MT5 Trade Copier Plus
- Utilitys
- Niccyril Chirindo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Kopieren Sie Trades sofort zwischen mehreren MT5-Konten auf demselben Computer oder VPS. Schnelles, zuverlässiges lokales Kopiersystem.
WAS ES MACHT
Repliziert alle Handelsaktivitäten von einem Master-Konto auf eine unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten, die auf demselben Computer laufen.
Kopiert:
- Marktaufträge (Kauf/Verkauf)
- Schwebende Aufträge (alle Typen)
- TP/SL-Änderungen
- Handelsabschlüsse und Löschungen
SCHLÜSSEL-FERTIGKEITEN
Intelligentes Symbol-Matching
- Verarbeitet verschiedene Broker-Suffixe (.a, .z, .m, .ecn, etc.)
- Funktioniert mit Forex, Indizes, Metallen, Kryptowährungen und synthetischen Produkten
Optionen zum Filtern
- Magic Number-Filterung
- Filterung von Handelskommentaren
- Richtungsfilter (nur Long/Short)
- Zeitbasierte Schemata
Risiko-Management
- Tägliches Drawdown-Limit
- Volumen-Normalisierung
- Unabhängige TP/SL-Kontrolle
- Saldo-Schutz
Live-Dashboard
- Statistiken in Echtzeit
- Positionsverfolgung
- Fehlerwarnungen
- P/L-Überwachung
EINRICHTEN
Hauptkonto:
- EA an Chart anhängen
- Master-Modus = wahr" einstellen
- Konfigurieren Sie die Einstellungen
Slave-Konten:
- EA an Chart anhängen
- Master-Modus = false" einstellen
- EA verbindet sich automatisch
VORAUSSETZUNGEN
- MT5 Version 3802+
- Alle Konten auf demselben Computer/VPS
- Dateisystem-Berechtigungen aktiviert
WICHTIGE HINWEISE
- NUR LOKAL - Derselbe Computer/VPS erforderlich
- Zuerst mit Demo testen
- Überprüfen Sie die Kompatibilität der Symbole
- Überprüfen Sie den Betrieb regelmäßig
- Der Handel birgt das Risiko von Verlusten
Entwickler: Erfahrener MQL5-Programmierer
Kontakt: MQL5-Benachrichtigung
Website: https://www.volatilityplus.com