AI Swing Yen

AI Swing Yen ist eine intelligente Handelslösung, die für den langfristigen Swing-Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um große Marktbewegungen zu erfassen, und eröffnet Trades, die typischerweise einige Stunden bis zu mehreren Tagen dauern, so dass Sie profitable Schwankungen ohne ständige Überwachung mitmachen können.

Die Strategie ist signalbasiert und schließt Positionen, wenn eine klare Umkehrung erkannt wird. AI Swing Yen verwendet keine riskanten Methoden wie Grid oder Martingale, sondern konzentriert sich auf sichere, kalkulierte Ein- und Ausstiege, um ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Merkmale

- Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich

- Strenger Stop-Loss-Schutz - Kapitalerhalt durch disziplinierte Risikolimits

- 3 tägliche AI-Modell-Updates - Passt sich den sich ändernden Marktbedingungen nahezu in Echtzeit an

- Close on Opposite Signal - Minimiert das Risiko von Trendumkehrungen

- Trailing Stop Loss - Sichert Gewinne, wenn sich die Trades zu Ihren Gunsten entwickeln

Anforderungen

Handels-Paar: USDJPY

Zeitrahmen: H1

Mindesteinlage: $500

Konto-Typ: Absicherung

Einrichtung

- Gehen Sie zu Tools = > Optionen => Expert Advisors => aktivieren Sie die Option "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie die URL: api. vuecs . com. (Sie müssen die Leerzeichen entfernen). Bitte beachten Sie das Bild https://c.mql5.com/31/1503/ai-swing-yen-screen-8530.png

- Öffnen Sie den H1-Zeitrahmen-Chart für USDJPY

Auswahl:
Stephen J Martret
2752
Stephen J Martret 2025.09.30 02:24 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Tran Vinh Vu
1852
Antwort vom Entwickler Tran Vinh Vu 2025.12.20 10:33
The performance has improved significantly since version v28
Antwort auf eine Rezension