CRT Bomb Pro

CRT-Bomben-Indikator - MT5 Vollversion

Die CRT Bomb ist ein professioneller Handelsindikator, der hochwahrscheinliche 3-Kerzen-Umkehrmuster (CRT - Candle Reversal Technique) über alle Zeitrahmen und Symbole hinweg erkennt.VPS wird empfohlen, damit Sie keine CRT-Setups verpassen, wenn sie sich bilden, für Einträge können Sie Ihre manuelle Analyse zur Bestätigung verwenden, wie FVG, OBS usw.

Funktioniert bei allen Paaren, Metallen und Indizes

Hauptmerkmale:

Identifiziert Impuls-Trap-Reversal-Kerzenstrukturen

Bietet visuelle Pfeile und Musterhervorhebung

Berechnet automatische Take-Profit (TP1, TP2) und Stop-Loss Levels

Sendet Push-Benachrichtigungen bei der Eröffnung von Kerze 3

Unterstützt mehrere Sprachen (Englisch/Französisch)

Muster-Logik:

Kerze 1: Starke Impulsbewegung

Kerze 2: Kleine Trap-Kerze, die innerhalb des vorherigen Dochts schließt

Kerze 3: Starke Umkehrkerze, die die Trap-Kerze verschlingt

Ausgabe:

Bullish/Bearish Einstiegssignale mit kalkuliertem Risikomanagement

Echtzeit-Warnungen für neue Musterformationen

Saubere visuelle Darstellung im Chart

Der Indikator wurde für systematische Trader entwickelt, die zuverlässige Umkehrsignale mit vordefinierten Risiko-Rendite-Parametern suchen.