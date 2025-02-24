Sahwira Trade Manager
- Utilitys
- Niccyril Chirindo
- Version: 1.20
- Aktualisiert: 12 November 2025
- Aktivierungen: 10
Sahwira Trade Manager - Fortgeschrittenes Forex-Handels-Panel für MT5
Steigern Sie Ihr Handelserlebnis mit Sahwira Trade Manager, einem leistungsstarken und benutzerfreundlichen Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Devisenhändler sind, dieses fortschrittliche Handelsmanagement-Tool bietet ein elegantes, anpassbares Dashboard zur Ausführung von Markt- und schwebenden Aufträgen, zum Risikomanagement und zur Überwachung Ihrer Kontoperformance in Echtzeit - alles über eine einzige, intuitive Benutzeroberfläche.
HOLEN SIE SICH DIE VOLLVERSION HIER http://t.me/volatilityplus
Hauptmerkmale:
- Ein-Klick-Handel: Führen Sie Kauf-, Verkaufs-, Kauf-Stopp-, Verkaufs-Stopp-, Kauf-Limit- und Verkaufs-Limit-Aufträge mit anpassbaren Losgrößen sofort aus.
- Risikomanagement leicht gemacht: Legen Sie Stop Loss (SL), Take Profit (TP) und Risikoprozentsatz mit integrierter Validierung fest, um die Einhaltung der Brokeranforderungen sicherzustellen.
- Marktdaten in Echtzeit: Überwachen Sie Live-Geld-/Briefkurse und Kontostatistiken (Eigenkapital, Gewinn, Drawdown) direkt auf dem Panel.
- Flexibilität bei schwebenden Aufträgen: Passen Sie die Abstände zwischen schwebenden Aufträgen für strategische Handelseinträge präzise an.
- Optionen zur Handelskontrolle: Schließen Sie alle Positionen oder löschen Sie schwebende Aufträge mit einem einzigen Klick.
- Anpassbare Oberfläche: Passen Sie Farben und Layout an Ihren Handelsstil an.
- Zeitsparende Effizienz: Optimieren Sie Ihren Handelsprozess mit einem kompakten All-in-One-Panel - Sie müssen nicht mit mehreren Fenstern oder Tools jonglieren.
- Erhöhte Präzision: Integrierte Lotgrößenanpassungen und Mindeststopps stellen sicher, dass Ihre Trades den Brokerstandards entsprechen.
- Einblicke in Echtzeit: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Live-Updates zu Kontokapital, Gewinn/Verlust und Drawdown-Prozentsatz.
- Benutzerfreundliches Design: Große, gut lesbare Schriftarten und ein übersichtliches Layout erleichtern die Bedienung, auch bei schnelllebigen Märkten.
- Forex-Händler, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA suchen
- Scalper und Daytrader, die eine schnelle Orderausführung benötigen
- Risikobewusste Trader, die robuste SL/TP-Kontrollen suchen
- MT5-Benutzer, die ein anpassbares Handels-Dashboard wünschen
- Verbinden Sie Sahwira Trade Manager mit einem beliebigen MT5-Chart.
- Aktivieren Sie den Algo-Handel
- Konfigurieren Sie die von Ihnen bevorzugte Lotgröße, SL, TP, Risikoprozent und den Abstand der ausstehenden Aufträge über die Eingabefelder.
- Verwenden Sie die farbcodierten Schaltflächen, um sofort Markt- oder Pending-Orders zu platzieren.
- Überwachen Sie Ihre Trades und Kontostatistiken in Echtzeit auf dem Dashboard.
- Schließen Sie bei Bedarf Positionen oder stornieren Sie schwebende Aufträge mit einem Klick.
- Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
- Anpassungen: Einstellbare Farben, Losgrößen und Risikoparameter
- Leistung: Leichtgewichtig und optimiert für reibungslosen Betrieb
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen