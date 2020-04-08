ICT Kill zones

Automatice sus análisis de TIC y Smart Money con un seguimiento preciso y dinámico de las sesiones y los pivotes de liquidez.

Descripción del producto

Deje de perder el tiempo dibujando cajas y líneas cada día. ICT Killzones Professional es la herramienta definitiva de gestión de sesiones diseñada específicamente para los operadores que utilizan los conceptos de Inner Circle Trader (ICT), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en la liquidez.

Este indicador destaca automáticamente las sesiones bursátiles clave -Asia, Londres, Nueva York AM, Almuerzo y PM- dibujandorecuadros dinámicos de rango que se actualizan en tiempo real a medida que se forman nuevos máximos y mínimos. Pero va más allá de los simples recuadros; identifica los niveles de liquidez cruciales (máximos/mínimos de la sesión) y extiende las líneas pivote hacia el futuro hasta que el precio las mitiga (las pone a prueba).

Características principales

1. 5 Sesiones totalmente personalizables

Parámetros de entrada (Ajustes)

Max Days: Cuántos días de historial mostrar (Por defecto: 3).

Ajustes de Hora: Formato HH:MM-HH:MM . Nota: Las horas deben ajustarse de acuerdo a la Hora del Servidor de su Broker ( ventana de Market Watch), no a su hora local.

Visuales: Activar/desactivar sesiones individuales. Colores personalizados para cada sesión. Control de Transparencia de Cuadros. Estilo de la Línea Pivote (Sólido, Raya, Punto) y Ancho.

Características de Smart Money: Mostrar pivotes: Líneas Altas/Bajas. Extender Pivotes: Activar la lógica "Hasta que se mitigue". Mostrar Etiquetas: Mostrar información de texto en el gráfico.



o las ventanas de tiempo exactas relevantes para su estrategia. El indicador viene precargado con las horas TIC estándar, pero es totalmente editable para que coincida con la hora del servidor de su broker:

Rango Asia ( Acumulación)

London Open ( Manipulación/Expansión)

New York AM ( La inversión/continuación)

New York Lunch ( Retracción/Consolidación)

Nueva York PM ( Distribución al final del día)

2. Líneas Pivote Inteligentes de "Mitigación

Esta es la característica más destacada. El indicador marca el Máximo y el Mínimo de cada sesión.

Auto-Extensión: Si un Máximo o Mínimo de sesión no se rompe inmediatamente, la línea se extiende hacia el futuro.

Lógica de mitigación: Tan pronto como el precio atraviesa un nivel (tomando liquidez), la línea deja de dibujarse. Esto mantiene su gráfico limpio y centrado sólo en las reservas de liquidez sin explotar.

3. Cajas de Rango Dinámico

Los recuadros se dibujan en tiempo real. A medida que la sesión hace un nuevo máximo o mínimo, la caja se expande instantáneamente.

Colores y ajustes de transparencia totalmente personalizables para garantizar que sus velas permanezcan visibles.

4. Etiquetas ricas en información

Nombres de sesión: Casillas claramente etiquetadas (por ejemplo, "Asia", "Londres").

Niveles de precios: Opción para mostrar el precio exacto del máximo y mínimo de la sesión junto a las líneas pivote.

Anclaje inteligente: Las etiquetas se posicionan automáticamente para mantenerse alejadas de la acción del precio.

5. Separadores de periodos

Incluye separadores verticales integrados y limpios para Días, Semanas y Meses que le ayudarán a visualizar la estructura macro junto con las sesiones intradía.

6. Rendimiento optimizado

Límite Máximo de Días: Tú eliges cuántos días atrás dibujar. El indicador limpia automáticamente los objetos antiguos para mantener su terminal MT5 funcionando sin problemas y con cero lag.

7 . Lógica Cross-Day: Maneja perfectamente las sesiones que comienzan un día y terminan el siguiente (por ejemplo, la sesión de Asia que cruza la medianoche).

Cómo utilizar / Consejos de estrategia

Asia: Busque la casilla "Rango Asia". A menudo, el precio barrerá el Máximo o el Mínimo de esta casilla durante la sesión de Londres (El "Columpio de Judas"). Londres: Esté at ento a la formación del Máximo o Mínimo del día. Nueva York: Utilice las líneas extendidas desde Londres o Asia como objetivos. Si una línea sigue extendiéndose a través de su gráfico, significa que aún no se ha tomado liquidez: ¡es un imán para el precio!

¿Por qué elegir este indicador?

La mayoría de los indicadores de sesión simplemente dibujan líneas verticales. ICT Killzones Professional entiende la Acción del Precio. Destaca el Rango, marca la Liquidez, y le ayuda a visualizar la Narrativa del día.