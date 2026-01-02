Turn volatility into opportunity — Catch trends early and trade smarter

Smart Super Trend Indicator (kostenlos)

Der Supertrend-Indikator ist eines der zuverlässigsten Instrumente der technischen Analyse, das Händlern hilft, den vorherrschenden Markttrend schnell zu erkennen und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte präzise zu bestimmen. Dieser trendfolgende Indikator, der auf Preisbewegungen und Volatilität basiert, passt sich dynamisch an die Marktbedingungen an und ist damit sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ein leistungsstarker Begleiter.

🔑 Hauptmerkmale

Klare Trendvisualisierung : Zwei Linien, die direkt auf dem Chart eingezeichnet werden - Grüne Linie = Aufwärtstrend Rote Linie = Abwärtstrend

: Zwei Linien, die direkt auf dem Chart eingezeichnet werden - Sofortige Signale : Farbwechsel heben mögliche Umkehrungen hervor und helfen Ihnen, neue Trends frühzeitig zu erkennen.

: Farbwechsel heben mögliche Umkehrungen hervor und helfen Ihnen, neue Trends frühzeitig zu erkennen. Stop-Loss-Anleitung : Nutzen Sie die Supertrend-Linie als dynamische Stop-Loss-Referenz, um Ihre Trades zu schützen.

: Nutzen Sie die Supertrend-Linie als dynamische Stop-Loss-Referenz, um Ihre Trades zu schützen. Multi-Timeframe-Unterstützung : Funktioniert nahtlos über alle MT5-Zeitrahmen.

: Funktioniert nahtlos über alle MT5-Zeitrahmen. Anpassbare Parameter : ATR-Periode (Standard: 10) - steuert die Empfindlichkeit gegenüber der Volatilität Faktor/Multiplikator (Standardwert: 3,0) - passt den Abstand der Trendlinie vom Preis an

:

📈 Wie verwenden

Identifizieren Sie den Trend: Grüne Linie → Aufwärtstrend

Rote Linie → Abwärtstrend Einstiegssignale: Rot → Grün = potenzielle Kaufgelegenheit

Grün → Rot = potenzielle Verkaufsgelegenheit Ausstiegssignale: Long-Positionen verlassen, wenn die Linie rot wird

Short-Positionen verlassen, wenn die Linie grün wird Stop-Loss-Platzierung: Für Long-Positionen: Stop-Loss unterhalb der Supertrend-Linie platzieren

Für Short-Positionen: Platzieren Sie den Stop-Loss oberhalb der Supertrend-Linie.

⚠️ Wichtiger Hinweis

Wie jeder Indikator kann auch der Smart Super Trend in seitwärts tendierenden oder unruhigen Märkten falsche Signale erzeugen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie ihn mit anderen Tools wie gleitenden Durchschnitten, RSI oder Unterstützungs-/Widerstandsanalysen kombinieren. Testen Sie den Indikator immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen.





✨ Laden Sie jetzt kostenlos herunter und erleben Sie die Klarheit des Trendhandels mit Smart Super Trend. Wenn Sie es nützlich finden, vergessen Sie nicht, eine positive Bewertung zu hinterlassen - Ihr Feedback hilft, zukünftige Entwicklungen zu verbessern und zu inspirieren!