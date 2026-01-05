🔷 MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA (v1.38.9)

Ein professionelles, risikofreudiges algorithmisches Handelssystem, das für disziplinierte Händler, Prop-Firm-Herausforderungen und Copy-Trading-Umgebungen entwickelt wurde.

📌 ÜBERSICHT

MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, dessen Kernstück die institutionelle Risikokontrolle, die strenge Ausführungssicherheit und die Filterung der Trendeffizienz sind.

Der EA kombiniert:

Erweiterte Heiken Ashi-Trend-Erkennung

Direktionale Effizienzfilterung (um verrauschte Märkte zu vermeiden)

Mehrschichtige Risikoschutzsysteme

Marktkonforme Ausführungswächter

Es handelt sich nicht um ein Grid, kein Martingal, und es gibt keine Durchschnittsverluste.

🎯 BESTE ANWENDUNGSFÄLLE

Dieser EA ist besonders geeignet für:

✅ Master Copy Trading (MQL5 / Private Copy Systems)

Einzelpositions-Logik

Kein Trade Stacking

Sauberes, vorhersehbares Risiko pro Handel

Keine aggressive Erholungslogik

✅ Herausforderungen für FTMO / Prop Firm

Schutz vor täglichen Verlusten

Globaler Schutz vor Aktienverlusten

Floating Loss Kill Switch pro Handel

Kein verbotenes Handelsverhalten

Kein Latenz-Missbrauch oder HFT-Logik

✅ Institutioneller und fondsgestützter Handel

Risikofreies Ausführungsmodell

Strenge Handelsfilterung

Keine Multiplikation des Risikos

Geeignet für konservativen Kapitaleinsatz

✅ Signal-Anbieter

Stabile Handelsfrequenz

Transparente Logik

Sauberes SL/TP-Verhalten

Minimales Ausführungsgeräusch

✅ Professionelle Einzelhändler und Scalper

Funktioniert gut auf XAUUSD M5

Kann von M5 bis H1 verwendet werden

Entwickelt für $1000+ Konten

Keine Über-Optimierungs-Tricks

🥇 EMPFOHLENE EINSTELLUNG

Primäre Empfehlung

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5

Kontogröße: $1000+

Makler: Low-Spread, ECN bevorzugt

Auch Kompatibel mit

EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Wichtige & hochliquide Symbole

Zeitrahmen: M5 → H1

📦 Maßgeschneiderte .set-Dateien können für verschiedene Symbole, Handelsstile oder geschäftliche Anwendungsfälle separat bereitgestellt werden.

🧠 KERNSTRATEGIE-LOGIK (ZUSAMMENFASSUNG)

Trend-Erkennung:

Geglättete Heiken Ashi-Kerzen (mehrstufige Glättung)

Einstiegsqualitätsfilter:

Directional Efficiency Ratio (filtert seitwärts gerichtete Märkte)

Stop-Loss / Take-Profit:

Fest oder ATR-basiert (vom Benutzer wählbar)

Handelsmanagement: Teilweises Schließen (50%) Breakeven-Logik ATR-basierter Trailing-Stop

Ausstiegs-Logik:

Optionaler Ausstieg bei gegenläufigem Trend

🛡️ RISIKO- UND SICHERHEITSSYSTEME (HAUPTSTÄRKE)

Dieser EA umfasst mehrere unabhängige Sicherheitsebenen:

🔐 Per-Trade Floating Loss Kill Switch

Harter Stop basierend auf dem Kontostand beim Einstieg

Arbeitet auf Tick-Ebene

Logik mit höchster Priorität

🔐 Tägliche Schutzmaßnahmen

Maximale tägliche Trades

Tägliches Verlustlimit

Tägliche Gewinngrenze

🔐 Globaler Aktienschutz

Drawdown-Stopp auf Kontoebene

Schließt EA-Positionen automatisch bei Überschreitung

🔐 Ausführungssicherheit (Market & Broker Safe)

Spread-Filter

Slippage-Kontrolle

Stop-Level & Freeze-Level Validierung

Durchsetzung der Margin-Sicherheit

Tester-sichere Ausführungsüberwachung

⚠️ WICHTIGE EINSCHRÄNKUNGEN (EHRLICHE OFFENLEGUNG)

Dieser EA ist NICHT geeignet für:

❌ Martingale- oder Grid-Trader

❌ Sehr kleine Konten (unter ~$500)

❌ Ultrahochfrequentes Scalping

❌ Risikostrategien im Gambling-Stil

❌ Trader, die Trades alle paar Minuten erwarten

Bei diesem System hat der Kapitalerhalt Vorrang vor der Handelsfrequenz.

📈 LEISTUNGSERWARTUNGEN (REALISTISCH)

Mäßige Handelshäufigkeit

Fokus auf hochwertige Trendbedingungen

Kontrollierter Drawdown durch Design

Die Leistung hängt ab von: Qualität des Brokers Spread-Bedingungen Symbol-Volatilität Angemessene Risikoeinstellungen



⚠️ Kein EA kann Gewinne garantieren. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

🧩 KONFIGURATION & UNTERSTÜTZUNG

Alle Parameter sind vom Benutzer einstellbar

Übersichtliche Gruppierung der Eingänge

Eine EA-Datei (keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten)

Kompatibel mit MQL5 Marktregeln

Zukünftige Updates geplant

Benutzerdefinierte .set-Dateien, Strategieanleitungen und Unterstützung für den Einsatz auf Unternehmensebene können als Teil der Projekt-Roadmap des Autors separat angeboten werden.

🏁 ABSCHLUSSHINWEISE

MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA ist für seriöse Trader gedacht , die das Risiko respektieren, und nicht für diejenigen, die schnelle Gewinne erzielen wollen.

Wenn Sie schätzen:

Risikokontrolle

Saubere Ausführung

Professionelle Handelsdisziplin

Dieser EA wurde für Sie entwickelt.