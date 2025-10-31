CRT Bomb
- Indikatoren
- Niccyril Chirindo
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 11 November 2025
CRT-Bomben-Indikator - MT5 GBPUSD
Die CRT Bomb ist ein professioneller Handelsindikator, der hochwahrscheinliche 3-Kerzen-Umkehrmuster (CRT - Candle Reversal Technique) über alle Zeitrahmen und Symbole erkennt. VPS wird empfohlen, damit Sie keine CRT-Setups verpassen, wenn sie sich bilden. Für Einträge können Sie Ihre manuelle Analyse zur Bestätigung verwenden, wie FVG, OBS usw.
Funktioniert nur auf GBPUSD KAUFEN SIE DIE VOLLSTÄNDIGE VERSION, DIE AUF JEDEM INSTRUMENT FUNKTIONIERT HIER https://www.mql5.com/en/market/product/155393
Hauptmerkmale:
-
Identifiziert Impuls-Fallen-Umkehr-Kerzen-Strukturen
-
Bietet visuelle Pfeile und Musterhervorhebung
-
Berechnet automatische Take-Profit- (TP1, TP2) und Stop-Loss-Niveaus
-
Sendet Push-Benachrichtigungen bei der Eröffnung von Kerze 3
-
Unterstützt mehrere Sprachen (Englisch/Französisch)
Muster-Logik:
-
Kerze 1: Starke Impulsbewegung
-
Kerze 2: Kleine Trap-Kerze, die innerhalb des vorherigen Dochts schließt
-
Kerze 3: Starke Umkehrkerze, die die Trap-Kerze verschlingt
Ausgabe:
-
Bullish/Bearish Einstiegssignale mit kalkuliertem Risikomanagement
-
Echtzeit-Warnungen für neue Musterformationen
-
Saubere visuelle Darstellung im Chart
Der Indikator wurde für systematische Trader entwickelt, die zuverlässige Umkehrsignale mit vordefinierten Risiko-Rendite-Parametern suchen.
