Gold Storm Signals

Gold Storm Signals - Professioneller XAU/USD Handelsindikator

Gold Storm Signals ist ein erstklassiger Multi-Bestätigungsindikator für den Goldhandel (XAU/USD) auf dem MetaTrader 5. Erhalten Sie präzise Kauf-/Verkaufssignale mit automatischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die direkt auf Ihrem Chart angezeigt werden.

SCHLÜSSEL-FEATURES:

- Klare Kauf- und Verkaufssignalpfeile
- Automatische ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung
- Zwei Gewinnmitnahme-Levels (TP1 & TP2)
- Vollständiges Alarmsystem (Push, E-Mail, Ton)
- Funktioniert auf allen Timeframes (M1 bis D1)
- Kein Nachziehen - Zuverlässige Signale
- Einfaches Setup - Anschließen und handeln

WAS SIE AUF DEM CHART SEHEN:

Gelbe Pfeile = KAUFsignale bei Einstiegskurs
Magentafarbene Pfeile = VERKAUFSSIGNALE zum Einstiegskurs
Rote Punkte = Stop Loss Levels
Grüne Punkte = Take Profit 1 (konservatives Ziel)
Blaue Punkte = Gewinnmitnahme 2 (erweitertes Ziel)

VOLLSTÄNDIGES HANDELSSYSTEM:

Im Gegensatz zu einfachen Indikatoren, die nur Einstiegspunkte anzeigen, bietet Gold Storm Signals ALLES, was Sie brauchen:

- Präzise Einstiegslevels am Kerzenhoch/-tief
- ATR-basierter Stop-Loss für optimales Risikomanagement
- Zwei Take-Profit-Ziele
- Alle Levels werden automatisch berechnet

LEISTUNGSSTARKES WARNSYSTEM:

Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen mit vollständigen Handelsdetails:
"Kaufsignal | Einstieg: 2645,50 | SL: 2642,30 (32,0 Pips) | TP1: 2650,45 (49,5 Pips) | TP2: 2655,80 (103,0 Pips)"

Alarme verfügbar über:
- Mobile Push-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Ton-Benachrichtigungen
- Pop-up-Nachrichten

ANPASSBARE EINSTELLUNGEN:

- ATR-Zeitraum (Standard: 14)
- Stop-Loss-ATR-Multiplikator (Standardwert: 1,5)
- Aktivieren/Deaktivieren jedes Alarmtyps

WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR GOLDSTURMSIGNALE ENTSCHEIDEN?

- Multi-Bestätigungssystem filtert falsche Signale
- Keine manuelle Berechnung - SL/TP werden als Punkte angezeigt
- Passt sich automatisch an die Marktvolatilität an
- Professionelles Risikomanagement inbegriffen
- Einfach zu bedienen für alle Fähigkeitsstufen
- Komplettes Handels-Setup auf einen Blick

PERFEKT FÜR:

- Gold-Scalper und Daytrader
- Swing-Trader, die klare Setups benötigen
- Trader, die automatisierte Levels wünschen
- Jeder, der XAU/USD auf MT5 handelt

KOMPATIBEL MIT:

- Desktop MT5

WICHTIG!

- Nur MT5 (nicht MT4)
- Optimiert für XAU/USD
- Funktioniert auf allen Zeitfenstern
- Kein EA erforderlich - manueller Handel

BEGINNEN SIE PROFESSIONELL ZU HANDELN:

Hängen Sie Gold Storm Signals an Ihren Gold-Chart und folgen Sie den Pfeilen. Setzen Sie Stops bei roten Punkten, nehmen Sie Gewinne bei grünen oder blauen Punkten mit. So einfach ist das!

SUPPORT: Vollständige Dokumentation enthalten. Kontaktieren Sie uns jederzeit über MQL5 Messaging.

Verwandeln Sie Ihren Goldhandel mit Gold Storm Signals - wo Präzision auf Rentabilität trifft!
Empfohlene Produkte
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Indikatoren
Trading Sessions von Mahefa R ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die vier wichtigsten Handelssitzungen visuell identifiziert: New York, London, Tokio und Sydney . Der Indikator wurde entwickelt, um eine saubere, intuitive und professionelle Marktansicht zu bieten. Er hebt die aktivsten Perioden des Forex-Marktes hervor, indem er eine intelligente Visualisierung der Sitzungsbereiche , sitzungsspezifische Kerzenfarben und tägliche Trennlinien verwendet. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Indikatoren
THE MAGICIAN - Professioneller Angebots- und Nachfragezonen-Indikator Verwandeln Sie Marktchaos in Kristallklare Trading-Gelegenheiten auf Gold 15-Minuten-Charts Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Gold-Trading? Müde davon zu raten, wo Sie bei XAU/USD Trades eingehen sollen? Verwirrt darüber, ob Sie KAUFEN, VERKAUFEN oder ABWARTEN sollten? Verpassen Sie hochwahrscheinliche Setups auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen? "THE MAGICIAN" enthüllt die unsichtbaren Kräfte von Angebot und Nachfrage, die Märkte be
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (3)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Nem Nem
Taha Saber Ashour Kamel
Indikatoren
Nem Nem ist super genau mt5 Indikator ist es mit jedem Paar arbeiten jeden Zeitrahmen wird es zeigen, und bieten Ihnen mit hohen Winrate Signal können Sie für Forex-Paare, Gold und alle anderen Paare ist es einfach zu bedienen auch können Sie die weißen Linien für den Beginn und das Ende der Signale sehen es wird Ihnen helfen, das Diagramm zu lesen und geben und die richtigen Entscheidungen in Trades. auch wird es klar für Sie, wenn zu betreten und zu verlassen aus allen Geschäften
FREE
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
Indikatoren
Der dynamische Angebots- und Nachfrageindikator identifiziert automatisch Angebots- und Nachfragezonen und zeigt diese auf der Grundlage von Preisaktionsmustern und der Marktstruktur auf Ihrem Chart an. Diese Zonen stellen Bereiche dar, in denen in der Vergangenheit institutioneller Kauf- oder Verkaufsdruck aufgetreten ist, was sie zu Schlüsselebenen für potenzielle Preisreaktionen macht. Diese Form des Indikators orientiert sich an der ICT sowie an traditionellen Unterstützungs- und Widerstands
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
VolumeBasedColorsBars
Henrique Magalhaes Lopes
Indikatoren
VolumeBasedColorsBars - Kostenlose leistungsstarke Volumenanalyse für alle Trader Entschlüsseln Sie die verborgene Geschichte hinter jedem Kursbalken! VolumeBasedColorsBars ist ein professioneller, 100% KOSTENLOSER Indikator, der Ihre Chartkerzen auf der Grundlage einer echten, adaptiven Volumenanalyse einfärbt. Erkennen Sie sofort einen Anstieg der Marktaktivität, identifizieren Sie eine Erschöpfung und fangen Sie die Bewegungen ein, auf die es ankommt. Dieser Indikator bietet Ihnen : - Dyna
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert RSI Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Upd
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indikatoren
ATR Plus ist eine verbesserte Version der klassischen ATR, die nicht nur die Volatilität selbst, sondern auch die Richtungsenergie des Marktes anzeigt. Der Indikator wandelt die ATR in einen normalisierten Oszillator (0-100) um, so dass Sie klar sehen können: wer den Markt dominiert - Käufer oder Verkäufer wann ein Trend beginnt wenn ein Trend an Stärke verliert wenn sich der Markt in eine Spanne bewegt wenn die Volatilität Erschöpfungszonen erreicht ATR Plus eignet sich perfekt für Momentum-, T
FREE
Order Flow Standart
Kaan Caliskan
5 (1)
Indikatoren
Order Flow Lite ist ein Dienstprogramm für die technische Analyse zur Visualisierung von synthetischem Order Flow, Footprint Charts und Tick-Analysen unter Verwendung von Standard-Brokerdaten. Es hilft Händlern bei der Analyse der Delta-Logik und des Volumenprofils auf der Grundlage der jüngsten Kursbewegungen. Hauptmerkmale: Synthetischer Fußabdruck: Visualisiert Volumendaten für die letzten 3 geschlossenen Kerzen und bietet einen klaren Überblick über die aktuelle Marktstimmung. Tick-Delta: Z
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
Ultimativer SMC: Professioneller Smart-Money-Konzepte-Indikator Entschlüsseln Sie die verborgenen Bewegungen des Marktes. Handeln Sie mit den Institutionen, nicht gegen sie. Der Ultimate SMC-Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) automatisch auf ihre Charts anwenden wollen. Die manuelle SMC-Analyse ist zeitaufwändig und anfällig für subjektive Fehler. Dieses Tool macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es Order-Blöcke, Fair-Value-Lücken und strukturelle
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indikatoren
Haven Volume Profile ist ein multifunktionaler Indikator für die Analyse des Volumenprofils, der dabei hilft, wichtige Preisniveaus basierend auf der Verteilung des Handelsvolumens zu identifizieren. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die den Markt besser verstehen und wichtige Einstiegspunkte sowie Ausstiegspunkte für ihre Trades erkennen möchten. Andere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Berechnung des Point of Control (POC) - des Niveaus mit der höchsten Handelsaktivität, um die l
FREE
Dsc Oscillator
Diogo Sawitzki Cansi
Indikatoren
Empfohlener Broker: https://tinyurl.com/5ftaha7c Indikator zur Beobachtung von Kursschwankungen auf dem Markt und zur Entdeckung möglicher Umkehrungen durch Umkehrpunkte oder Divergenzen im Indikator. Alle Vermögenswerte und alle Zeitrahmen. S IEHE UNSERE ERGEBNISSE AUF INSTAGRAM: https://www.instagram.com/diogo.cansi/ TELEGRAM GROUP = https://t.me/robosdsc Mehr Informationen per E-Mail dscinvestimentos@gmail.com oder per Whatsapp 55-991372299
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Crypto Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz in Kombination mit einem streng begrenzten Sektor von Handelsinstrumenten. Das Hauptziel ist es, jedem Interessierten den Handel mit Kryptowährungen ohne Vorbereitung zu ermöglichen. Wir streben an, möglichst viele der stabilsten Kryptowährungen gleichzeitig zu handeln, um maximale Depot-Sicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Renditen über eine
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experten
Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Indikatoren
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (80)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Es funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen, wie 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indikatoren
Golden Spikes-Indikator Technischer Indikator für den Handel mit synthetischen Indizes auf dem Zeitrahmen M1. Kompatibel mit Boom/Crash-Indizes auf der Deriv-Plattform und Gain/Pain-Indizes auf der Weltrade-Plattform. Senden Sie mir eine private Nachricht, um Handel ASISTANT EA. zu erhalten. booklet guide: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Schauen Sie sich auch meinen Premium Spikes Bot an: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Merkmale
Weitere Produkte dieses Autors
Spike Phantom
Niccyril Chirindo
1 (1)
Indikatoren
Spike Phantom ist ein spezieller Indikator für die synthetischen Indizes PainX und GainX, der Handelssignale mit automatischen Warnmeldungen generiert. Merkmale Der Indikator analysiert die Marktbedingungen mit Hilfe proprietärer Algorithmen und zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Er arbeitet speziell mit PainX- und GainX-Indizes auf dem M5-Zeitrahmen. Die Signalerzeugung kombiniert mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Das Sy
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Indikatoren
Mega Spikes Max ist ein spezialisierter Indikator für synthetische Boom- und Crash-Indizes, der Handelssignale mit automatischen Warnmeldungen erzeugt. Merkmale Der Indikator analysiert die Marktbedingungen mit Hilfe proprietärer Algorithmen und zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Er arbeitet speziell mit Boom- und Crash-Indizes auf dem M5-Zeitrahmen. Die Signalerzeugung kombiniert mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Das Sys
CRT Bomb Pro
Niccyril Chirindo
Indikatoren
CRT-Bomben-Indikator - MT5 Vollversion Die CRT Bomb ist ein professioneller Handelsindikator, der hochwahrscheinliche 3-Kerzen-Umkehrmuster (CRT - Candle Reversal Technique) über alle Zeitrahmen und Symbole hinweg erkennt. VPS wird empfohlen, damit Sie keine CRT-Setups verpassen, wenn sie sich bilden, für Einträge können Sie Ihre manuelle Analyse zur Bestätigung verwenden, wie FVG, OBS usw. Funktioniert bei allen Paaren, Metallen und Indizes Hauptmerkmale: Identifiziert Impuls-Trap-Reversal-Kerz
CRT Bomb
Niccyril Chirindo
Indikatoren
CRT-Bomben-Indikator - MT5 GBPUSD Die CRT Bomb ist ein professioneller Handelsindikator, der hochwahrscheinliche 3-Kerzen-Umkehrmuster (CRT - Candle Reversal Technique) über alle Zeitrahmen und Symbole erkennt. VPS wird empfohlen, damit Sie keine CRT-Setups verpassen, wenn sie sich bilden. Für Einträge können Sie Ihre manuelle Analyse zur Bestätigung verwenden, wie FVG, OBS usw. Funktioniert nur auf GBPUSD KAUFEN SIE DIE VOLLSTÄNDIGE VERSION, DIE AUF JEDEM INSTRUMENT FUNKTIONIERT HIER https://w
FREE
Equity Guard AI
Niccyril Chirindo
Utilitys
EquityGuard AI - Fortgeschrittenes Kontoschutzsystem Beschreibung EquityGuard AI ist ein professionelles Kontoüberwachungs-Tool, das entwickelt wurde, um Ihr Handelskapital durch automatische Aktienüberwachung und sofortige Reaktionsmechanismen zu schützen. Schreiben Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht, um ein zusätzliches Programm (kostenlos) zu erhalten, das die Algo-Trading-Schaltfläche deaktiviert , wenn ein Equity Breach erkannt wird . Dieses zusätzliche Programm erfordert "DLL-Importe zul
Gold Crash
Niccyril Chirindo
Indikatoren
GOLD CRASH - Gold Scalping Indikator für M1/M5 Gold Crash ist ein professioneller, nicht nachbildender Scalping-Indikator, der speziell für den XAUUSD-Handel auf den Zeitrahmen M1 und M5 entwickelt wurde. Verfügt über ein modernes Dashboard mit Echtzeit-Goldtrendanalyse und präzisen Einstiegssignalen. Wichtigste Merkmale Non-Repainting - Signale werden nur bei Bar-Close bestätigt und ändern sich nie Goldoptimiert - Einstellungen speziell für die Volatilität des XAUUSD abgestimmt Multi-Timeframe
Sahwira Trade Manager
Niccyril Chirindo
Utilitys
Sahwira Trade Manager - Fortgeschrittenes Forex-Handels-Panel für MT5 Steigern Sie Ihre Handelseffizienz mit Präzision und Kontrolle Steigern Sie Ihr Handelserlebnis mit Sahwira Trade Manager, einem leistungsstarken und benutzerfreundlichen Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Devisenhändler sind, dieses fortschrittliche Handelsmanagement-Tool bietet ein elegantes, anpassbares Dashboard zur Ausführung von Markt- und schwebenden Aufträgen, zum Risikom
AI Daily Trend
Niccyril Chirindo
Indikatoren
AI Trading Dashboard - Retracement Signalindikator für BOOM & CRASH Plaese Leave Review ÜBERBLICK Technischer Analyse-Indikator für synthetische BOOM- und CRASH-Indizes. Überwacht tägliche Trends und identifiziert Retracement-Einstiegspunkte basierend auf konfigurierbaren Parametern. SCHLÜSSEL-FEATURES Signalerzeugung - KAUFsignale für BOOM-Indizes bei Pullbacks im Aufwärtstrend - VERKAUFssignale für CRASH-Indizes bei Abwärtstrends - Einstellbare Retracement-Schwelle (Standard: 10 Pips, kann
Trade Mirror Pro
Niccyril Chirindo
Utilitys
"Trade Mirror Pro - Mehrterminal-Positionskopierer Trade Mirror Pro - Professionelle Multi-Terminal Handelskopierlösung Trade Mirror Pro bietet zuverlässiges Kopieren von Positionen zwischen mehreren MT5-Terminals durch dateibasierte Kommunikation. Es sind keine DLL-Importe erforderlich, was die Kompatibilität mit allen MT5-Installationen, einschließlich VPS und eingeschränkten Umgebungen, gewährleistet. Hauptmerkmale: Master/Slave-Architektur, die eine unbegrenzte Anzahl von Slave-Terminals unt
MT5 Trade Copier Plus
Niccyril Chirindo
Utilitys
SMART TRADE COPIER MT5 - LOKALER HANDELSREPLIKATOR Kopieren Sie Trades sofort zwischen mehreren MT5-Konten auf demselben Computer oder VPS. Schnelles, zuverlässiges lokales Kopiersystem. WAS ES MACHT Repliziert alle Handelsaktivitäten von einem Master-Konto auf eine unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten, die auf demselben Computer laufen. Kopiert: Marktaufträge (Kauf/Verkauf) Schwebende Aufträge (alle Typen) TP/SL-Änderungen Handelsabschlüsse und Löschungen SCHLÜSSEL-FERTIGKEITEN Intelligentes Sym
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension