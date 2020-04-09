MT5 Trade Copier Plus

SMART TRADE COPIER MT5 - LOKALER HANDELSREPLIKATOR

Kopieren Sie Trades sofort zwischen mehreren MT5-Konten auf demselben Computer oder VPS. Schnelles, zuverlässiges lokales Kopiersystem.

WAS ES MACHT

Repliziert alle Handelsaktivitäten von einem Master-Konto auf eine unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten, die auf demselben Computer laufen.

Kopiert:

  • Marktaufträge (Kauf/Verkauf)
  • Schwebende Aufträge (alle Typen)
  • TP/SL-Änderungen
  • Handelsabschlüsse und Löschungen

SCHLÜSSEL-FERTIGKEITEN

Intelligentes Symbol-Matching

  • Verarbeitet verschiedene Broker-Suffixe (.a, .z, .m, .ecn, etc.)
  • Funktioniert mit Forex, Indizes, Metallen, Kryptowährungen und synthetischen Produkten

Optionen zum Filtern

  • Magic Number-Filterung
  • Filterung von Handelskommentaren
  • Richtungsfilter (nur Long/Short)
  • Zeitbasierte Schemata

Risiko-Management

  • Tägliches Drawdown-Limit
  • Volumen-Normalisierung
  • Unabhängige TP/SL-Kontrolle
  • Saldo-Schutz

Live-Dashboard

  • Statistiken in Echtzeit
  • Positionsverfolgung
  • Fehlerwarnungen
  • P/L-Überwachung

EINRICHTEN

Hauptkonto:

  1. EA an Chart anhängen
  2. Master-Modus = wahr" einstellen
  3. Konfigurieren Sie die Einstellungen

Slave-Konten:

  1. EA an Chart anhängen
  2. Master-Modus = false" einstellen
  3. EA verbindet sich automatisch

VORAUSSETZUNGEN

  • MT5 Version 3802+
  • Alle Konten auf demselben Computer/VPS
  • Dateisystem-Berechtigungen aktiviert

WICHTIGE HINWEISE

  • NUR LOKAL - Derselbe Computer/VPS erforderlich
  • Zuerst mit Demo testen
  • Überprüfen Sie die Kompatibilität der Symbole
  • Überprüfen Sie den Betrieb regelmäßig
  • Der Handel birgt das Risiko von Verlusten

Entwickler: Erfahrener MQL5-Programmierer
Kontakt: MQL5-Benachrichtigung
Website: https://www.volatilityplus.com

