Trade Mirror Pro

"Trade Mirror Pro - Mehrterminal-Positionskopierer

Trade Mirror Pro - Professionelle Multi-Terminal Handelskopierlösung

Trade Mirror Pro bietet zuverlässiges Kopieren von Positionen zwischen mehreren MT5-Terminals durch dateibasierte Kommunikation. Es sind keine DLL-Importe erforderlich, was die Kompatibilität mit allen MT5-Installationen, einschließlich VPS und eingeschränkten Umgebungen, gewährleistet.

Hauptmerkmale:

  • Master/Slave-Architektur, die eine unbegrenzte Anzahl von Slave-Terminals unterstützt
  • Synchronisierung von Positionseröffnungen, -änderungen und -schließungen in Echtzeit
  • Stop Loss- und Take Profit-Aktualisierungen werden sofort kopiert
  • Individuelle Lot-Multiplikatoren pro Slave-Terminal
  • Keine Netzwerkkonfiguration oder komplexe Einrichtung erforderlich
  • Funktioniert auf demselben Computer oder über Netzwerkfreigaben
  • Dateibasierte Kommunikation gewährleistet Zuverlässigkeit und Beständigkeit

Technische Spezifikationen:

  • Aktualisierungsintervall: 10ms
  • Kompatibel mit allen Symboltypen
  • Automatische Symbolvalidierung und Normalisierung der Losgröße
  • Eingebauter Schutz vor doppelten Signalen
  • Umfassende Fehlerbehandlung und -protokollierung
  • Speichereffizienter Betrieb mit automatischer Bereinigung

Einrichtungsprozess:

  1. Installieren Sie EA auf dem Master-Terminal, stellen Sie den Modus auf MASTER
  2. EA auf Slave-Terminal(s) installieren, Modus auf SLAVE setzen
  3. Sicherstellen, dass die CopierID auf allen Terminals identisch ist
  4. Handel starten - Positionen werden automatisch kopiert

Anwendungsfälle:

  • Portfoliodiversifikation über mehrere Konten
  • Risikoverteilung mit unterschiedlichen Losgrößen
  • Kontoverwaltung mit unterschiedlichen Risikostufen
  • Backup-Handelsausführung
  • Multi-Broker-Positionsreplikation

Voraussetzungen:

  • MT5 Build 2715 oder höher
  • Dateizugriffsrechte (Standard MT5-Installation)
  • Gemeinsamer Ordnerzugriff für Multicomputer-Setups

Trade Mirror Pro eliminiert die Komplexität des Kopierens von Trades und bietet gleichzeitig professionelle Zuverlässigkeit und Leistung. Der dateibasierte Ansatz stellt sicher, dass Ihre Trades konsistent kopiert werden, ohne dass spezielle Berechtigungen oder komplexe Netzwerkkonfigurationen erforderlich sind.



