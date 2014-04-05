ICT Kill zones

Automatisieren Sie Ihre ICT- und Smart Money-Analyse mit präziser, dynamischer Sitzungsverfolgung und Liquiditätspivots.

Produkt-Beschreibung

ICT Killzones Professional ist das ultimative Session-Management-Tool, das speziell für Händler entwickelt wurde, die Inner Circle Trader (ICT), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien nutzen.

Dieser Indikator hebt automatisch die wichtigsten Handelssitzungen hervor - Asien, London, New York AM, Lunch und PM - und zeichnetdynamische Bereichsboxen, die in Echtzeit aktualisiert werden, wenn sich neue Höchst- und Tiefststände bilden. Der Indikator beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Boxen, sondern identifiziert auch wichtige Liquiditätsniveaus (Höchst-/Tiefstwerte der Sitzung) und verlängert die Pivot-Linien in die Zukunft, bis der Preis sie abschwächt (testet).

Hauptmerkmale

1. 5 vollständig anpassbare Sessions

Überwachen Sie

Eingabeparameter (Einstellungen)

Max Days: Wie viele Tage der Historie angezeigt werden sollen (Standard: 3).

Zeiteinstellungen: Format HH:MM-HH:MM. Hinweis: Die Zeiten müssen gemäß der Serverzeit Ihres Brokers ( Market Watch-Fenster)eingestellt werden, nicht gemäß Ihrer Ortszeit.

Bildmaterial: Schalten Sie einzelne Sitzungen ein/aus. Benutzerdefinierte Farben für jede Sitzung. Steuerung der Box-Transparenz. Pivot-Linienstil (Vollton, Strich, Punkt) und Breite.

Smart Money-Funktionen: Pivots anzeigen: Hoch/Tief-Linien umschalten. Pivots ausdehnen: Aktivieren Sie die Logik "Bis zur Abschwächung". Beschriftungen anzeigen: Zeigt Textinformationen auf dem Diagramm an.



oder die genauen Zeitfenster, die für Ihre Strategie relevant sind. Der Indikator wird mit Standard-ICT-Zeiten vorgeladen, kann aber vollständig bearbeitet werden, um mit der Serverzeit Ihres Brokers übereinzustimmen:

Asia Range ( Akkumulation)

London Open ( Manipulation/Expansion)

New York AM ( Umkehrung/Fortsetzung)

New York Lunch ( Retracement/Konsolidierung)

New York PM ( Ausschüttung am Ende des Tages)

2. Intelligente Pivot-Linien zur "Entschärfung"

Dies ist das herausragende Merkmal. Der Indikator markiert das Hoch und Tief jeder Sitzung.

Auto-Extension: Wenn ein Hoch oder Tief der Sitzung nicht sofort durchbrochen wird, verlängert sich die Linie in die Zukunft.

Abschwächungslogik: Sobald der Kurs ein bestimmtes Niveau durchbricht (unter Liquiditätsentzug), hört die Linie auf zu zeichnen. So bleibt Ihr Diagramm sauber und konzentriert sich nur auf nicht ausgeschöpfte Liquiditätspools .

3. Dynamic Range Boxen

Boxen werden in Echtzeit gezeichnet. Wenn die Sitzung einen neuen Höchst- oder Tiefststand erreicht, wird die Box sofort erweitert.

Vollständig anpassbare Farben und Transparenzeinstellungen, damit Ihre Candlesticks sichtbar bleiben.

4. Info-reiche Etiketten

Sitzungsnamen: Klar beschriftete Felder (z. B. "Asien", "London").

Preisniveaus: Option zur Anzeige des genauen Preises des Höchst- und Tiefstkurses der Sitzung neben den Pivot-Linien.

Intelligente Verankerung:Die Etiketten positionieren sich automatisch so, dass sie dem Kursgeschehen nicht im Weg sind.

5. Perioden-Trennzeichen

Integrierte, saubere vertikale Trennlinien für Tage, Wochen und Monate helfen Ihnen, die Makrostruktur neben Intraday-Sessions zu visualisieren.

6. Optimierte Leistung

Max Days Limit: Sie wählen, wie viele Tage zurück gezeichnet werden soll. Der Indikator bereinigt automatisch alte Objekte, damit Ihr MT5-Terminal reibungslos und ohne Verzögerung läuft.

Tagesübergreifende Logik: Perfektes Handling von Sitzungen, die an einem Tag beginnen und am nächsten Tag enden (z.B. Asien-Sitzung über Mitternacht).

Verwendung / Strategietipps

Asien: Achten Sie auf das Feld "Asia Range". Oft wird der Kurs das Hoch oder Tief dieser Box während der Londoner Sitzung durchstoßen (der "Judas Swing"). London: Achten Sie auf die Bildung des Hochs oder Tiefs des Tages. New York: Verwenden Sie die verlängerten Linien aus London oder Asien als Ziele. Wenn sich eine Linie noch über Ihr Diagramm erstreckt, wurde die Liquidität noch nicht abgerufen - sie ist ein Magnet für den Preis!

Warum sollten Sie diesen Indikator wählen?

Die meisten Session-Indikatoren zeichnen einfach vertikale Linien. ICT Killzones Professional versteht Price Action. Er hebt die Spanne hervor, markiert die Liquidität und hilft Ihnen, die Erzählung des Tages zu visualisieren.