CRT Bomb Pro
- Indikatoren
- Niccyril Chirindo
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 16
CRT-Bomben-Indikator - MT5 Vollversion
Die CRT Bomb ist ein professioneller Handelsindikator, der hochwahrscheinliche 3-Kerzen-Umkehrmuster (CRT - Candle Reversal Technique) über alle Zeitrahmen und Symbole hinweg erkennt.VPS wird empfohlen, damit Sie keine CRT-Setups verpassen, wenn sie sich bilden, für Einträge können Sie Ihre manuelle Analyse zur Bestätigung verwenden, wie FVG, OBS usw.
Funktioniert bei allen Paaren, Metallen und Indizes
Hauptmerkmale:
-
Identifiziert Impuls-Trap-Reversal-Kerzenstrukturen
-
Bietet visuelle Pfeile und Musterhervorhebung
-
Berechnet automatische Take-Profit (TP1, TP2) und Stop-Loss Levels
-
Sendet Push-Benachrichtigungen bei der Eröffnung von Kerze 3
-
Unterstützt mehrere Sprachen (Englisch/Französisch)
Muster-Logik:
-
Kerze 1: Starke Impulsbewegung
-
Kerze 2: Kleine Trap-Kerze, die innerhalb des vorherigen Dochts schließt
-
Kerze 3: Starke Umkehrkerze, die die Trap-Kerze verschlingt
Ausgabe:
-
Bullish/Bearish Einstiegssignale mit kalkuliertem Risikomanagement
-
Echtzeit-Warnungen für neue Musterformationen
-
Saubere visuelle Darstellung im Chart
Der Indikator wurde für systematische Trader entwickelt, die zuverlässige Umkehrsignale mit vordefinierten Risiko-Rendite-Parametern suchen.