Trande Candle MT4

Trend Candle – Sofortige Trendanzeige





Der Trend Candle Indikator färbt Ihre Chartkerzen automatisch ein und visualisiert komplexe Analysen. Bestimmen Sie sofort die Stärke und Richtung des Marktes: Grün für einen Aufwärtstrend, Rot für einen Abwärtstrend und Grau für eine neutrale Phase. Das Tool basiert auf der Synchronisierung zweier adaptiver Filter und liefert klare Signale ohne unnötige Störungen.





Hauptvorteile





Sofortige Trendvisualisierung: Die Marktrichtung ist auf einen Blick erkennbar.





Nicht-Repainting-Algorithmus: Das Signal wird mit dem Schlusskurs der Kerze fixiert und ändert sich nicht. Dies gewährleistet eine zuverlässige Analyse historischer Daten und sicheres Trading.





Doppelte Signalfilterung: Schnelle und langsame Filter arbeiten zusammen, um Fehlsignale herauszufiltern und hochwertige Trendbedingungen hervorzuheben.





Umfassende Benachrichtigungen: Erhalten Sie Trendumkehr-Benachrichtigungen per Pop-up-Fenster, Push-Benachrichtigung auf Ihr Mobilgerät, E-Mail oder akustischem Signal.





Vielseitig einsetzbar: Der Indikator funktioniert mit allen Finanzinstrumenten und Zeitrahmen.





Für wen ist Trend Candle geeignet?





Für Trader, die Wert auf schnelle und einfache Entscheidungsfindung legen.





Für Einsteiger, die schnell lernen möchten, Trends zu erkennen.





Für erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Filter zur Bestätigung ihrer Strategien suchen.





Empfohlener Zeitrahmen

Um die optimale Balance zwischen Reaktionsfähigkeit und Signalzuverlässigkeit zu erreichen, empfehlen wir einen Zeitrahmen von H1 oder höher. In diesen Zeitrahmen filtert der Indikator Marktrauschen am effektivsten heraus und identifiziert stabile Trendbewegungen präzise.





So starten Sie





Installieren Sie den Indikator im Chart.





Konfigurieren Sie die Filterperioden nach Ihren Wünschen (die Standardeinstellung von 5/20 ist bereits optimiert).





Aktivieren Sie die gewünschten Alarmtypen.





Beobachten Sie die Kerzenfarbe, um Trends zu erkennen und rechtzeitig Signale zu erhalten.





Sonderangebot zur Markteinführung

Der Startpreis für die ersten 50 Käufer beträgt 49 $. Sobald diese Grenze erreicht ist, steigt der Produktpreis. Nutzen Sie diese Chance und erwerben Sie ein Premium-Trendanalyse-Tool zum Sonderpreis zur Markteinführung.





Wichtiger Hinweis

Alle Käufer erhalten ein kostenloses Upgrade auf Version 2.0 mit zusätzlichen Analysetools.