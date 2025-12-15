ZigZag Buy Level
- Indikatoren
- Mehdi Masoudi
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 10
Das ZigZag Buy Level ist ein spezielles Tool für Händler, die die Marktstruktur und klassische ZigZag-Muster nutzen, um wichtige Unterstützungs- und Einstiegspunkte zu definieren. Er identifiziert automatisch "Haupthochs" - signifikante Hochs, die durch die nachfolgende Kursentwicklung bestätigt werden - und berechnet dann ein "Buy Level" mit hoher Wahrscheinlichkeit, basierend auf einem bestimmten prozentualen Pullback von diesem Haupthoch zum letzten Korrekturtief. Dieser Indikator hilft Ihnen, tiefe Retracement-Eintritte zu antizipieren, indem er sie auf dem Chart mit Etiketten für die letzten Niveaus eindeutig markiert .
- Hauptmerkmale:
- Identifiziert Haupthochs: Verwendet strenge Kriterien (basierend auf umgebenden Punkten), um nur die wichtigsten Swing-Hochs zu finden.
- Berechnet Deep Pullback: Bestimmt automatisch ein benutzerdefiniertes Buy Level (z.B. 90% der Swing-Tiefe) für risikoreiche/gewinnbringende Retracement-Einstiege.
- Visuelle Struktur: Zeichnet horizontale Linien für die letzten beiden Haupthochs und ihre entsprechenden Buy Levels.
- Beschriftung der letzten Level: Beschriftet das neueste Haupthoch und das berechnete Buy Level auf dem Chart deutlich.