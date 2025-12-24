Er nutzt ein KI-Modell, das auf dem stochastischen Marktverhalten trainiert wurde, um das Momentum zu analysieren und die kurzfristige Preisrichtung vorherzusagen. Durch das Erlernen historischer Stochastik-Muster und ihrer Ergebnisse identifiziert der EA automatisch Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt Trades mit konsistenter, regelbasierter Logik aus, wodurch emotionale Entscheidungen vermieden und die Handelseffizienz verbessert werden.

AI Stoch Gold ist ein intelligenter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold) im Zeitrahmen M15 entwickelt wurde.

Merkmale

- Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich

- Strenger Stop-Loss-Schutz - Bewahrt das Kapital mit disziplinierten Risikolimits

- Tägliche KI-Modell-Updates - Passt sich den sich ändernden Marktbedingungen nahezu in Echtzeit an (korrektes Setup erforderlich)

- Close on Opposite Signal - Minimiert das Risiko von Trendumkehrungen

- Trailing Stop Loss - Sichert Gewinne, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt

Anforderungen

- Handels-Paar: XAUUSD

- Zeitrahmen: M15

- Empfohlene Einzahlung: $2000 für 0.01

Einrichten

- Gehen Sie zu Tools = > Optionen => Expert Advisors => aktivieren Sie die Option "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie die URL hinzu: api . vuecs . com (Sie müssen die LeerzeichenENTFERNEN).

- Öffnen Sie denXAUUSD M15-Zeitrahmen-Chart

- Hängen Sie EA an das Diagramm an. Verwenden Sie die Standardeinstellung

Backtesting

- Das Backtesting dient nur dazu, zu wissen, wie der EA funktioniert. Erwarten Sie nicht das gleiche Ergebnis in Echtzeit

- Beim Backtesting verwendet er ein eingebettetes Modell, aber in Echtzeit lädt er das Modell täglich herunter und aktualisiert es, ohne den eingebetteten Modus zu verwenden.