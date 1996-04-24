Equity Guard AI
- Utilitys
- Niccyril Chirindo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 16
Beschreibung
EquityGuard AI ist ein professionelles Kontoüberwachungs-Tool, das entwickelt wurde, um Ihr Handelskapital durch automatische Aktienüberwachung und sofortige Reaktionsmechanismen zu schützen.
Schreiben Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht, um ein zusätzliches Programm (kostenlos) zu erhalten, dasdie Algo-Trading-Schaltfläche deaktiviert, wenn ein Equity Breach erkannt wird. Dieses zusätzliche Programm erfordert"DLL-Importe zulassen".
Hauptmerkmale
Aktien-Schutz
- Eigenkapitalüberwachung in Echtzeit mit anpassbaren Prüfintervallen (1-60 Sekunden)
- Zweifaches Schwellenwertsystem: Mindest- und Höchstwerte für das Eigenkapital
- Unterstützt sowohl feste Werte als auch prozentuale Schwellenwerte
- Automatische Positionsschließung bei Überschreitung der Schwellenwerte
- Automatische Löschung schwebender Aufträge bei Erkennung einer Schwellenwertverletzung
Intelligente Überwachung
- Reaktionszeit von weniger als einer Sekunde für kritischen Schutz
- Doppeltes Verifizierungssystem zur Vermeidung falscher Auslöser
- Konfigurierbare Überwachungsfrequenz
- Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten
- Kompatibel mit manuellem und automatisiertem Handel
Alarmsystem
- Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte
- Audiowarnungen für sofortige Aufmerksamkeit
- Visuelle Änderung der Hintergrundfarbe des Diagramms
- Umfassende Ereignisprotokollierung
- Echtzeit-Dashboard mit Statusanzeigen
Schutz-Kontrollen
- Optionale Schließung des manuellen Handels nach einem Verstoß
- Optionale Schließung des EA-Handels nach einem Verstoß
- Konfigurierbare maximale Blockierungsversuche
- Verzögerungen bei der Sicherheitsüberprüfung
Anwendungsfälle
- Schutz von täglichen Gewinnzielen und Verlustlimits
- Durchsetzung der Drawdown-Regeln von Prop Firms
- Hinzufügen einer Sicherheitsebene zu Expert Advisors
- Risikoverwaltung bei volatilen Marktbedingungen
- Schutz von Positionen über Nacht und am Wochenende
Parameter
Eigenkapital-Schwellenwerte
- EnableMinEquity - Aktiviert den Schutz des Mindestkapitals
- MinEquityValue - Legt die Mindesthöhe des Eigenkapitals fest
- MinEquityIsPercentage - Prozentsatz des Anfangssaldos verwenden
- EnableMaxEquity - Aktiviert den Schutz des maximalen Eigenkapitals
- MaxEquityValue - Festlegen der maximalen Höhe des Eigenkapitals
- MaxEquityIsPercentage - Prozentsatz des Anfangssaldos verwenden
Schutz-Einstellungen
- BlockManualTrading - Sofortiges Schließen von manuellen Geschäften nach einem Verstoß
- BlockEATrading - Sofortiges Schließen von EA-Trades nach einem Verstoß
- MaxBlockAttempts - Maximale Blockierungsversuche (0 = unbegrenzt)
- MonitoringFrequency - Überprüfungsintervall in Sekunden
Benachrichtigungen
- EnablePushNotifications - Mobile Benachrichtigungen
- EnableAudioAlerts - Ton-Benachrichtigungen
- ChangeChartBackground - Visueller Verstoßindikator
- DoubleCheckSeconds - Verifizierungsverzögerung
Einrichtung
- EquityGuard AI an einen beliebigen Chart anhängen
- Konfigurieren Sie Ihre Equity-Schwellenwerte
- Benachrichtigungspräferenzen einstellen
- Aktivieren Sie die gewünschten Schutzmodi
- Klicken Sie auf OK, um die Überwachung zu aktivieren
Anforderungen
- MetaTrader 5-Plattform
- AutoTrading für die Positionsverwaltung zulassen
- Aktivieren von Push-Benachrichtigungen in den Terminaleinstellungen (optional)
Unterstützung von
Für Fragen oder technischen Support kontaktieren Sie bitte das MQL5 Nachrichtensystem.
Hinweis: Dieses Tool ist als Hilfsmittel für das Risikomanagement gedacht. Händler bleiben für ihre Handelsentscheidungen und die Verwaltung ihres Kontos verantwortlich. Testen Sie die Einstellungen immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.