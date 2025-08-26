AI Swing Yen
- Experten
- Tran Vinh Vu
- Version: 28.19
- Aktualisiert: 16 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Die Strategie ist signalbasiert und schließt Positionen, wenn eine klare Umkehrung erkannt wird. AI Swing Yen verwendet keine riskanten Methoden wie Grid oder Martingale, sondern konzentriert sich auf sichere, kalkulierte Ein- und Ausstiege, um ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Merkmale
- Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich
- Strenger Stop-Loss-Schutz - Kapitalerhalt durch disziplinierte Risikolimits
- 3 tägliche AI-Modell-Updates - Passt sich den sich ändernden Marktbedingungen nahezu in Echtzeit an
- Close on Opposite Signal - Minimiert das Risiko von Trendumkehrungen
- Trailing Stop Loss - Sichert Gewinne, wenn sich die Trades zu Ihren Gunsten entwickeln
Anforderungen
Handels-Paar: USDJPY
Zeitrahmen: H1
Mindesteinlage: $500
Konto-Typ: Absicherung
Einrichtung
- Gehen Sie zu Tools = > Optionen => Expert Advisors => aktivieren Sie die Option "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie die URL: api. vuecs . com. (Sie müssen die Leerzeichen entfernen). Bitte beachten Sie das Bild https://c.mql5.com/31/1503/ai-swing-yen-screen-8530.png
- Öffnen Sie den H1-Zeitrahmen-Chart für USDJPY
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen