AI Stoch Gold

AI Stoch Gold ist ein intelligenter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold) im Zeitrahmen M15 entwickelt wurde.

Er nutzt ein KI-Modell, das auf dem stochastischen Marktverhalten trainiert wurde, um das Momentum zu analysieren und die kurzfristige Preisrichtung vorherzusagen. Durch das Erlernen historischer Stochastik-Muster und ihrer Ergebnisse identifiziert der EA automatisch Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt Trades mit konsistenter, regelbasierter Logik aus, wodurch emotionale Entscheidungen vermieden und die Handelseffizienz verbessert werden.

Merkmale

- Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich

- Strenger Stop-Loss-Schutz - Bewahrt das Kapital mit disziplinierten Risikolimits

- Tägliche KI-Modell-Updates - Passt sich den sich ändernden Marktbedingungen nahezu in Echtzeit an (korrektes Setup erforderlich)

- Close on Opposite Signal - Minimiert das Risiko von Trendumkehrungen

- Trailing Stop Loss - Sichert Gewinne, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt

Anforderungen

- Handels-Paar: XAUUSD

- Zeitrahmen: M15

- Empfohlene Einzahlung: $2000 für 0.01

Einrichten

- Gehen Sie zu Tools = > Optionen => Expert Advisors => aktivieren Sie die Option "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie die URL hinzu: api . vuecs . com (Sie müssen die LeerzeichenENTFERNEN).

- Öffnen Sie denXAUUSD M15-Zeitrahmen-Chart

- Hängen Sie EA an das Diagramm an. Verwenden Sie die Standardeinstellung

Backtesting

- Das Backtesting dient nur dazu, zu wissen, wie der EA funktioniert. Erwarten Sie nicht das gleiche Ergebnis in Echtzeit

- Beim Backtesting verwendet er ein eingebettetes Modell, aber in Echtzeit lädt er das Modell täglich herunter und aktualisiert es, ohne den eingebetteten Modus zu verwenden.

Weitere Produkte dieses Autors
AI Swing Gold
Tran Vinh Vu
1 (1)
Experten
AI Swing Gold - Der intelligentere Weg zum Goldhandel Nutzen Sie die Möglichkeiten des Swing-Tradings mit AI Swing Gold, einem fortschrittlichen Handelssystem, das die größten Bewegungen des Goldpreises erfasst. Angetrieben von intelligenten Algorithmen, identifiziert es hochwahrscheinliche Swing-Chancen und verwaltet sie mit Disziplin - damit Sie intelligenter handeln können, nicht härter. Merkmale - Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich - Strenger Stop-Lo
AI Ultral Yen
Tran Vinh Vu
5 (1)
Experten
AI Ultral Yen - Intelligenter kurzfristiger Handel für USDJPY AI Ultral Yen ist eine intelligente Handelslösung, die speziell für USDJPY im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es basiert auf einer kurzfristigen Vorhersagestrategie, identifiziert Marktchancen mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt Trades mit Präzision aus. Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder Martingale-Systemen verfolgt AI Ultral Yen einen sauberen und disziplinierten Ansatz. Er kann mehrere unabhängige Positionen auf einmal eröff
AI XPro Gold
Tran Vinh Vu
Experten
AI XPro Gold ist ein fortschrittliches Handelssystem für XAUUSD , das für den M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es integriert ein KI-Modell zur Richtungsvorhersage, das auf die Struktur des Goldmarktes, das Volatilitätsverhalten und Ausbruchsmuster trainiert wurde. Der EA analysiert kontinuierlich das Preisgeschehen in Echtzeit und passt seine Einstiegs-, Stop-Loss- und Ausstiegslogik dynamisch an, basierend auf wahrscheinlichkeitsgewichteten Richtungsprognosen. AI XPro Gold wurde für den hochpr
AI Swing Yen
Tran Vinh Vu
Experten
AI Swing Yen ist eine intelligente Handelslösung, die für den langfristigen Swing-Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um große Marktbewegungen zu erfassen, und eröffnet Trades, die typischerweise einige Stunden bis zu mehreren Tagen dauern, so dass Sie profitable Schwankungen ohne ständige Überwachung mitmachen können. Die Strategie ist signalbasiert und schließt Positionen, wenn eine klare Umkehrung erkannt wird. AI Swing Yen verwendet keine riskanten Methoden wie Gri
Bar Time Countdown
Tran Vinh Vu
Indikatoren
Der Bar Time Countdown-Indikator zeigt die verbleibende Zeit an, bevor die aktuelle Kerze (Bar) geschlossen und eine neue geöffnet wird. Er bietet einen klaren Echtzeit-Countdown in Minuten und Sekunden , der Händlern hilft, ihre Ein- und Ausstiege bei sich schnell bewegenden Märkten genau zu timen - insbesondere bei Scalping- oder Ausbruchsstrategien. Die übersichtliche, minimalistische Oberfläche passt sich automatisch an jeden Zeitrahmen und jedes Symbol an. Der Countdown wird sekündlich aktu
FREE
Sessions and Bar Time
Tran Vinh Vu
Indikatoren
Der Sessions- und Bar Time-Indikator ist ein professionelles Hilfsmittel, das Ihr Trading-Bewusstsein und Ihre Timing-Präzision auf jedem Chart verbessert. Er kombiniert zwei Schlüsselfunktionen, die jeder Trader braucht - die Visualisierung der Marktsession und den Echtzeit-Bar-Countdown - in einer übersichtlichen, effizienten Anzeige. Hauptmerkmale: Kerzen-Countdown-Timer - Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze an und hilft Ihnen, neue Balkenformationen vorauszusehe
FREE
AI Ultra XGold Pro
Tran Vinh Vu
1 (3)
Experten
AI Ultra XGold Pro ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der für eine intelligente Automatisierung Ihrer Goldhandelsstrategie entwickelt wurde. Angetrieben von einem fortschrittlichen KI-Vorhersagemodell, analysiert dieser EA kontinuierlich die Marktbedingungen. Speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen optimiert Standardmäßig lässt der EA mehrere Aufträge gleichzeitig zu. Diese Trades sind nicht Teil einer Grid- oder Martingale-Strategie - jeder Auftrag ist unabhängig und
AI Stoch Crypto
Tran Vinh Vu
Experten
AI Stoch Crypto ist ein fortschrittliches KI-gestütztes Handelssystem, das speziell für den Krypto-Markt entwickelt wurde. Es nutzt ein maschinelles Lernmodell, das auf das Verhalten des Stochastik-Indikators trainiert wurde, um die Preisdynamik zu analysieren und die kurzfristige Marktrichtung auf dem M15-Zeitrahmen vorherzusagen. Das für BTCUSD und ETHUSD optimierte System wertet kontinuierlich überkaufte und überverkaufte Bedingungen, Marktzyklen und Momentumverschiebungen aus, um präzise un
