CRT Bomb

CRT-Bomben-Indikator - MT5 GBPUSD

Die CRT Bomb ist ein professioneller Handelsindikator, der hochwahrscheinliche 3-Kerzen-Umkehrmuster (CRT - Candle Reversal Technique) über alle Zeitrahmen und Symbole erkennt. VPS wird empfohlen, damit Sie keine CRT-Setups verpassen, wenn sie sich bilden. Für Einträge können Sie Ihre manuelle Analyse zur Bestätigung verwenden, wie FVG, OBS usw.

Funktioniert nur auf GBPUSD KAUFEN SIE DIE VOLLSTÄNDIGE VERSION, DIE AUF JEDEM INSTRUMENT FUNKTIONIERT HIER https://www.mql5.com/en/market/product/155393

Hauptmerkmale:

  • Identifiziert Impuls-Fallen-Umkehr-Kerzen-Strukturen

  • Bietet visuelle Pfeile und Musterhervorhebung

  • Berechnet automatische Take-Profit- (TP1, TP2) und Stop-Loss-Niveaus

  • Sendet Push-Benachrichtigungen bei der Eröffnung von Kerze 3

  • Unterstützt mehrere Sprachen (Englisch/Französisch)

Muster-Logik:

  • Kerze 1: Starke Impulsbewegung

  • Kerze 2: Kleine Trap-Kerze, die innerhalb des vorherigen Dochts schließt

  • Kerze 3: Starke Umkehrkerze, die die Trap-Kerze verschlingt

Ausgabe:

  • Bullish/Bearish Einstiegssignale mit kalkuliertem Risikomanagement

  • Echtzeit-Warnungen für neue Musterformationen

  • Saubere visuelle Darstellung im Chart

Der Indikator wurde für systematische Trader entwickelt, die zuverlässige Umkehrsignale mit vordefinierten Risiko-Rendite-Parametern suchen.

Empfohlene Produkte
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (3)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indikatoren
ROMAN5 Time Breakout Indicator zeichnet automatisch die Boxen für tägliche Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche. Er hilft dem Benutzer zu erkennen, ob er kaufen oder verkaufen soll. Er verfügt über einen Alarm, der ertönt, sobald ein neues Signal erscheint. Ihre E-Mail-Adresse und die Einstellungen für den SMTP-Server sollten im Einstellungsfenster der Registerkarte "Mailbox" in Ihrem MetaTrader 5 angegeben werden. Blauer Pfeil nach oben = Kaufen. Roter Pfeil nach unten = Verkaufen. Sie könn
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indikatoren
Ideal für Scalper, Daytrader und Swing Trades. Identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage historischer Kursdaten. Es zeigt Echtzeit-Handelszonen und einen präzisen Countdown-Timer für jede Kerze an und hilft Händlern, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen. Vollständig anpassbar für mehrere Zeitrahmen und Instrumente. Der Indikator analysiert historische Kursdaten, um horizontale Ebenen zu zeichnen, die wichtige Handelsbereiche darste
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Price Retest MT5
Suvashish Halder
4.83 (6)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen unseren aufregenden neuen Price Retest-Indikator vor! Erhalten Sie sofortige Warnungen, wenn der Kurs einen Retest durchführt, und verschaffen Sie sich so einen entscheidenden Vorteil in Ihrer Handelsstrategie. Denken Sie daran, Ihre eigene Analyse durchzuführen, bevor Sie irgendwelche Bewegungen auf dem Markt machen. MT4-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/118031 Melden Sie sich an, um Markttiefe zu lernen - h ttps:// www.mql5.com/en/channels/suvashishfx Hier fin
FREE
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
Indikatoren
Der dynamische Angebots- und Nachfrageindikator identifiziert automatisch Angebots- und Nachfragezonen und zeigt diese auf der Grundlage von Preisaktionsmustern und der Marktstruktur auf Ihrem Chart an. Diese Zonen stellen Bereiche dar, in denen in der Vergangenheit institutioneller Kauf- oder Verkaufsdruck aufgetreten ist, was sie zu Schlüsselebenen für potenzielle Preisreaktionen macht. Diese Form des Indikators orientiert sich an der ICT sowie an traditionellen Unterstützungs- und Widerstands
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
Magic SMA MT5
Imre Heli
Indikatoren
Der Indikator Magic SMA ist eine große Hilfe bei der Bestimmung der Trendrichtung. Es kann eine hervorragende Ergänzung zu Ihrer bestehenden Strategie oder die Grundlage einer neuen Strategie sein. Wir Menschen können besser Entscheidungen treffen, wenn wir visuell besser sehen. Deshalb haben wir es so gestaltet, dass es für steigende und fallende Trends eine andere Farbe zeigt. Jeder kann dies so anpassen, wie es ihm am besten passt. Indem wir das Trend Period einstellen, können wir es für län
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indikatoren
Daily Support and Resistance Levels ist ein professioneller Indikator, der automatisch wichtige Preisniveaus für den Intraday-Handel basierend auf klassischen Pivot-Punkten berechnet und anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Berechnung des Pivot-Punkts (PP) 3 Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) 3 Unterstützungsniveaus (S1, S2, S3) Hoch/Tief des Vortags Echtzeit-Informationspanel Marktrichtung (Bullisch/Bärisch) Abstand zu den nächsten Levels Anpassbare Farben und Anzeige Automatische tägliche Aktua
FREE
PZ Fibonacci MT5
PZ TRADING SLU
4.57 (14)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Fibonacci-Retracements oder -Extensions manuell zu zeichnen? Dieser Indikator zeigt automatisch Fibonacci-Retracements oder -Extensions an, die von zwei verschiedenen Preispunkten aus berechnet werden, ohne dass ein menschliches Eingreifen oder eine manuelle Objektverankerung erforderlich ist. [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu benutzen Manuelle Verankerung ist nicht erforderlich Perfekt für Preiskonvergenzstu
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indikatoren
RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
FREE
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indikatoren
FVG Smart Zones – Kostenlose Edition Fair Value Gap Erkennungsindikator für MetaTrader 5 (MT5)   Suchen Sie ein echtes Trading-Werkzeug – nicht nur einen weiteren zufälligen Indikator? FVG Smart Zones – Kostenlose Edition gibt Ihnen professionelle Markteinblicke, indem automatisch Fair Value Gaps (FVGs) erkannt und hochwahrscheinliche Trading-Zonen direkt auf Ihrem Chart hervorgehoben werden.   Erstellt für Trader, die folgen: Smart Money Concepts (SMC) ICT Trading Konzepte Pric
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Methodik von Robert Miner, die er in seinem Buch "High probability trading strategies" beschrieben hat, und zeigt Signale zusammen mit dem Momentum von 2 Zeitrahmen an. Ein Stochastik-Oszillator wird als Momentum-Indikator verwendet. Die Einstellungen sprechen für sich selbst Periode_1 ist der aktuelle Zeitrahmen, 'current' period_2 wird angezeigt - der übergeordnete Zeitrahmen ist 4 oder 5 Mal größer als der aktuelle Zeitrahmen. Wenn der aktuelle Zeitrahmen beisp
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi MT5 Indikator Verbessern Sie Ihre Marktanalyse mit dem Heiken Ashi MT5 Indikator. Dieses leistungsstarke Tool verwandelt Standard-Preisdaten in glattere, trendorientierte Kerzen, wodurch die Identifizierung von Markttrends und potenziellen Umkehrpunkten erleichtert wird. Hauptmerkmale: Klare Trendidentifikation: Unterscheiden Sie visuell zwischen Aufwärts- und Abwärtstrends durch unterschiedliche Kerzenfarben. Rauschreduktion: Filtern Sie Preisschwankungen heraus und erhalten Sie ei
FREE
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (1)
Indikatoren
Candle Perspective Structure Indicator MT5 ist ein einfacher Indikator, der die Candlestick-Struktur des Marktes definiert und anzeigt. Dieser Indikator eignet sich sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger, denen es schwer fällt, die Struktur visuell zu verfolgen. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer eigenen Produkte in Auftrag geben möchten, besuchen Sie die Website meiner Partner: 4xDev Erhalten Sie 10% Rabatt auf manuelle Strategien, Aut
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
True Day
Aurthur Musendame
5 (1)
Indikatoren
True Days ist ein Tool, das speziell für Händler entwickelt wurde, die die Intraday-Volatilität in Preisdiagrammen erfassen möchten. True Day macht es dem Händler leichter, den Handel in der toten Zone zu vermeiden - ein Zeitraum, in dem die Märkte als tot oder nicht volatil gelten. Der Händler kann sich darauf konzentrieren, Gelegenheiten nur in Zeiten tiefgreifender Marktbewegungen zu finden. Standardmäßig gibt Ihnen der Indikator einen echten Tag an, der um 02:00 bis 19:00 Uhr GMT+2 beginnt.
FREE
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
Indikatoren
Beschreibung. Die Grundlage für die Bildung des Renko-Charts ist die Preisspanne. Wenn der Preis über seine Grenzen hinausgeht, zeigt das Diagramm eine Box über oder unter der vorherigen. Als Ergebnis sehen wir die Kursbewegung ohne zusätzlichen "Lärm" und wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Merkmale. Für die Verwendung in Verbindung mit dem Expert Advisor ist ein zusätzlicher Puffer implementiert - ein Box-Zähler. Zur Vereinfachung und zur Erhöhung der Testgeschwindigkeit kann der
FREE
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indikatoren
Tops & Bottoms Indikator FREE Tops abd Bottoms: Ein effektiver Indikator für Ihre Trades Der Tops & Bottoms Indikator hilft Ihnen, aufsteigende und absteigende Kanalformationen mit Hinweisen auf aufsteigende und/oder absteigende Tops und Bottoms zu finden. Darüber hinaus zeigt er mit einem kleinen gelben Kreis mögliche Chancen an, wenn der Indikator auf eine Impulsformation trifft. Dieser Indikator bietet Ihnen mehr Sicherheit und Schnelligkeit bei Ihren Einstiegsentscheidungen. Testen Sie auc
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (80)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Es funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen, wie 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indikatoren
Golden Spikes-Indikator Technischer Indikator für den Handel mit synthetischen Indizes auf dem Zeitrahmen M1. Kompatibel mit Boom/Crash-Indizes auf der Deriv-Plattform und Gain/Pain-Indizes auf der Weltrade-Plattform. Senden Sie mir eine private Nachricht, um Handel ASISTANT EA. zu erhalten. booklet guide: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Schauen Sie sich auch meinen Premium Spikes Bot an: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Merkmale
Weitere Produkte dieses Autors
Spike Phantom
Niccyril Chirindo
1 (1)
Indikatoren
Spike Phantom ist ein spezieller Indikator für die synthetischen Indizes PainX und GainX, der Handelssignale mit automatischen Warnmeldungen generiert. Merkmale Der Indikator analysiert die Marktbedingungen mit Hilfe proprietärer Algorithmen und zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Er arbeitet speziell mit PainX- und GainX-Indizes auf dem M5-Zeitrahmen. Die Signalerzeugung kombiniert mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Das Sy
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Indikatoren
Mega Spikes Max ist ein spezialisierter Indikator für synthetische Boom- und Crash-Indizes, der Handelssignale mit automatischen Warnmeldungen erzeugt. Merkmale Der Indikator analysiert die Marktbedingungen mit Hilfe proprietärer Algorithmen und zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Er arbeitet speziell mit Boom- und Crash-Indizes auf dem M5-Zeitrahmen. Die Signalerzeugung kombiniert mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Das Sys
CRT Bomb Pro
Niccyril Chirindo
Indikatoren
CRT-Bomben-Indikator - MT5 Vollversion Die CRT Bomb ist ein professioneller Handelsindikator, der hochwahrscheinliche 3-Kerzen-Umkehrmuster (CRT - Candle Reversal Technique) über alle Zeitrahmen und Symbole hinweg erkennt. VPS wird empfohlen, damit Sie keine CRT-Setups verpassen, wenn sie sich bilden, für Einträge können Sie Ihre manuelle Analyse zur Bestätigung verwenden, wie FVG, OBS usw. Funktioniert bei allen Paaren, Metallen und Indizes Hauptmerkmale: Identifiziert Impuls-Trap-Reversal-Kerz
Equity Guard AI
Niccyril Chirindo
Utilitys
EquityGuard AI - Fortgeschrittenes Kontoschutzsystem Beschreibung EquityGuard AI ist ein professionelles Kontoüberwachungs-Tool, das entwickelt wurde, um Ihr Handelskapital durch automatische Aktienüberwachung und sofortige Reaktionsmechanismen zu schützen. Schreiben Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht, um ein zusätzliches Programm (kostenlos) zu erhalten, das die Algo-Trading-Schaltfläche deaktiviert , wenn ein Equity Breach erkannt wird . Dieses zusätzliche Programm erfordert "DLL-Importe zul
Gold Crash
Niccyril Chirindo
Indikatoren
GOLD CRASH - Gold Scalping Indikator für M1/M5 Gold Crash ist ein professioneller, nicht nachbildender Scalping-Indikator, der speziell für den XAUUSD-Handel auf den Zeitrahmen M1 und M5 entwickelt wurde. Verfügt über ein modernes Dashboard mit Echtzeit-Goldtrendanalyse und präzisen Einstiegssignalen. Wichtigste Merkmale Non-Repainting - Signale werden nur bei Bar-Close bestätigt und ändern sich nie Goldoptimiert - Einstellungen speziell für die Volatilität des XAUUSD abgestimmt Multi-Timeframe
Gold Storm Signals
Niccyril Chirindo
Indikatoren
Gold Storm Signals - Professioneller XAU/USD Handelsindikator Gold Storm Signals ist ein erstklassiger Multi-Bestätigungsindikator für den Goldhandel (XAU/USD) auf dem MetaTrader 5. Erhalten Sie präzise Kauf-/Verkaufssignale mit automatischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die direkt auf Ihrem Chart angezeigt werden. SCHLÜSSEL-FEATURES: - Klare Kauf- und Verkaufssignalpfeile - Automatische ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung - Zwei Gewinnmitnahme-Levels (TP1 & TP2) - Vollständiges Alarmsys
FREE
Sahwira Trade Manager
Niccyril Chirindo
Utilitys
Sahwira Trade Manager - Fortgeschrittenes Forex-Handels-Panel für MT5 Steigern Sie Ihre Handelseffizienz mit Präzision und Kontrolle Steigern Sie Ihr Handelserlebnis mit Sahwira Trade Manager, einem leistungsstarken und benutzerfreundlichen Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Devisenhändler sind, dieses fortschrittliche Handelsmanagement-Tool bietet ein elegantes, anpassbares Dashboard zur Ausführung von Markt- und schwebenden Aufträgen, zum Risikom
AI Daily Trend
Niccyril Chirindo
Indikatoren
AI Trading Dashboard - Retracement Signalindikator für BOOM & CRASH Plaese Leave Review ÜBERBLICK Technischer Analyse-Indikator für synthetische BOOM- und CRASH-Indizes. Überwacht tägliche Trends und identifiziert Retracement-Einstiegspunkte basierend auf konfigurierbaren Parametern. SCHLÜSSEL-FEATURES Signalerzeugung - KAUFsignale für BOOM-Indizes bei Pullbacks im Aufwärtstrend - VERKAUFssignale für CRASH-Indizes bei Abwärtstrends - Einstellbare Retracement-Schwelle (Standard: 10 Pips, kann
Trade Mirror Pro
Niccyril Chirindo
Utilitys
"Trade Mirror Pro - Mehrterminal-Positionskopierer Trade Mirror Pro - Professionelle Multi-Terminal Handelskopierlösung Trade Mirror Pro bietet zuverlässiges Kopieren von Positionen zwischen mehreren MT5-Terminals durch dateibasierte Kommunikation. Es sind keine DLL-Importe erforderlich, was die Kompatibilität mit allen MT5-Installationen, einschließlich VPS und eingeschränkten Umgebungen, gewährleistet. Hauptmerkmale: Master/Slave-Architektur, die eine unbegrenzte Anzahl von Slave-Terminals unt
MT5 Trade Copier Plus
Niccyril Chirindo
Utilitys
SMART TRADE COPIER MT5 - LOKALER HANDELSREPLIKATOR Kopieren Sie Trades sofort zwischen mehreren MT5-Konten auf demselben Computer oder VPS. Schnelles, zuverlässiges lokales Kopiersystem. WAS ES MACHT Repliziert alle Handelsaktivitäten von einem Master-Konto auf eine unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten, die auf demselben Computer laufen. Kopiert: Marktaufträge (Kauf/Verkauf) Schwebende Aufträge (alle Typen) TP/SL-Änderungen Handelsabschlüsse und Löschungen SCHLÜSSEL-FERTIGKEITEN Intelligentes Sym
Auswahl:
Kran5
454
Kran5 2025.12.08 18:19 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Niccyril Chirindo
5153
Antwort vom Entwickler Niccyril Chirindo 2025.12.09 09:27
Oky
Antwort auf eine Rezension