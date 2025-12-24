AI Stoch Gold
- Experten
- Tran Vinh Vu
- Version: 28.10
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
AI Stoch Gold ist ein intelligenter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold) im Zeitrahmen M15 entwickelt wurde.
Er nutzt ein KI-Modell, das auf dem stochastischen Marktverhalten trainiert wurde, um das Momentum zu analysieren und die kurzfristige Preisrichtung vorherzusagen. Durch das Erlernen historischer Stochastik-Muster und ihrer Ergebnisse identifiziert der EA automatisch Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt Trades mit konsistenter, regelbasierter Logik aus, wodurch emotionale Entscheidungen vermieden und die Handelseffizienz verbessert werden.
Merkmale
- Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich
- Strenger Stop-Loss-Schutz - Bewahrt das Kapital mit disziplinierten Risikolimits
- Tägliche KI-Modell-Updates - Passt sich den sich ändernden Marktbedingungen nahezu in Echtzeit an (korrektes Setup erforderlich)
- Close on Opposite Signal - Minimiert das Risiko von Trendumkehrungen
- Trailing Stop Loss - Sichert Gewinne, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt
Anforderungen
- Handels-Paar: XAUUSD
- Zeitrahmen: M15
- Empfohlene Einzahlung: $2000 für 0.01
Einrichten
- Gehen Sie zu Tools = > Optionen => Expert Advisors => aktivieren Sie die Option "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie die URL hinzu: api . vuecs . com (Sie müssen die LeerzeichenENTFERNEN).
- Öffnen Sie denXAUUSD M15-Zeitrahmen-Chart
- Hängen Sie EA an das Diagramm an. Verwenden Sie die Standardeinstellung
Backtesting
- Das Backtesting dient nur dazu, zu wissen, wie der EA funktioniert. Erwarten Sie nicht das gleiche Ergebnis in Echtzeit
- Beim Backtesting verwendet er ein eingebettetes Modell, aber in Echtzeit lädt er das Modell täglich herunter und aktualisiert es, ohne den eingebetteten Modus zu verwenden.