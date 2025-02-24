Sahwira Trade Manager

Sahwira Trade Manager - Fortgeschrittenes Forex-Handels-Panel für MT5

Steigern Sie Ihre Handelseffizienz mit Präzision und Kontrolle

Steigern Sie Ihr Handelserlebnis mit Sahwira Trade Manager, einem leistungsstarken und benutzerfreundlichen Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Devisenhändler sind, dieses fortschrittliche Handelsmanagement-Tool bietet ein elegantes, anpassbares Dashboard zur Ausführung von Markt- und schwebenden Aufträgen, zum Risikomanagement und zur Überwachung Ihrer Kontoperformance in Echtzeit - alles über eine einzige, intuitive Benutzeroberfläche.

Hauptmerkmale:

  • Ein-Klick-Handel: Führen Sie Kauf-, Verkaufs-, Kauf-Stopp-, Verkaufs-Stopp-, Kauf-Limit- und Verkaufs-Limit-Aufträge mit anpassbaren Losgrößen sofort aus.
  • Risikomanagement leicht gemacht: Legen Sie Stop Loss (SL), Take Profit (TP) und Risikoprozentsatz mit integrierter Validierung fest, um die Einhaltung der Brokeranforderungen sicherzustellen.
  • Marktdaten in Echtzeit: Überwachen Sie Live-Geld-/Briefkurse und Kontostatistiken (Eigenkapital, Gewinn, Drawdown) direkt auf dem Panel.
  • Flexibilität bei schwebenden Aufträgen: Passen Sie die Abstände zwischen schwebenden Aufträgen für strategische Handelseinträge präzise an.
  • Optionen zur Handelskontrolle: Schließen Sie alle Positionen oder löschen Sie schwebende Aufträge mit einem einzigen Klick.
  • Anpassbare Oberfläche: Passen Sie Farben und Layout an Ihren Handelsstil an.
Warum Sahwira Trade Manager wählen?
  • Zeitsparende Effizienz: Optimieren Sie Ihren Handelsprozess mit einem kompakten All-in-One-Panel - Sie müssen nicht mit mehreren Fenstern oder Tools jonglieren.
  • Erhöhte Präzision: Integrierte Lotgrößenanpassungen und Mindeststopps stellen sicher, dass Ihre Trades den Brokerstandards entsprechen.
  • Einblicke in Echtzeit: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Live-Updates zu Kontokapital, Gewinn/Verlust und Drawdown-Prozentsatz.
  • Benutzerfreundliches Design: Große, gut lesbare Schriftarten und ein übersichtliches Layout erleichtern die Bedienung, auch bei schnelllebigen Märkten.
Perfekt für:
  • Forex-Händler, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA suchen
  • Scalper und Daytrader, die eine schnelle Orderausführung benötigen
  • Risikobewusste Trader, die robuste SL/TP-Kontrollen suchen
  • MT5-Benutzer, die ein anpassbares Handels-Dashboard wünschen
Wie es funktioniert:
  1. Verbinden Sie Sahwira Trade Manager mit einem beliebigen MT5-Chart.
  2. Aktivieren Sie den Algo-Handel
  3. Konfigurieren Sie die von Ihnen bevorzugte Lotgröße, SL, TP, Risikoprozent und den Abstand der ausstehenden Aufträge über die Eingabefelder.
  4. Verwenden Sie die farbcodierten Schaltflächen, um sofort Markt- oder Pending-Orders zu platzieren.
  5. Überwachen Sie Ihre Trades und Kontostatistiken in Echtzeit auf dem Dashboard.
  6. Schließen Sie bei Bedarf Positionen oder stornieren Sie schwebende Aufträge mit einem Klick.
Technische Daten:
  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
  • Anpassungen: Einstellbare Farben, Losgrößen und Risikoparameter
  • Leistung: Leichtgewichtig und optimiert für reibungslosen Betrieb

Antwort auf eine Rezension