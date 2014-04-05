CRT Bomb Pro

Indicador CRT Bomb - MT5 Versión Completa

El CRT Bomb es un indicador de trading profesional que detecta patrones de inversión de 3 velas de alta probabilidad (CRT - Candle Reversal Technique) en todos los marcos temporales y símbolos.Se recomienda VPS para que no se pierda ninguna configuración CRT a medida que se forman, para las entradas puede utilizar su análisis manual para la confirmación como FVG, OBS, etc.

Funciona en todos los Pares, Metales e Índices

Características principales:

  • Identifica estructuras de velas de impulso-trampa-inversión

  • Proporciona flechas visuales y patrones resaltados

  • Calcula automáticamente los niveles de take-profit (TP1, TP2) y stop-loss

  • Envía notificaciones push en la apertura de la vela 3

  • Soporta múltiples idiomas (inglés/francés)

Lógica del patrón:

  • Vela 1: Fuerte movimiento de impulso

  • Vela 2: Pequeña vela trampa que se cierra dentro de la mecha anterior

  • Vela 3: Potente vela de inversión que envuelve a la vela trampa

Salida:

  • Señales de entrada alcistas/bajistas con gestión calculada del riesgo

  • Alertas en tiempo real para nuevas formaciones de patrones

  • Presentación visual clara en el gráfico

El indicador está diseñado para operadores sistemáticos que buscan configuraciones de inversión fiables con parámetros predefinidos de riesgo-recompensa.


