CRT Bomb Pro
- Indicadores
- Niccyril Chirindo
- Versión: 2.0
- Activaciones: 16
Indicador CRT Bomb - MT5 Versión Completa
El CRT Bomb es un indicador de trading profesional que detecta patrones de inversión de 3 velas de alta probabilidad (CRT - Candle Reversal Technique) en todos los marcos temporales y símbolos.Se recomienda VPS para que no se pierda ninguna configuración CRT a medida que se forman, para las entradas puede utilizar su análisis manual para la confirmación como FVG, OBS, etc.
Funciona en todos los Pares, Metales e Índices
Características principales:
-
Identifica estructuras de velas de impulso-trampa-inversión
-
Proporciona flechas visuales y patrones resaltados
-
Calcula automáticamente los niveles de take-profit (TP1, TP2) y stop-loss
-
Envía notificaciones push en la apertura de la vela 3
-
Soporta múltiples idiomas (inglés/francés)
Lógica del patrón:
-
Vela 1: Fuerte movimiento de impulso
-
Vela 2: Pequeña vela trampa que se cierra dentro de la mecha anterior
-
Vela 3: Potente vela de inversión que envuelve a la vela trampa
Salida:
-
Señales de entrada alcistas/bajistas con gestión calculada del riesgo
-
Alertas en tiempo real para nuevas formaciones de patrones
-
Presentación visual clara en el gráfico
El indicador está diseñado para operadores sistemáticos que buscan configuraciones de inversión fiables con parámetros predefinidos de riesgo-recompensa.