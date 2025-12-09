🌌 Nebula Gold Strike - Micro-Noise Heatmap + Hybrid Direction Logic + Tick Anomaly Detector Version 1.3 | Copyright © 2025 Bob's Channel | t.me/BobsGoldCrusherVIP

"Sehen Sie den Markt in Ticks - nicht in Balken."

📖 Was Sie in 1 Minute bekommen - Hybride Heatmap: Echtzeit-Farbe zeigt **Richtung + Geräuschpegel** (grün = bullish clean, dunkelrot = bearish chaos). - Tick-Anomalie-Punkt: Gelber Alarm **in dem Moment**, in dem ein statistisch auffälliger Tick auftaucht - keine Bar-Close-Verzögerung. - DOM-Ungleichgewichtslinie: Druck zwischen Käufern und Verkäufern (automatisch deaktiviert, wenn nicht unterstützt). - Auto-Zoom & Zero Repaint: Vollständig Tick-gesteuert, <1 ms Latenzzeit, keine zukünftigen Daten.

🔍 Warum es funktioniert 1. **Hybrid Heatmap**: Entropie der letzten 3 Ticks + Preisrichtung → intuitive Ampel für Einstiege. 2. **Anomaly Engine**: k-NN auf 100-Tick-Puffer → erkennt Ausreißer bei 2σ-Schwelle. 3. **DOM-Glättung**: 3-Tick-Durchschnitt → Bereinigung des Ungleichgewichtssignals (nur wenn der Broker DOM unterstützt).

⚙️ Wichtige Eingaben - HeatmapBars: 100 (oder Auto-Zoom) - kNN_Ticks: 100 (RAM-optimiert) - EntropyLen: 3 (ultraschnell) - UseDOM: standardmäßig falsch (sicher für XAUUSD)

🎨 Farbe Legende - Dunkelgrün: Stark bullisch → folgen - Grün/Limette: Sauberer Aufwärtstrend → halten - Gelb/Orange: Chop → verkleinern - Rot/Dunkelrot: Bärisches Chaos → shorten oder abwarten → Dunkelrot + Anomalie-Punkt = hochwahrscheinliches Setup.

⚡ Leistung - CPU < 0,5% | RAM < 5 MB - Keine DLL, kein Internet, kein Repaint - Funktioniert auf M1-MN1

🛡️ Legal Unterstützung: t.me/BobsGoldCrusherVIP Weiterverkauf verboten.

🚀 Installieren 1. Kopieren Sie .mq5 in den Ordner Indicators 2. Anhängen an XAUUSD 3. Handeln Sie nur dunkelgrün (long) oder dunkelrot + Punkt (short)

"Möge jeder Tick grün sein ... oder dunkelrot mit einem Punkt." - Bobs Kanal