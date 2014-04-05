Gold Storm Signals
- Indikatoren
- Niccyril Chirindo
- Version: 1.0
Gold Storm Signals - Professioneller XAU/USD Handelsindikator
Gold Storm Signals ist ein erstklassiger Multi-Bestätigungsindikator für den Goldhandel (XAU/USD) auf dem MetaTrader 5. Erhalten Sie präzise Kauf-/Verkaufssignale mit automatischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die direkt auf Ihrem Chart angezeigt werden.
SCHLÜSSEL-FEATURES:
- Klare Kauf- und Verkaufssignalpfeile
- Automatische ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung
- Zwei Gewinnmitnahme-Levels (TP1 & TP2)
- Vollständiges Alarmsystem (Push, E-Mail, Ton)
- Funktioniert auf allen Timeframes (M1 bis D1)
- Kein Nachziehen - Zuverlässige Signale
- Einfaches Setup - Anschließen und handeln
WAS SIE AUF DEM CHART SEHEN:
Gelbe Pfeile = KAUFsignale bei Einstiegskurs
Magentafarbene Pfeile = VERKAUFSSIGNALE zum Einstiegskurs
Rote Punkte = Stop Loss Levels
Grüne Punkte = Take Profit 1 (konservatives Ziel)
Blaue Punkte = Gewinnmitnahme 2 (erweitertes Ziel)
VOLLSTÄNDIGES HANDELSSYSTEM:
Im Gegensatz zu einfachen Indikatoren, die nur Einstiegspunkte anzeigen, bietet Gold Storm Signals ALLES, was Sie brauchen:
- Präzise Einstiegslevels am Kerzenhoch/-tief
- ATR-basierter Stop-Loss für optimales Risikomanagement
- Zwei Take-Profit-Ziele
- Alle Levels werden automatisch berechnet
LEISTUNGSSTARKES WARNSYSTEM:
Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen mit vollständigen Handelsdetails:
"Kaufsignal | Einstieg: 2645,50 | SL: 2642,30 (32,0 Pips) | TP1: 2650,45 (49,5 Pips) | TP2: 2655,80 (103,0 Pips)"
Alarme verfügbar über:
- Mobile Push-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Ton-Benachrichtigungen
- Pop-up-Nachrichten
ANPASSBARE EINSTELLUNGEN:
- ATR-Zeitraum (Standard: 14)
- Stop-Loss-ATR-Multiplikator (Standardwert: 1,5)
- Aktivieren/Deaktivieren jedes Alarmtyps
WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR GOLDSTURMSIGNALE ENTSCHEIDEN?
- Multi-Bestätigungssystem filtert falsche Signale
- Keine manuelle Berechnung - SL/TP werden als Punkte angezeigt
- Passt sich automatisch an die Marktvolatilität an
- Professionelles Risikomanagement inbegriffen
- Einfach zu bedienen für alle Fähigkeitsstufen
- Komplettes Handels-Setup auf einen Blick
PERFEKT FÜR:
- Gold-Scalper und Daytrader
- Swing-Trader, die klare Setups benötigen
- Trader, die automatisierte Levels wünschen
- Jeder, der XAU/USD auf MT5 handelt
KOMPATIBEL MIT:
- Desktop MT5
WICHTIG!
- Nur MT5 (nicht MT4)
- Optimiert für XAU/USD
- Funktioniert auf allen Zeitfenstern
- Kein EA erforderlich - manueller Handel
BEGINNEN SIE PROFESSIONELL ZU HANDELN:
Hängen Sie Gold Storm Signals an Ihren Gold-Chart und folgen Sie den Pfeilen. Setzen Sie Stops bei roten Punkten, nehmen Sie Gewinne bei grünen oder blauen Punkten mit. So einfach ist das!
SUPPORT: Vollständige Dokumentation enthalten. Kontaktieren Sie uns jederzeit über MQL5 Messaging.
Verwandeln Sie Ihren Goldhandel mit Gold Storm Signals - wo Präzision auf Rentabilität trifft!