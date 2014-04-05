SMC Market Blueprint

Institutioneller Marktstruktur-Analysator basierend auf Smart Money und ICT-Konzepten

Überblick

SMC Market Blueprint ist ein umfassender Indikator für institutionelle Anleger, der die wahre Struktur des Marktes auf der Grundlage von Smart Money Concepts (SMC) und ICT (Inner Circle Trader)-Methoden entschlüsselt. Er bildet das interne Marktgefüge ab - er identifiziert Strukturverschiebungen, Liquiditätszonen und Orderflow-Übergänge über mehrere Zeitrahmen hinweg - und gibt Händlern einen klaren Überblick darüber, wie institutionelle Aktivitäten die Preisbewegung beeinflussen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Trend- oder Swing-Indikatoren analysiert SMC Market Blueprint die Bildung und Verletzung von Strukturen in Echtzeit und zeigt auf, wie die Liquidität gesteuert wird und wo der Preis am wahrscheinlichsten als nächstes reagieren wird. Jeder Swing, jeder Break und jeder Liquiditätseinbruch wird algorithmisch identifiziert, so dass Händler sich an der zugrunde liegenden institutionellen Logik orientieren können, die den Markt bestimmt.

Kern-Logik

Im Kern führt SMC Market Blueprint eine Marktstrukturanalyse in Echtzeit durch und verwendet eine fraktalbasierte Swing-Logik, um höhere Hochs (HH), niedrigere Tiefs (LL) und wichtige Wendepunkte zu identifizieren. Sobald diese festgelegt sind, verfolgt der Indikator kontinuierlich Strukturbrüche (BOS) und Veränderungen des Charakters (CHoCH), um effektiv zwischen Hausse- und Baisse-Phasen zu unterscheiden.Zusätzlich kartiert das System kritische Liquiditätszonen und Premium-/Discount-Bereiche, basierend auf institutionellen Konzepten wie:

Interne Liquidität (ILQ): Lokale Liquidität, die innerhalb der aktuellen Bandbreiten ruht und oft vor einer tieferen Expansion geschaffen wird.

Echte Liquidität (TLQ): Externe oder strukturelle Liquidität oberhalb und unterhalb der wichtigsten Swing-Punkte.

EPA-Zonen: Wichtige Gleichgewichts- oder Auf-/Abschlagspreiszonen, die das Gleichgewicht der institutionellen Auftragsströme widerspiegeln.

VTA-Bereiche: Value Trade Areas, die das Akkumulations- oder Distributionsverhalten innerhalb der Struktur zeigen.

Durch diese mehrschichtige Logik bildet der Indikator eine detaillierte "Blaupause" des Marktes - er zeigt auf, wo sich der Preis derzeit innerhalb der größeren Struktur befindet, wohin er sich wahrscheinlich bewegt und wo institutionelle Manipulationen als nächstes auftreten könnten.

Wichtigste Merkmale

Fortgeschrittene HH/LL-Erkennung

identifiziert automatisch höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs und liefert eine sofortige visuelle Karte der Richtungsvorgaben. Erkennung von Strukturbrüchen und Zeichenänderungen

Erkennt BOS- und CHoCH-Ereignisse in Echtzeit, um potenzielle Marktumkehrungen oder Strukturverschiebungen zu signalisieren. Visualisierung von Liquiditätszonen

Hebt interne, externe und Gleichgewichts-Liquiditätspools hervor, die als Magnetebenen für institutionelle Preislieferungen fungieren. Multi-Timeframe Framework

Ermöglicht die gleichzeitige Analyse über mehrere Zeitrahmen hinweg und zeigt die Übereinstimmung zwischen Makro- und Mikrostruktur. VTA Range Detection

Definiert Schlüsselwertbereiche, um das Akkumulations- und Distributionsverhalten über Marktzyklen hinweg zu identifizieren. Vollständige Anpassungssteuerung

Einstellbare Beschriftungsgrößen, Farben und Sichtbarkeitsoptionen für alle Komponenten - Strukturpunkte, Liquiditätsebenen und Bereichszonen. Non-Repainting Core Engine

Sobald ein Struktur- oder Liquiditätspunkt bestätigt ist, bleibt er fixiert. Dadurch eignet sich der Indikator für den Live-Handel und das Backtesting ohne Datenverzerrung. Leichtgewichtiges und optimiertes Design

Entwickelt für Leistung - kann auf mehreren Charts und Zeitrahmen gleichzeitig laufen, ohne die Geschwindigkeit der Plattform zu beeinträchtigen.

Eingabe-Parameter

UseStructure: Aktiviert oder deaktiviert die Strukturlogik.

StrukturZeitrahmen: Wählt den Zeitrahmen aus, der für das Struktur-Mapping verwendet wird (Standardwert H1).

MinZeitrahmen: Legt den minimalen Zeitrahmen fest, der für die Strukturerkennung berücksichtigt wird.

StructureTopColor / StructureBottomColor: Legt die Farbthemen für die oberen und unteren Strukturen fest.

ShowHHLL: Aktiviert oder verbirgt HH/LL-Etiketten.

HHLLBullColor / HHLLBearColor: Benutzerdefinierte Etikettenfarben für bullische und bearische Strukturen.

Struktur-BeschriftungGröße: Passt die Schriftgröße der Strukturbeschriftungen an (6-12).

Alle Einstellungen sind so konzipiert, dass der Händler die volle Kontrolle über die Darstellung von Struktur und Liquidität hat, ohne dass die Übersichtlichkeit leidet.

Praktische Anwendung

SMC Market Blueprint wurde für Händler entwickelt, die ihre Entscheidungen auf der Grundlage von Struktur, Orderflow und Liquidität treffen - und nicht auf der Grundlage nachlaufender Signale. SMC Market Blueprint ist kein Generator für Kauf-/Verkaufssignale, sondern bietet eine strukturelle Grundlage, um zu verstehen, was der Markt tut und warum.

Es kann verwendet werden, um:

Richtungsentscheidungen zu treffen, indem man feststellt, ob die aktuelle Struktur bullisch oder bearisch ist.

Warten Sie auf eine Marktstrukturverschiebung oder eine Veränderung des Charakters als Bestätigung für einen Einstieg.

Identifizierung von Liquiditätszielen , bei denen der Preis wahrscheinlich Stops mitnimmt oder Reaktionen auslöst.

Bringen Sie die Struktur des höheren Zeitrahmens mit den präzisen Einstiegen des niedrigeren Zeitrahmens in Einklang.

Kombinieren Sie mit Orderblock-, Fair Value Gap- oder Imbalance-Tools für verfeinerte Handels-Setups.

Durch die Konzentration auf die Art und Weise, wie der Preis die Struktur aufbaut, verletzt und auf sie reagiert, bietet SMC Market Blueprint eine echte institutionelle Perspektive - und hilft Händlern, sich mit dem Fluss des intelligenten Geldes auszurichten, anstatt gegen ihn anzukämpfen.

Zusammenfassung

SMC Market Blueprint ist mehr als nur ein Indikator - es ist ein strukturelles Rahmenwerk, das Händlern hilft, Preisbewegungen zu lesen und zu interpretieren, wie es Institutionen tun. Er übersetzt die Smart Money- und ICT-Theorie in ein klares visuelles System, das den gesamten Preisbildungsprozess abbildet.

Vom Swing Mapping und der Liquiditätseinteilung bis hin zu Strukturverschiebungen und der Analyse von Handelsspannen gibt der Indikator Händlern den analytischen Vorsprung, den sie benötigen, um das Marktverhalten präzise zu antizipieren.

Er ist sauber, effizient und für Händler entwickelt, die verstehen und nicht nur reagieren wollen.