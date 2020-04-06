AI XPro Gold
- Asesores Expertos
- Tran Vinh Vu
- Versión: 28.110
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Creado para la negociación intradía de alta precisión, AI XPro Gold ofrece decisiones coherentes basadas en datos sin ajuste manual.
Características
- Operativa totalmente automatizada - No requiere intervención manual
- Estricta protección Stop Loss - Preserva el capital con disciplinados límites de riesgo
- Actualizaciones diarias del modelo de IA - Se adapta a las condiciones cambiantes del mercado casi en tiempo real (necesita una configuración correcta)
- Cierre en la señal opuesta - Minimiza la exposición a los cambios de tendencia
- Trailing Stop Loss - Bloquea los beneficios cuando las operaciones se mueven a su favor
Requisitos
- Par de operaciones: XAUUSD
- Marco temporal: M15
- Depósito recomendado: $2000 para 0.01
Configurar
- Vaya a Herramientas = > Opciones => Asesores Expertos => marque la casilla "Permitir WebRequest para la URL listada" y añada la URL: api . vuecs . com (NecesitaQUITAR los espacios).
- Abra el gráfico XAUUSD M15.
- Adjunte el EA al gráfico. Usando la configuración por defecto
Backtesting
- El backtesting sólo para saber cómo funciona el EA. No espere el mismo resultado en tiempo real.
- En backtesting está utilizando un modelo incrustado pero en tiempo real descarga y actualiza el modelo diariamente NO utilizando el modo incrustado.