Spike Phantom
- Indikatoren
- Niccyril Chirindo
- Version: 4.0
- Aktualisiert: 11 Dezember 2025
- Aktivierungen: 15
Spike Phantom ist ein spezieller Indikator für die synthetischen Indizes PainX und GainX, der Handelssignale mit automatischen Warnmeldungen generiert.
Merkmale
Der Indikator analysiert die Marktbedingungen mit Hilfe proprietärer Algorithmen und zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Er arbeitet speziell mit PainX- und GainX-Indizes auf dem M5-Zeitrahmen.
Die Signalerzeugung kombiniert mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Das System bietet zwei TP-Levels und SL-Berechnungen für jedes Signal.
Das Alarmsystem sendet Benachrichtigungen über Push-Nachrichten, E-Mail, akustische Alarme und Bildschirmanzeigen. Mehrsprachige Unterstützung in Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Malaiisch.
Unterstützte Symbole
GainX 400, GainX 1200 und GainX 800, PainX 1200 und PainX 800 SPIKES
Eingabe-Parameter
Alarmeinstellungen:
- Auswahl der Sprache (Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Malaiisch)
- Anpassen des Alarmnamens
- Aktivieren/Deaktivieren von E-Mail-Warnungen
- Ton- und Popup-Warnungen aktivieren/deaktivieren
- Aktivieren/Deaktivieren von Push-Benachrichtigungen
Stop-Loss-Einstellungen:
- Risikobetrag in Dollar
- Losgröße für Handelsberechnungen
Indikator-Eigenschaften
- Indikator-Typ: Chart-Fenster
- Pfeilindikatoren für Kauf-/Verkaufssignale
- Sich nicht wiederholende Pfeile
- Anpassbare Farben und Größen
Installation
Laden Sie den Indikator in einen beliebigen unterstützten Chart. Konfigurieren Sie die Benachrichtigungseinstellungen im Eingabefeld. Das System überwacht automatisch die Marktbedingungen und erzeugt Warnungen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Anforderungen
MetaTrader 5-Plattform M5-Zeitrahmen empfohlen Funktioniert auf Demo- und Live-Konten
Wichtiger Hinweis
Dies ist ein Tool zur technischen Analyse. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Benutzer sollten die Eigenschaften synthetischer Indizes verstehen, bevor sie handeln.
No stars should be given to this app, worthless no signals no alarms no nothing