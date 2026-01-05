MSX Hybrid HeikenAshi Pro
- Experten
- Som Prakash Gehlot
- Version: 1.389
- Aktivierungen: 5
🔷 MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA (v1.38.9)
Ein professionelles, risikofreudiges algorithmisches Handelssystem, das für disziplinierte Händler, Prop-Firm-Herausforderungen und Copy-Trading-Umgebungen entwickelt wurde.
📌 ÜBERSICHT
MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, dessen Kernstück die institutionelle Risikokontrolle, die strenge Ausführungssicherheit und die Filterung der Trendeffizienz sind.
Der EA kombiniert:
-
Erweiterte Heiken Ashi-Trend-Erkennung
-
Direktionale Effizienzfilterung (um verrauschte Märkte zu vermeiden)
-
Mehrschichtige Risikoschutzsysteme
-
Marktkonforme Ausführungswächter
Es handelt sich nicht um ein Grid, kein Martingal, und es gibt keine Durchschnittsverluste.
🎯 BESTE ANWENDUNGSFÄLLE
Dieser EA ist besonders geeignet für:
✅ Master Copy Trading (MQL5 / Private Copy Systems)
-
Einzelpositions-Logik
-
Kein Trade Stacking
-
Sauberes, vorhersehbares Risiko pro Handel
-
Keine aggressive Erholungslogik
✅ Herausforderungen für FTMO / Prop Firm
-
Schutz vor täglichen Verlusten
-
Globaler Schutz vor Aktienverlusten
-
Floating Loss Kill Switch pro Handel
-
Kein verbotenes Handelsverhalten
-
Kein Latenz-Missbrauch oder HFT-Logik
✅ Institutioneller und fondsgestützter Handel
-
Risikofreies Ausführungsmodell
-
Strenge Handelsfilterung
-
Keine Multiplikation des Risikos
-
Geeignet für konservativen Kapitaleinsatz
✅ Signal-Anbieter
-
Stabile Handelsfrequenz
-
Transparente Logik
-
Sauberes SL/TP-Verhalten
-
Minimales Ausführungsgeräusch
✅ Professionelle Einzelhändler und Scalper
-
Funktioniert gut auf XAUUSD M5
-
Kann von M5 bis H1 verwendet werden
-
Entwickelt für $1000+ Konten
-
Keine Über-Optimierungs-Tricks
🥇 EMPFOHLENE EINSTELLUNG
Primäre Empfehlung
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M5
-
Kontogröße: $1000+
-
Makler: Low-Spread, ECN bevorzugt
Auch Kompatibel mit
-
EURUSD, GBPUSD, USDJPY
-
Wichtige & hochliquide Symbole
-
Zeitrahmen: M5 → H1
📦 Maßgeschneiderte .set-Dateien können für verschiedene Symbole, Handelsstile oder geschäftliche Anwendungsfälle separat bereitgestellt werden.
🧠 KERNSTRATEGIE-LOGIK (ZUSAMMENFASSUNG)
-
Trend-Erkennung:
Geglättete Heiken Ashi-Kerzen (mehrstufige Glättung)
-
Einstiegsqualitätsfilter:
Directional Efficiency Ratio (filtert seitwärts gerichtete Märkte)
-
Stop-Loss / Take-Profit:
Fest oder ATR-basiert (vom Benutzer wählbar)
-
Handelsmanagement:
-
Teilweises Schließen (50%)
-
Breakeven-Logik
-
ATR-basierter Trailing-Stop
-
-
Ausstiegs-Logik:
Optionaler Ausstieg bei gegenläufigem Trend
🛡️ RISIKO- UND SICHERHEITSSYSTEME (HAUPTSTÄRKE)
Dieser EA umfasst mehrere unabhängige Sicherheitsebenen:
🔐 Per-Trade Floating Loss Kill Switch
-
Harter Stop basierend auf dem Kontostand beim Einstieg
-
Arbeitet auf Tick-Ebene
-
Logik mit höchster Priorität
🔐 Tägliche Schutzmaßnahmen
-
Maximale tägliche Trades
-
Tägliches Verlustlimit
-
Tägliche Gewinngrenze
🔐 Globaler Aktienschutz
-
Drawdown-Stopp auf Kontoebene
-
Schließt EA-Positionen automatisch bei Überschreitung
🔐 Ausführungssicherheit (Market & Broker Safe)
-
Spread-Filter
-
Slippage-Kontrolle
-
Stop-Level & Freeze-Level Validierung
-
Durchsetzung der Margin-Sicherheit
-
Tester-sichere Ausführungsüberwachung
⚠️ WICHTIGE EINSCHRÄNKUNGEN (EHRLICHE OFFENLEGUNG)
Dieser EA ist NICHT geeignet für:
❌ Martingale- oder Grid-Trader
❌ Sehr kleine Konten (unter ~$500)
❌ Ultrahochfrequentes Scalping
❌ Risikostrategien im Gambling-Stil
❌ Trader, die Trades alle paar Minuten erwarten
Bei diesem System hat der Kapitalerhalt Vorrang vor der Handelsfrequenz.
📈 LEISTUNGSERWARTUNGEN (REALISTISCH)
-
Mäßige Handelshäufigkeit
-
Fokus auf hochwertige Trendbedingungen
-
Kontrollierter Drawdown durch Design
-
Die Leistung hängt ab von:
-
Qualität des Brokers
-
Spread-Bedingungen
-
Symbol-Volatilität
-
Angemessene Risikoeinstellungen
-
⚠️ Kein EA kann Gewinne garantieren. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
🧩 KONFIGURATION & UNTERSTÜTZUNG
-
Alle Parameter sind vom Benutzer einstellbar
-
Übersichtliche Gruppierung der Eingänge
-
Eine EA-Datei (keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten)
-
Kompatibel mit MQL5 Marktregeln
-
Zukünftige Updates geplant
Benutzerdefinierte .set-Dateien, Strategieanleitungen und Unterstützung für den Einsatz auf Unternehmensebene können als Teil der Projekt-Roadmap des Autors separat angeboten werden.
🏁 ABSCHLUSSHINWEISE
MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA ist für seriöse Trader gedacht , die das Risiko respektieren, und nicht für diejenigen, die schnelle Gewinne erzielen wollen.
Wenn Sie schätzen:
-
Risikokontrolle
-
Saubere Ausführung
-
Professionelle Handelsdisziplin
Dieser EA wurde für Sie entwickelt.