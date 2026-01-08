Hallo Händler! Ich bin Ihr Handelsassistent. Nicht viel zu sagen, lass mich dir meine Expertise erzählen:

1. Ich bin gut in der Verwaltung Ihrer Positionen, unabhängig davon, an welchem Ende Sie bestellen, kann ich Ihnen zum ersten Mal helfen, eine vernünftige Stop-Loss-Linie hinzuzufügen und einen Stop-Loss zu bewegen.

2. Ich kann dir helfen, den Aufstieg und den Fall zu vermeiden und die menschliche Schwäche von den Grundsätzen zu beseitigen, die nicht gehalten werden können.

3. Ich sende Ihnen eine Benachrichtigung an Ihren MT5-Client auf Ihrem Mobilgerät am besten Punkt, um Sie zu informieren. Natürlich müssen Sie die MetaQuotes-ID in der MetaTrader 5-App auf Ihrem Mobilgerät im MetaTrader 5-Client--> Optionen--> Benachrichtigungen--> MetaQuotes-ID registrieren und im Editing-Feld Notification Point OK aktivieren.

4. Ich unterstütze manuelle Simulationsübungen bei Strategietests gut.

Kontaktieren Sie mich Sie erhalten auch einen zusätzlichen KI-unterstützten Client-Super-Assistenten.

Hinweis: Dieses Programm verspricht Ihnen keinen Gewinn, es ist nur ein Handelsassistent.

Um den Effekt einer Nachrichtenbenachrichtigung anzuzeigen, siehe Screenshot-Effekte.

Wir freuen uns darauf, dass Sie mich als Ihren Assistenten auswählen und uns gemeinsam in die finanzielle Freiheit bewegen!!!