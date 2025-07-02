AI Ultra XGold Pro
- Experten
- Tran Vinh Vu
- Version: 28.21
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
AI Ultra XGold Pro ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der für eine intelligente Automatisierung Ihrer Goldhandelsstrategie entwickelt wurde. Angetrieben von einem fortschrittlichen KI-Vorhersagemodell, analysiert dieser EA kontinuierlich die Marktbedingungen.
Speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen optimiert
Standardmäßig lässt der EA mehrere Aufträge gleichzeitig zu. Diese Trades sind nicht Teil einer Grid- oder Martingale-Strategie - jeder Auftrag ist unabhängig und durch einen festen Stop Loss und Take Profit geschützt.
Merkmale
- Vollständig automatisierter Handel
- Strenger Stop-Loss-Schutz
- Nachlaufender Stop-Loss
- Auto-Close am Wochenende
- Automatisches Aktualisieren des Modells alle 3 Tage - (korrekte Einstellung erforderlich)
- Handels-Paar: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: H1
- Empfohlene Einzahlung: $3,000 oder 3000 Cents für 0.01
- Konto-Typ: Hedging (empfohlen bei Konten mit geringer Streuung wie Raw oder Zero)
Einrichten
- Gehen Sie zu Tools = > Optionen => Expert Advisors => aktivieren Sie die Option "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie die URL hinzu: api . vuecs . com (Sie müssendie Leerzeichen ENTFERNEN).
- Öffnen Sie den H1-Zeitrahmen-Chart für XAUUSD
- Hängt den EA an den Chart an. Es wird empfohlen, die Standardeinstellungen zu verwenden
guys be careful, this EA scam. yesterday xauusd all trades loss 4 aug 2025 and if you do backrest it shows account with profit. waste of money its scam all results manipulated.