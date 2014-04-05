ICT Kill zones

Automatisieren Sie Ihre ICT- und Smart Money-Analyse mit präziser, dynamischer Sitzungsverfolgung und Liquiditätspivots.

ICT Killzones Professional ist das ultimative Session-Management-Tool, das speziell für Händler entwickelt wurde, die Inner Circle Trader (ICT), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien nutzen.

Dieser Indikator hebt automatisch die wichtigsten Handelssitzungen hervor - Asien, London, New York AM, Lunch und PM - und zeichnetdynamische Bereichsboxen, die in Echtzeit aktualisiert werden, wenn sich neue Höchst- und Tiefststände bilden. Der Indikator beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Boxen, sondern identifiziert auch wichtige Liquiditätsniveaus (Höchst-/Tiefstwerte der Sitzung) und verlängert die Pivot-Linien in die Zukunft, bis der Preis sie abschwächt (testet).

1. 5 vollständig anpassbare Sessions

Eingabeparameter (Einstellungen)

  • Max Days: Wie viele Tage der Historie angezeigt werden sollen (Standard: 3).

  • Zeiteinstellungen: Format HH:MM-HH:MM. Hinweis:Die Zeiten müssen gemäß der Serverzeit Ihres Brokers ( Market Watch-Fenster)eingestellt werden, nicht gemäß Ihrer Ortszeit.

  • Bildmaterial:

    • Schalten Sie einzelne Sitzungen ein/aus.

    • Benutzerdefinierte Farben für jede Sitzung.

    • Steuerung der Box-Transparenz.

    • Pivot-Linienstil (Vollton, Strich, Punkt) und Breite.

  • Smart Money-Funktionen:

    • Pivots anzeigen: Hoch/Tief-Linien umschalten.

    • Pivots ausdehnen: Aktivieren Sie die Logik "Bis zur Abschwächung".

    • Beschriftungen anzeigen: Zeigt Textinformationen auf dem Diagramm an.

oder die genauen Zeitfenster, die für Ihre Strategie relevant sind. Der Indikator wird mit Standard-ICT-Zeiten vorgeladen, kann aber vollständig bearbeitet werden, um mit der Serverzeit Ihres Brokers übereinzustimmen:

  • Asia Range ( Akkumulation)

  • London Open ( Manipulation/Expansion)

  • New York AM ( Umkehrung/Fortsetzung)

  • New York Lunch ( Retracement/Konsolidierung)

  • New York PM ( Ausschüttung am Ende des Tages)

2. Intelligente Pivot-Linien zur "Entschärfung"

Dies ist das herausragende Merkmal. Der Indikator markiert das Hoch und Tief jeder Sitzung.

  • Auto-Extension: Wenn ein Hoch oder Tief der Sitzung nicht sofort durchbrochen wird, verlängert sich die Linie in die Zukunft.

  • Abschwächungslogik: Sobald der Kurs ein bestimmtes Niveau durchbricht (unter Liquiditätsentzug), hört die Linie auf zu zeichnen. So bleibt Ihr Diagramm sauber und konzentriert sich nur auf nicht ausgeschöpfte Liquiditätspools .

3. Dynamic Range Boxen

  • Boxen werden in Echtzeit gezeichnet. Wenn die Sitzung einen neuen Höchst- oder Tiefststand erreicht, wird die Box sofort erweitert.

  • Vollständig anpassbare Farben und Transparenzeinstellungen, damit Ihre Candlesticks sichtbar bleiben.

4. Info-reiche Etiketten

  • Sitzungsnamen: Klar beschriftete Felder (z. B. "Asien", "London").

  • Preisniveaus: Option zur Anzeige des genauen Preises des Höchst- und Tiefstkurses der Sitzung neben den Pivot-Linien.

  • Intelligente Verankerung:Die Etiketten positionieren sich automatisch so, dass sie dem Kursgeschehen nicht im Weg sind.

5. Perioden-Trennzeichen

Integrierte, saubere vertikale Trennlinien für Tage, Wochen und Monate helfen Ihnen, die Makrostruktur neben Intraday-Sessions zu visualisieren.

6. Optimierte Leistung

  • Max Days Limit: Sie wählen, wie viele Tage zurück gezeichnet werden soll. Der Indikator bereinigt automatisch alte Objekte, damit Ihr MT5-Terminal reibungslos und ohne Verzögerung läuft.

  • Tagesübergreifende Logik: Perfektes Handling von Sitzungen, die an einem Tag beginnen und am nächsten Tag enden (z.B. Asien-Sitzung über Mitternacht).

  1. Asien: Achten Sie auf das Feld "Asia Range". Oft wird der Kurs das Hoch oder Tief dieser Box während der Londoner Sitzung durchstoßen (der "Judas Swing").

  2. London: Achten Sie auf die Bildung des Hochs oder Tiefs des Tages.

  3. New York: Verwenden Sie die verlängerten Linien aus London oder Asien als Ziele. Wenn sich eine Linie noch über Ihr Diagramm erstreckt, wurde die Liquidität noch nicht abgerufen - sie ist ein Magnet für den Preis!

Die meisten Session-Indikatoren zeichnen einfach vertikale Linien. ICT Killzones Professional versteht Price Action. Er hebt die Spanne hervor, markiert die Liquidität und hilft Ihnen, die Erzählung des Tages zu visualisieren.


