Spike Phantom ist ein spezieller Indikator für die synthetischen Indizes PainX und GainX, der Handelssignale mit automatischen Warnmeldungen generiert.





Merkmale

Der Indikator analysiert die Marktbedingungen mit Hilfe proprietärer Algorithmen und zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Er arbeitet speziell mit PainX- und GainX-Indizes auf dem M5-Zeitrahmen.

Die Signalerzeugung kombiniert mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Das System bietet zwei TP-Levels und SL-Berechnungen für jedes Signal.

Das Alarmsystem sendet Benachrichtigungen über Push-Nachrichten, E-Mail, akustische Alarme und Bildschirmanzeigen. Mehrsprachige Unterstützung in Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Malaiisch.

Unterstützte Symbole

GainX 400, GainX 1200 und GainX 800, PainX 1200 und PainX 800 SPIKES

Eingabe-Parameter

Alarmeinstellungen:

Auswahl der Sprache (Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Malaiisch)

Anpassen des Alarmnamens

Aktivieren/Deaktivieren von E-Mail-Warnungen

Ton- und Popup-Warnungen aktivieren/deaktivieren

Aktivieren/Deaktivieren von Push-Benachrichtigungen

Stop-Loss-Einstellungen:

Risikobetrag in Dollar

Losgröße für Handelsberechnungen

Indikator-Eigenschaften

Indikator-Typ: Chart-Fenster

Pfeilindikatoren für Kauf-/Verkaufssignale

Sich nicht wiederholende Pfeile

Anpassbare Farben und Größen

Installation

Laden Sie den Indikator in einen beliebigen unterstützten Chart. Konfigurieren Sie die Benachrichtigungseinstellungen im Eingabefeld. Das System überwacht automatisch die Marktbedingungen und erzeugt Warnungen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Anforderungen

MetaTrader 5-Plattform M5-Zeitrahmen empfohlen Funktioniert auf Demo- und Live-Konten

Wichtiger Hinweis

Dies ist ein Tool zur technischen Analyse. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Benutzer sollten die Eigenschaften synthetischer Indizes verstehen, bevor sie handeln.