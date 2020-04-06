AI XPro Gold

AI XPro Gold es un sistema de trading avanzado para XAUUSD diseñado para el marco temporal M15 . Integra un modelo de IA de predicción de dirección entrenado en la estructura del mercado del oro, el comportamiento de la volatilidad y los patrones de ruptura. El EA analiza continuamente la acción del precio en tiempo real y adapta dinámicamente sus entradas, stop loss y lógica de salida basándose en previsiones de dirección ponderadas por probabilidad.

Creado para la negociación intradía de alta precisión, AI XPro Gold ofrece decisiones coherentes basadas en datos sin ajuste manual.

Características

- Operativa totalmente automatizada - No requiere intervención manual

- Estricta protección Stop Loss - Preserva el capital con disciplinados límites de riesgo

- Actualizaciones diarias del modelo de IA - Se adapta a las condiciones cambiantes del mercado casi en tiempo real (necesita una configuración correcta)

- Cierre en la señal opuesta - Minimiza la exposición a los cambios de tendencia

- Trailing Stop Loss - Bloquea los beneficios cuando las operaciones se mueven a su favor

Requisitos

- Par de operaciones: XAUUSD

- Marco temporal: M15

- Depósito recomendado: $2000 para 0.01

Configurar

- Vaya a Herramientas = > Opciones => Asesores Expertos => marque la casilla "Permitir WebRequest para la URL listada" y añada la URL: api . vuecs . com (NecesitaQUITAR los espacios).

- Abra el gráfico XAUUSD M15.

- Adjunte el EA al gráfico. Usando la configuración por defecto

Backtesting

- El backtesting sólo para saber cómo funciona el EA. No espere el mismo resultado en tiempo real.

- En backtesting está utilizando un modelo incrustado pero en tiempo real descarga y actualiza el modelo diariamente NO utilizando el modo incrustado.

