Sahwira Trade Manager - Fortgeschrittenes Forex-Handels-Panel für MT5

Steigern Sie Ihre Handelseffizienz mit Präzision und Kontrolle

Steigern Sie Ihr Handelserlebnis mit Sahwira Trade Manager, einem leistungsstarken und benutzerfreundlichen Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Devisenhändler sind, dieses fortschrittliche Handelsmanagement-Tool bietet ein elegantes, anpassbares Dashboard zur Ausführung von Markt- und schwebenden Aufträgen, zum Risikomanagement und zur Überwachung Ihrer Kontoperformance in Echtzeit - alles über eine einzige, intuitive Benutzeroberfläche.

HOLEN SIE SICH DIE VOLLVERSION HIER http://t.me/volatilityplus

Hauptmerkmale:

Ein-Klick-Handel : Führen Sie Kauf-, Verkaufs-, Kauf-Stopp-, Verkaufs-Stopp-, Kauf-Limit- und Verkaufs-Limit-Aufträge mit anpassbaren Losgrößen sofort aus.

Risikomanagement leicht gemacht : Legen Sie Stop Loss (SL), Take Profit (TP) und Risikoprozentsatz mit integrierter Validierung fest, um die Einhaltung der Brokeranforderungen sicherzustellen.

Marktdaten in Echtzeit : Überwachen Sie Live-Geld-/Briefkurse und Kontostatistiken (Eigenkapital, Gewinn, Drawdown) direkt auf dem Panel.

Flexibilität bei schwebenden Aufträgen : Passen Sie die Abstände zwischen schwebenden Aufträgen für strategische Handelseinträge präzise an.

Optionen zur Handelskontrolle : Schließen Sie alle Positionen oder löschen Sie schwebende Aufträge mit einem einzigen Klick.

Anpassbare Oberfläche : Passen Sie Farben und Layout an Ihren Handelsstil an.

Warum Sahwira Trade Manager wählen?

Zeitsparende Effizienz : Optimieren Sie Ihren Handelsprozess mit einem kompakten All-in-One-Panel - Sie müssen nicht mit mehreren Fenstern oder Tools jonglieren.

Erhöhte Präzision : Integrierte Lotgrößenanpassungen und Mindeststopps stellen sicher, dass Ihre Trades den Brokerstandards entsprechen.

Einblicke in Echtzeit : Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Live-Updates zu Kontokapital, Gewinn/Verlust und Drawdown-Prozentsatz.

Benutzerfreundliches Design : Große, gut lesbare Schriftarten und ein übersichtliches Layout erleichtern die Bedienung, auch bei schnelllebigen Märkten.

Perfekt für :

Forex-Händler, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA suchen

Scalper und Daytrader, die eine schnelle Orderausführung benötigen

Risikobewusste Trader, die robuste SL/TP-Kontrollen suchen

MT5-Benutzer, die ein anpassbares Handels-Dashboard wünschen

Wie es funktioniert :

Verbinden Sie Sahwira Trade Manager mit einem beliebigen MT5-Chart. Aktivieren Sie den Algo-Handel Konfigurieren Sie die von Ihnen bevorzugte Lotgröße, SL, TP, Risikoprozent und den Abstand der ausstehenden Aufträge über die Eingabefelder. Verwenden Sie die farbcodierten Schaltflächen, um sofort Markt- oder Pending-Orders zu platzieren. Überwachen Sie Ihre Trades und Kontostatistiken in Echtzeit auf dem Dashboard. Schließen Sie bei Bedarf Positionen oder stornieren Sie schwebende Aufträge mit einem Klick.

Technische Daten :

Plattform : MetaTrader 5 (MT5)

Anpassungen : Einstellbare Farben, Losgrößen und Risikoparameter

Leistung : Leichtgewichtig und optimiert für reibungslosen Betrieb



