "Gleitender Durchschnitt" auf dem Zeitrahmen basiert: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. Der Expert Advisor verwendet Elemente von Strategien wie Martingale, Grid und Averaging. Beim Handel können bis zu 3 Orders gleichzeitig für jedes Währungspaar eröffnet werden. Der EA verwendet einen Algorithmus zum teilweisen Schließen von Aufträgen und versteckte Stop Loss, Take Profit, Break Even und Trailing Stop. Ein
MSX Unified Hybrid EA
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX Unified Hybrid EA - Lite-Version MSX Unified Hybrid EA (Lite) ist ein kostenloser Expert Advisor zur Demonstration der internen Hybrid-Trend-Engine, die in den MSX-Handelssystemen verwendet wird. Diese Lite-Version konzentriert sich ausschließlich auf das Ein- und Ausstiegsverhalten und ermöglicht es dem Benutzer zu beobachten, wie die Strategie auf reale Marktbedingungen reagiert, ohne fortgeschrittene Geldmanagement- oder Kapitalschutzfunktionen. ️ Kernstrategie-Logik Der Expert Adviso
FREE
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FSilverTrend - Expert Advisor für den USDJPY-Handel FSilverTrend ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde und die Markttrends mit Präzision und Effizienz ausnutzt. Basierend auf einem fortschrittlichen algorithmischen Ansatz identifiziert dieser EA die vorherrschende Marktrichtung und führt optimierte Trades aus, um nachhaltige Bewegungen zu nutzen. Hauptmerkmale: Trend-basierte Strategie: Nutzt Indikatoren und Preisaktionsmuster, um den vorherrschenden U
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
GoldStar MT5
Marek Kvarda
Experten
GoldStar EA ist ein vollautomatisches Handelsprogramm (Expert Advisor), das ausschließlich für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Es analysiert mehrere Zeitrahmen , um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen, und integriert fortschrittliche Handelsmanagement-Tools - und ist dabei einfach einzurichten und zu bedienen . Die wichtigsten Vorteile von GoldStar EA Fortschrittlicher Algorithmus, der mehrere Zeitrahmen nach optimalen Einstiegssignalen durchsucht. Ein
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Commision AI
Phung Van Linh
Experten
===============Features================= Geringes Anfangskapital ab nur $500, Handel mit 3000-5000 Aufträgen/Monat Automatischer Handel zum Ausgleich und zur Kapitalerhaltung Wechsel zwischen Lot-Trading und Profit-Trading Orders, Stops und Limits basierend auf Marktschwankungen, keine Halteverluste, saubere Orders Schnelles und effizientes Handeln, schnelle Gewinne, Demoversion zum Ausprobieren verfügbar Möglichkeit, einzelne Orders oder auf Basis des Gesamtgewinns zu schließe
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Experten
Wir stellen den ultimativen Nachrichten-Handelsroboter für den Forex MetaTrader 5 vor, der speziell für Händler entwickelt wurde, die von der Marktvolatilität bei Nachrichtenereignissen profitieren möchten. Mit diesem Roboter können Sie ganz einfach zwei schwebende Aufträge - Kaufstopp und Verkaufsstopp - nur 10 Minuten vor der Nachrichtenveröffentlichung einrichten. Stellen Sie einfach die Uhrzeit des Roboters auf 10 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten ein (z. B. wenn die Nachricht
Rise N Shine
Nurgul Alkis
Experten
Rise N Shine: Entfesseln Sie die Kraft der Algorithmen Rise N Shine übertrifft die Grenzen gewöhnlicher Expert Advisors (EAs) bei weitem   und ist ein sorgfältig gestaltetes algorithmisches Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, über ein breites Spektrum von Marktbedingungen hinweg konstante Rentabilität zu erzielen. Entwickelt von einem quantitativen Trader mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz (9 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement) nutzt Rise N Shine einen proprietären Handels, der durch rigo
ChillTrader
Huu Dang Ngo
1 (1)
Experten
Expert Advisor-Beschreibung für den Gold/USD-Handel Dieser Expert Advisor (EA) wurde speziell für den Handel mit dem Gold/USD-Paar (XAU/USD) entwickelt und nutzt ein präzises Volumenmanagement und Trendfolgestrategien zur Optimierung der Handelsperformance. Er enthält ein robustes System zur Validierung des Handelsvolumens, das die Einhaltung der SYMBOL_VOLUME_MIN-, SYMBOL_VOLUME_MAX- und SYMBOL_VOLUME_STEP-Beschränkungen des Brokers gewährleistet. Dadurch werden Ausführungsfehler vermieden und
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Katsil Gold Scalper Pro
Gabriel Katao Silwamba
Experten
Der Katsil Scalper ist ein innovativer Ansatz für den Finanzmarkt, der in jahrelanger, sorgfältiger Forschung und Entwicklung entwickelt wurde. Diese Strategie verkörpert die Essenz der kultigen Marke Katsil, die für ihre Mischung aus Raffinesse, Exzellenz und Liebe zum Detail bekannt ist. Mit Hilfe modernster Technologie soll der Katsil Scalper denjenigen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, die eine Führungsposition auf dem Finanzmarkt anstreben. Die Methode zeichnet sich durch ihre Fähigkei
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
SkyNet EA verwendet die Mean-Return-Strategie plus Filter, um ein Markteintrittssignal zu generieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist SkyNet EA genau das Richtige für Sie. SkyNet EA verwendet keine künstliche Intelligenz oder Martingale, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die in den Bildern gezeigten Ergebnisse sind außerhalb der Stichprobe, daher viel zuverlässiger. Der SkyNet EA wurd
Grid Trend Pro 2
Oezkan Kahveci
Experten
Grid Trend Pro v2.04: Piyasayla Mücadele Etmek Yerine Piyasaya Uyum Sağlayan Akıllı Algoritma Kısa Açıklama: Sıradan Grid robotlarından farklı olarak Grid Trend Pro , sadece fiyat hareketine değil, aynı zamanda piyasanın Yönüne (Trend) ve Hızına (Volatilite) de odaklanır . Tescilli Dinamik ATR motoru ve çoklu giriş filtreleri ile en zorlu piyasa koşullarında bile sermayenizi koruyarak istikrarlı büyümeyi hedefler. Vollständig kompatibel mit Cent-Konten. Neden Grid Trend Pro? 1 . Devrim Nitel
EuroDex
Marco Resseghini
Experten
ForexDex: Die intelligente Lösung für den Handel mit EUR/USD! ForexDex ist ein automatischer Trading-Bot, der ausschließlich für das EUR/USD-Paar mit einem Zeitrahmen von M15 entwickelt wurde. ForexDex wurde für diejenigen entwickelt, die nach langfristigen Strategien und Kapitaloptimierung suchen, um kalkulierte Entscheidungen zu treffen und Risiken effizient zu verwalten. Hauptmerkmale: M15-Zeitrahmen: Geeignet für diejenigen, die einen dynamischeren Handel wünschen, der jedoch immer auf ein
Moving Regression Bands
Fillipe Dos Santos
Experten
Gleitende Regressionsbänder EA Beschreibung Der Moving Regression Bands EA ist ein robustes automatisches Handelssystem, das die polynomiale Regressionsanalyse nutzt, um Marktchancen zu identifizieren. Basierend auf gleitenden Regressionsbändern bietet dieser EA einen mathematischen und statistischen Ansatz für den Handel. Hauptmerkmale Erweiterte Analyse : Nutzt polynomiale Regression zur Berechnung von Trends und Volatilitätsbändern Operative Flexibilität : Normale und inverse Modi für verschi
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Experten
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Fortgeschrittenes algorithmisches Handelssystem Das Währungspaar EUR/USD ist das meistgehandelte Instrument der Welt , bekannt für seine Liquidität und klare Richtungsbewegungen. Viele Trader scheitern jedoch an subtilen Trendwechseln und falschen Ausbrüchen. EUR/USD TRIPLE FUSION AI ist ein hochmoderner Expert Advisor, speziell entwickelt, um die einzigartigen Eigenschaften des Euro-Dollar-Paares zu meistern. Im Gegensatz zu Ein-Strategie-Robotern, die bei Mark
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experten
Super Bollinger EA ist ein exklusiver Expert Advisor, der Bollinger Bands als Indikator verwendet. Es ist möglich, den EA so zu konfigurieren, dass er mit niedriger oder hoher Frequenz handelt - Scalping Expert Advisor. Ein Stochastik-Oszillator-Filter ist implementiert, um einige spezifische Trades auf Bollinger Bands zu haben. Takeprofit und Stoploss werden entsprechend der Breite der Bollinger Bänder oder sogar mit festen TP und SL (in Punkten ) berechnet. Ein Trail- und Trade-Out-System kann
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Gold King Mt5
Pran Gobinda Basak
Experten
Gold König Gold King ist ein Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde, um Händler beim Goldhandel zu unterstützen. Der EA nutzt fortschrittliche Algorithmen, um Marktdaten zu analysieren und Handelsgelegenheiten zu identifizieren, während er gleichzeitig Echtzeit-Handelssignale und automatisierte Handelsfunktionen liefert. Gold King wurde speziell für den Goldhandel entwickelt und nutzt eine Reihe von technischen Indikatoren und Preisaktionsanalysen, um seine Ha
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Weitere Produkte dieses Autors
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX AI Scalper Pro Intelligente - adaptive - autonome Handelsmaschine Überblick MSX AI Scalper Pro ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu vielen Robotern, die von strengen Zeitfiltern, Nachrichtenblöcken oder manueller Kontrolle abhängen, ist dieses System so konzipiert, dass es kontinuierlich rund um die Uhr handelt und sich der Marktvolatilität in Echtzeit anpasst - ohne externe Filter oder manuelles Babysi
MSX Unified Hybrid PRO
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX Unified Hybrid PRO Fortschrittlicher Hybrid EA, der Heiken-Ashi Double Smoothed + Hull MA Double Smoothed Filter mit ATR-gesteuerten Stopps, Breakeven, Trailing und Kapitalschutz kombiniert. Vollständig automatisiert und MQL5 Market-konform. MSX Unified Hybrid PRO ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der eine präzise Trenderkennung mit intelligentem Kapitalmanagement verbindet. Er nutzt die Heiken-Ashi-Kerzenglättung und die Glättungsbestätigung des gleitenden Hull-Durchschnitts , um s
Master SmoothedHMA Color
Som Prakash Gehlot
Indikatoren
HMA Color - Geglätteter Master Ein sauberer, hochpräziser visueller Hull Moving Average-Indikator mit vollständig geglätteter Trendfarbdarstellung. Entwickelt für professionelle Scalper und algorithmische Trader, die eine einfache, schnelle und leistungsstarke Trendanzeige ohne Rauschen wünschen. Dieser Indikator ist mit einem doppelten Glättungssystem aufgebaut, das die Hull-Kurve extrem weich und reaktionsschnell macht. Bei einem Aufwärtstrend schaltet die HMA-Linie automatisch auf Grün und ze
FREE
MSX Unified Hybrid EA
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX Unified Hybrid EA - Lite-Version MSX Unified Hybrid EA (Lite) ist ein kostenloser Expert Advisor zur Demonstration der internen Hybrid-Trend-Engine, die in den MSX-Handelssystemen verwendet wird. Diese Lite-Version konzentriert sich ausschließlich auf das Ein- und Ausstiegsverhalten und ermöglicht es dem Benutzer zu beobachten, wie die Strategie auf reale Marktbedingungen reagiert, ohne fortgeschrittene Geldmanagement- oder Kapitalschutzfunktionen. ️ Kernstrategie-Logik Der Expert Adviso
FREE
MSX Hybrid HeikenAshi EA
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX Hybrid HeikenAshi EA-Lite Version Produkt-Beschreibung MSX DSHA Simple Free EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der die grundlegenden Funktionsprinzipien der Double Smoothed Heikin Ashi (DSHA) Core Engine demonstriert. Dieser EA wird als Lern- und Demonstrationswerkzeug veröffentlicht und zeigt, wie DSHA-Kerzenmuster zur Generierung verwendet werden können: Buy Entry Buy Exit Sell Entry Verkaufen Verlassen basierend auf der Analyse geschlossener Kerzen , ohne Repainting oder fortgesch
FREE
MSX Hybrid Heiken Scalper
Som Prakash Gehlot
Indikatoren
MSX Hybrid Heiken Scalper v1.00 Verbessern Sie Ihre Scalping-Präzision mit einem Heiken Ashi-Indikator der nächsten Generation, der nicht nachmalt Der MSX Hybrid Heiken Scalper ist ein wissenschaftlich entwickelter, nicht nachzeichnender Heiken Ashi-Indikator, der für M5- bis H1-Scalping auf MetaTrader 5 optimiert ist. Er führt eine robuste Glättungsmethode für geschlossene Balken ein, die die Trendklarheit bewahrt und gleichzeitig geringfügiges Preisrauschen herausfiltert - und das alles ohne d
FREE
Msx Plug And Play Scalper
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX Plug & Play Scalper - XAUUSD (M5) MSX Plug & Play Scalper ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das speziell für XAUUSD Scalping auf dem Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt wurde. Der EA kombiniert eine saubere EMA-Trend-Engine mit ATR-basiertem Money-Management und mehreren Schutzschichten, ohne Martingale, ohne Grid, ohne Averaging und ohne DLLs . Das Ziel ist ein stetiges, kontrolliertes Wachstum mit begrenztem Drawdown , geeignet für: Herausforderungen für Prop-Firmen u
MSX Hybrid HeikenAshi Pro
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA Ein professionelles, risikofreudiges algorithmisches Handelssystem, das für disziplinierte Händler, Prop-Firmen-Herausforderungen und Copy Trading-Umgebungen entwickelt wurde. ÜBERSICHT MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor , der mit institutioneller Risikokontrolle , strenger Ausführungssicherheit und Trendeffizienz-Filterung als Kernstück entwickelt wurde. Der EA kombiniert: Erweiterte Heiken Ashi-Trend-Erkennung Direktionale
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension