Nebula Gold Strike
-
Indikatoren
-
Bob Sulaiman
-
Version:
1.3
-
Aktualisiert:
9 Dezember 2025
-
Aktivierungen:
5
🌌 Nebula Gold Strike - Micro-Noise Heatmap + Hybrid Direction Logic + Tick Anomaly Detector
Version 1.3 | Copyright © 2025 Bob's Channel | t.me/BobsGoldCrusherVIP
"Sehen Sie den Markt in Ticks - nicht in Balken."
📖 Was Sie in 1 Minute bekommen
- Hybride Heatmap: Echtzeit-Farbe zeigt **Richtung + Geräuschpegel** (grün = bullish clean, dunkelrot = bearish chaos).
- Tick-Anomalie-Punkt: Gelber Alarm **in dem Moment**, in dem ein statistisch auffälliger Tick auftaucht - keine Bar-Close-Verzögerung.
- DOM-Ungleichgewichtslinie: Druck zwischen Käufern und Verkäufern (automatisch deaktiviert, wenn nicht unterstützt).
- Auto-Zoom & Zero Repaint: Vollständig Tick-gesteuert, <1 ms Latenzzeit, keine zukünftigen Daten.
🔍 Warum es funktioniert
1. **Hybrid Heatmap**: Entropie der letzten 3 Ticks + Preisrichtung → intuitive Ampel für Einstiege.
2. **Anomaly Engine**: k-NN auf 100-Tick-Puffer → erkennt Ausreißer bei 2σ-Schwelle.
3. **DOM-Glättung**: 3-Tick-Durchschnitt → Bereinigung des Ungleichgewichtssignals (nur wenn der Broker DOM unterstützt).
⚙️ Wichtige Eingaben
- HeatmapBars: 100 (oder Auto-Zoom)
- kNN_Ticks: 100 (RAM-optimiert)
- EntropyLen: 3 (ultraschnell)
- UseDOM: standardmäßig falsch (sicher für XAUUSD)
🎨 Farbe Legende
- Dunkelgrün: Stark bullisch → folgen
- Grün/Limette: Sauberer Aufwärtstrend → halten
- Gelb/Orange: Chop → verkleinern
- Rot/Dunkelrot: Bärisches Chaos → shorten oder abwarten
→ Dunkelrot + Anomalie-Punkt = hochwahrscheinliches Setup.
⚡ Leistung
- CPU < 0,5% | RAM < 5 MB
- Keine DLL, kein Internet, kein Repaint
- Funktioniert auf M1-MN1
🛡️ Legal
Unterstützung: t.me/BobsGoldCrusherVIP
Weiterverkauf verboten.
🚀 Installieren
1. Kopieren Sie .mq5 in den Ordner Indicators
2. Anhängen an XAUUSD
3. Handeln Sie nur dunkelgrün (long) oder dunkelrot + Punkt (short)
"Möge jeder Tick grün sein ... oder dunkelrot mit einem Punkt."
- Bobs Kanal