Spike Phantom

1

Spike Phantom ist ein spezieller Indikator für die synthetischen Indizes PainX und GainX, der Handelssignale mit automatischen Warnmeldungen generiert.


Merkmale

Der Indikator analysiert die Marktbedingungen mit Hilfe proprietärer Algorithmen und zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Er arbeitet speziell mit PainX- und GainX-Indizes auf dem M5-Zeitrahmen.

Die Signalerzeugung kombiniert mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Das System bietet zwei TP-Levels und SL-Berechnungen für jedes Signal.

Das Alarmsystem sendet Benachrichtigungen über Push-Nachrichten, E-Mail, akustische Alarme und Bildschirmanzeigen. Mehrsprachige Unterstützung in Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Malaiisch.

Unterstützte Symbole

GainX 400, GainX 1200 und GainX 800, PainX 1200 und PainX 800 SPIKES

Eingabe-Parameter

Alarmeinstellungen:

  • Auswahl der Sprache (Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Malaiisch)
  • Anpassen des Alarmnamens
  • Aktivieren/Deaktivieren von E-Mail-Warnungen
  • Ton- und Popup-Warnungen aktivieren/deaktivieren
  • Aktivieren/Deaktivieren von Push-Benachrichtigungen

Stop-Loss-Einstellungen:

  • Risikobetrag in Dollar
  • Losgröße für Handelsberechnungen

Indikator-Eigenschaften

  • Indikator-Typ: Chart-Fenster
  • Pfeilindikatoren für Kauf-/Verkaufssignale
  • Sich nicht wiederholende Pfeile
  • Anpassbare Farben und Größen

Installation

Laden Sie den Indikator in einen beliebigen unterstützten Chart. Konfigurieren Sie die Benachrichtigungseinstellungen im Eingabefeld. Das System überwacht automatisch die Marktbedingungen und erzeugt Warnungen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Anforderungen

MetaTrader 5-Plattform M5-Zeitrahmen empfohlen Funktioniert auf Demo- und Live-Konten

Wichtiger Hinweis

Dies ist ein Tool zur technischen Analyse. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Benutzer sollten die Eigenschaften synthetischer Indizes verstehen, bevor sie handeln.

Empfohlene Produkte
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
Auswahl:
Dante Gonzalez
23
Dante Gonzalez 2025.02.25 20:23 
 

No stars should be given to this app, worthless no signals no alarms no nothing

Niccyril Chirindo
5036
Antwort vom Entwickler Niccyril Chirindo 2025.02.26 03:12
Did you set everything well on chart , i can help you sort out the issue , signals are just few but they are generated
Antwort auf eine Rezension