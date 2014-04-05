Gold Storm Signals - Professioneller XAU/USD Handelsindikator





Gold Storm Signals ist ein erstklassiger Multi-Bestätigungsindikator für den Goldhandel (XAU/USD) auf dem MetaTrader 5. Erhalten Sie präzise Kauf-/Verkaufssignale mit automatischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die direkt auf Ihrem Chart angezeigt werden.





SCHLÜSSEL-FEATURES:





- Klare Kauf- und Verkaufssignalpfeile

- Automatische ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung

- Zwei Gewinnmitnahme-Levels (TP1 & TP2)

- Vollständiges Alarmsystem (Push, E-Mail, Ton)

- Funktioniert auf allen Timeframes (M1 bis D1)

- Kein Nachziehen - Zuverlässige Signale

- Einfaches Setup - Anschließen und handeln





WAS SIE AUF DEM CHART SEHEN:





Gelbe Pfeile = KAUFsignale bei Einstiegskurs

Magentafarbene Pfeile = VERKAUFSSIGNALE zum Einstiegskurs

Rote Punkte = Stop Loss Levels

Grüne Punkte = Take Profit 1 (konservatives Ziel)

Blaue Punkte = Gewinnmitnahme 2 (erweitertes Ziel)





VOLLSTÄNDIGES HANDELSSYSTEM:





Im Gegensatz zu einfachen Indikatoren, die nur Einstiegspunkte anzeigen, bietet Gold Storm Signals ALLES, was Sie brauchen:





- Präzise Einstiegslevels am Kerzenhoch/-tief

- ATR-basierter Stop-Loss für optimales Risikomanagement

- Zwei Take-Profit-Ziele

- Alle Levels werden automatisch berechnet





LEISTUNGSSTARKES WARNSYSTEM:





Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen mit vollständigen Handelsdetails:

"Kaufsignal | Einstieg: 2645,50 | SL: 2642,30 (32,0 Pips) | TP1: 2650,45 (49,5 Pips) | TP2: 2655,80 (103,0 Pips)"





Alarme verfügbar über:

- Mobile Push-Benachrichtigungen

- E-Mail-Benachrichtigungen

- Ton-Benachrichtigungen

- Pop-up-Nachrichten





ANPASSBARE EINSTELLUNGEN:





- ATR-Zeitraum (Standard: 14)

- Stop-Loss-ATR-Multiplikator (Standardwert: 1,5)

- Aktivieren/Deaktivieren jedes Alarmtyps





WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR GOLDSTURMSIGNALE ENTSCHEIDEN?





- Multi-Bestätigungssystem filtert falsche Signale

- Keine manuelle Berechnung - SL/TP werden als Punkte angezeigt

- Passt sich automatisch an die Marktvolatilität an

- Professionelles Risikomanagement inbegriffen

- Einfach zu bedienen für alle Fähigkeitsstufen

- Komplettes Handels-Setup auf einen Blick





PERFEKT FÜR:





- Gold-Scalper und Daytrader

- Swing-Trader, die klare Setups benötigen

- Trader, die automatisierte Levels wünschen

- Jeder, der XAU/USD auf MT5 handelt





KOMPATIBEL MIT:





- Desktop MT5





WICHTIG!





- Nur MT5 (nicht MT4)

- Optimiert für XAU/USD

- Funktioniert auf allen Zeitfenstern

- Kein EA erforderlich - manueller Handel





BEGINNEN SIE PROFESSIONELL ZU HANDELN:





Hängen Sie Gold Storm Signals an Ihren Gold-Chart und folgen Sie den Pfeilen. Setzen Sie Stops bei roten Punkten, nehmen Sie Gewinne bei grünen oder blauen Punkten mit. So einfach ist das!





SUPPORT: Vollständige Dokumentation enthalten. Kontaktieren Sie uns jederzeit über MQL5 Messaging.





Verwandeln Sie Ihren Goldhandel mit Gold Storm Signals - wo Präzision auf Rentabilität trifft!