AI XPro Gold ist ein fortschrittliches Handelssystem für XAUUSD , das für den M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es integriert ein KI-Modell zur Richtungsvorhersage, das auf die Struktur des Goldmarktes, das Volatilitätsverhalten und Ausbruchsmuster trainiert wurde. Der EA analysiert kontinuierlich das Preisgeschehen in Echtzeit und passt seine Einstiegs-, Stop-Loss- und Ausstiegslogik dynamisch an, basierend auf wahrscheinlichkeitsgewichteten Richtungsprognosen.

AI XPro Gold wurde für den hochpräzisen Intraday-Handel entwickelt und liefert konsistente, datengestützte Entscheidungen ohne manuelle Anpassungen.

Merkmale

- Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich

- Strenger Stop-Loss-Schutz - Kapitalerhalt durch disziplinierte Risikolimits

- Tägliche AI-Modell-Updates - Passt sich nahezu in Echtzeit an sich ändernde Marktbedingungen an (korrektes Setup erforderlich)

- Close on Opposite Signal - Minimiert das Risiko von Trendumkehrungen

- Trailing Stop Loss - Sichert Gewinne, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt

Anforderungen

- Handels-Paar: XAUUSD

- Zeitrahmen: M15

- Empfohlene Einzahlung: $2000 für 0.01

Einrichten

- Gehen Sie zu Tools = > Optionen => Expert Advisors => aktivieren Sie die Option "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie die URL hinzu: api . vuecs . com (Sie müssen die LeerzeichenENTFERNEN).

- Öffnen Sie den XAUUSD M15-Zeitrahmen-Chart

- Hängen Sie EA an das Diagramm an. Verwenden Sie die Standardeinstellung

Backtesting

- Das Backtesting dient nur dazu, herauszufinden, wie der EA funktioniert. Erwarten Sie nicht das gleiche Ergebnis in Echtzeit

- Beim Backtesting verwendet er ein eingebettetes Modell, aber in Echtzeit lädt er das Modell täglich herunter und aktualisiert es, ohne den eingebetteten Modus zu verwenden.