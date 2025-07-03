AI Daily Trend

AI Trading Dashboard - Retracement Signalindikator für BOOM & CRASH

Plaese Leave Review

ÜBERBLICK





Technischer Analyse-Indikator für synthetische BOOM- und CRASH-Indizes. Überwacht tägliche Trends und identifiziert Retracement-Einstiegspunkte basierend auf konfigurierbaren Parametern.





SCHLÜSSEL-FEATURES





Signalerzeugung

- KAUFsignale für BOOM-Indizes bei Pullbacks im Aufwärtstrend

- VERKAUFssignale für CRASH-Indizes bei Abwärtstrends

- Einstellbare Retracement-Schwelle (Standard: 10 Pips, kann auf 20-30+ Pips eingestellt werden)

- Signalabkühlungszeit (Standard: 5 Minuten)





Analyse Dashboard

- Tägliche Trenderkennung (Bullish/Bearish/Neutral)

- Bewertung der Volatilität (sehr niedrig bis extrem)

- Berechnung des Risikoniveaus

- Dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

- Momentum-Stärke-Indikator





Visuelle Schnittstelle

- Modernes Dashboard mit dunklem Thema

- Automatisches Chart-Styling (blendet Volumina und Raster aus)

- Farbcodierte Signale und Risikolevel

- Bullish-Kerzen: Lime Green | Bearish candles: Rot





Mobile Alarme

- Push-Benachrichtigungen über MT5 Mobile App

- Signalart, Preis und Zeitstempel enthalten

- In den Einstellungen ein-/ausschalten





WIE ES FUNKTIONIERT





BOOM (nur KAUFEN): Erkennt den täglichen Aufwärtstrend → Überwacht den Pullback vom Hoch → Erzeugt ein KAUF-Signal, wenn die Retracement-Schwelle erreicht ist





CRASH (nur SELL): Erkennt einen täglichen Abwärtstrend → Überwacht das Abprallen vom Tiefpunkt → Erzeugt ein VERKAUFSSIGNAL, wenn der Schwellenwert für die Rückwärtsbewegung erreicht ist





EINGABEPARAMETER





- EnablePushAlerts - Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen (Standard: true)

- RetracementPips - Minimaler Retracement in Pips (Voreinstellung: 10)

- TrendThreshold - Täglicher Trendschwellenwert in Prozent (Standardwert: 0,10%)

- SignalCooldown - Minuten zwischen den Signalen (Standardwert: 5)





TECHNISCHE DETAILS





- Plattform: MetaTrader 5

- Symbole: BOOM, CRASH nur Indizes

- Zeitrahmen: Alle Timeframes (analysiert D1-Daten)

- Ressourcenverbrauch: Minimaler CPU-/Speicherbedarf





INSTALLATION





1. Legen Sie den Indikator in den Ordner MT5 Indicators

2. Anhängen an BOOM oder CRASH Chart

3. Passen Sie die Parameter bei Bedarf an (Standardeinstellungen empfohlen)

4. Die Gestaltung des Diagramms wird automatisch übernommen

5. Überwachen Sie das Dashboard auf Signale





WICHTIG





- Symbol-Filterung verhindert Gegen-Trend-Signale

- Funktioniert auf allen Zeitrahmen, analysiert aber den Tagestrend

- Chartfarben werden automatisch wiederhergestellt, wenn sie entfernt werden

- Nicht kompatibel mit Forex-Paaren oder Standardinstrumenten





RISIKOHINWEIS





Der Handel mit synthetischen Indizes birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieser Indikator liefert technische Signale, die auf mathematischen Berechnungen beruhen, und kann weder zukünftige Kursbewegungen vorhersagen noch profitable Geschäfte garantieren. Die Signale werden aus historischen Kursdaten und einer vordefinierten Logik generiert. Die Benutzer sind allein für ihre Handelsentscheidungen verantwortlich. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.





Entwickler: Volatilityplus



