MSX Hybrid HeikenAshi Pro

🔷 MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA (v1.38.9)

Ein professionelles, risikofreudiges algorithmisches Handelssystem, das für disziplinierte Händler, Prop-Firm-Herausforderungen und Copy-Trading-Umgebungen entwickelt wurde.

📌 ÜBERSICHT

MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, dessen Kernstück die institutionelle Risikokontrolle, die strenge Ausführungssicherheit und die Filterung der Trendeffizienz sind.

Der EA kombiniert:

  • Erweiterte Heiken Ashi-Trend-Erkennung

  • Direktionale Effizienzfilterung (um verrauschte Märkte zu vermeiden)

  • Mehrschichtige Risikoschutzsysteme

  • Marktkonforme Ausführungswächter

Es handelt sich nicht um ein Grid, kein Martingal, und es gibt keine Durchschnittsverluste.

🎯 BESTE ANWENDUNGSFÄLLE

Dieser EA ist besonders geeignet für:

✅ Master Copy Trading (MQL5 / Private Copy Systems)

  • Einzelpositions-Logik

  • Kein Trade Stacking

  • Sauberes, vorhersehbares Risiko pro Handel

  • Keine aggressive Erholungslogik

✅ Herausforderungen für FTMO / Prop Firm

  • Schutz vor täglichen Verlusten

  • Globaler Schutz vor Aktienverlusten

  • Floating Loss Kill Switch pro Handel

  • Kein verbotenes Handelsverhalten

  • Kein Latenz-Missbrauch oder HFT-Logik

✅ Institutioneller und fondsgestützter Handel

  • Risikofreies Ausführungsmodell

  • Strenge Handelsfilterung

  • Keine Multiplikation des Risikos

  • Geeignet für konservativen Kapitaleinsatz

✅ Signal-Anbieter

  • Stabile Handelsfrequenz

  • Transparente Logik

  • Sauberes SL/TP-Verhalten

  • Minimales Ausführungsgeräusch

✅ Professionelle Einzelhändler und Scalper

  • Funktioniert gut auf XAUUSD M5

  • Kann von M5 bis H1 verwendet werden

  • Entwickelt für $1000+ Konten

  • Keine Über-Optimierungs-Tricks

🥇 EMPFOHLENE EINSTELLUNG

Primäre Empfehlung

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M5

  • Kontogröße: $1000+

  • Makler: Low-Spread, ECN bevorzugt

Auch Kompatibel mit

  • EURUSD, GBPUSD, USDJPY

  • Wichtige & hochliquide Symbole

  • Zeitrahmen: M5 → H1

📦 Maßgeschneiderte .set-Dateien können für verschiedene Symbole, Handelsstile oder geschäftliche Anwendungsfälle separat bereitgestellt werden.

🧠 KERNSTRATEGIE-LOGIK (ZUSAMMENFASSUNG)

  • Trend-Erkennung:
    Geglättete Heiken Ashi-Kerzen (mehrstufige Glättung)

  • Einstiegsqualitätsfilter:
    Directional Efficiency Ratio (filtert seitwärts gerichtete Märkte)

  • Stop-Loss / Take-Profit:
    Fest oder ATR-basiert (vom Benutzer wählbar)

  • Handelsmanagement:

    • Teilweises Schließen (50%)

    • Breakeven-Logik

    • ATR-basierter Trailing-Stop

  • Ausstiegs-Logik:
    Optionaler Ausstieg bei gegenläufigem Trend

🛡️ RISIKO- UND SICHERHEITSSYSTEME (HAUPTSTÄRKE)

Dieser EA umfasst mehrere unabhängige Sicherheitsebenen:

🔐 Per-Trade Floating Loss Kill Switch

  • Harter Stop basierend auf dem Kontostand beim Einstieg

  • Arbeitet auf Tick-Ebene

  • Logik mit höchster Priorität

🔐 Tägliche Schutzmaßnahmen

  • Maximale tägliche Trades

  • Tägliches Verlustlimit

  • Tägliche Gewinngrenze

🔐 Globaler Aktienschutz

  • Drawdown-Stopp auf Kontoebene

  • Schließt EA-Positionen automatisch bei Überschreitung

🔐 Ausführungssicherheit (Market & Broker Safe)

  • Spread-Filter

  • Slippage-Kontrolle

  • Stop-Level & Freeze-Level Validierung

  • Durchsetzung der Margin-Sicherheit

  • Tester-sichere Ausführungsüberwachung

⚠️ WICHTIGE EINSCHRÄNKUNGEN (EHRLICHE OFFENLEGUNG)

Dieser EA ist NICHT geeignet für:

❌ Martingale- oder Grid-Trader
❌ Sehr kleine Konten (unter ~$500)
❌ Ultrahochfrequentes Scalping
❌ Risikostrategien im Gambling-Stil
❌ Trader, die Trades alle paar Minuten erwarten

Bei diesem System hat der Kapitalerhalt Vorrang vor der Handelsfrequenz.

📈 LEISTUNGSERWARTUNGEN (REALISTISCH)

  • Mäßige Handelshäufigkeit

  • Fokus auf hochwertige Trendbedingungen

  • Kontrollierter Drawdown durch Design

  • Die Leistung hängt ab von:

    • Qualität des Brokers

    • Spread-Bedingungen

    • Symbol-Volatilität

    • Angemessene Risikoeinstellungen

⚠️ Kein EA kann Gewinne garantieren. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

🧩 KONFIGURATION & UNTERSTÜTZUNG

  • Alle Parameter sind vom Benutzer einstellbar

  • Übersichtliche Gruppierung der Eingänge

  • Eine EA-Datei (keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten)

  • Kompatibel mit MQL5 Marktregeln

  • Zukünftige Updates geplant

Benutzerdefinierte .set-Dateien, Strategieanleitungen und Unterstützung für den Einsatz auf Unternehmensebene können als Teil der Projekt-Roadmap des Autors separat angeboten werden.

🏁 ABSCHLUSSHINWEISE

MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA ist für seriöse Trader gedacht , die das Risiko respektieren, und nicht für diejenigen, die schnelle Gewinne erzielen wollen.

Wenn Sie schätzen:

  • Risikokontrolle

  • Saubere Ausführung

  • Professionelle Handelsdisziplin

Dieser EA wurde für Sie entwickelt.


