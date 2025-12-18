TimeTake Candestick Countdown MT5
- Indikatoren
- Lungile Mbanjwa
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
TimeTake v2.00 ist ein leichtgewichtiger, extrem übersichtlicher Candlestick-Countdown-Indikator für MetaTrader 5, der in Echtzeit anzeigt, wie viele Minuten und Sekunden bis zum Schließen der aktuellen Kerze verbleiben.
TimeTake wurde für Trader entwickelt, die Einfachheit lieben und unübersichtliche Charts hassen. Er zeigt nur das an, was wichtig ist: einen fetten, perfekt lesbaren Countdown in der unteren linken Ecke.
Hauptmerkmale
- Echtzeit-Countdown-Timer (MM:SS oder HH:MM:SS oder sogar Tage bei Monatscharts)
- Passt das Format automatisch an: → 05:23 auf M1-H4 → 02:15:47 auf höheren Zeitrahmen → 3D 12:04:11 auf MN1, falls erforderlich
- Ein einziger, sauberer Alert, wenn die Kerze tatsächlich schließt (kein Spam, keine Duplikate)
- Funktioniert einwandfrei auf jedem Zeitrahmen (M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, MN1)
- Keine historische Alarmflut beim Anhängen des Indikators, Ändern des Symbols oder Wechseln des Zeitrahmens
- Vollständig anpassbare Position, Farbe und Schriftgröße
- Keine Verzögerung, minimale CPU-Auslastung
Warum Trader TimeTake v2.00 lieben
- Perfekt für Scalper, die genau zum Kerzenschluss ein- und aussteigen
- Ideal für ICT/SMC-Händler, die auf den Kerzenschluss eines "Orderblocks" warten
- Ideal für News-Trader, die genau wissen müssen, wann die aktuelle H1/D1-Kerze endet
- Saubere Schriftart "Consolas Bold" - sieht auf jedem Chartthema professionell aus
Eingabe-Parameter
|Parameter
|Beschreibung
|Standard
|x_Abstand
|Horizontaler Abstand von der linken unteren Ecke
|10 Pixel
|y_Abstand
|Vertikaler Abstand von der linken unteren Ecke
|30 Pixel
|text_farbe
|Textfarbe des Timers
|Limette
|font_size
|Größe der Schrift
|10
|alert_enabled
|Kerzenschlussalarm ein- oder ausschalten
|wahr
Technische Hinweise
- Verwendet die sicherste Methode zur Erkennung neuer Kerzen (TimeCurrent() ≥ erwartete Schlusszeit + statischer Guard)
- 100 % immun gegen Initialisierungs-Spam, der die meisten Countdown-Indikatoren plagt
- Funktioniert sowohl im Live-Handel als auch im Strategie-Tester
Versionsgeschichte
- v2.00 (Dezember 2025) - Komplette Neufassung der Alarmlogik: ein sauberer Alarm pro Kerze, der ursprüngliche minimalistische Stil wurde beibehalten.
Installation
- Kopieren Sie die .mq5 Datei in Ihren MQL5/Indicators Ordner
- Starten Sie MetaTrader 5 neu oder aktualisieren Sie den Navigator
- Ziehen Sie TimeTake v2.00 auf einen beliebigen Chart
- Genießen Sie einen sauberen, zuverlässigen und unkomplizierten Countdown-Timer
TimeTake v2.00 - Weil jede Sekunde zählt. Minimalistisches Design. Maximale Präzision. Null Drama.