Nebula Gold Strike

🌌 Nebula Gold Strike - Micro-Noise Heatmap + Hybrid Direction Logic + Tick Anomaly Detector

"Sehen Sie den Markt in Ticks - nicht in Balken."


📖 Was Sie in 1 Minute bekommen

- Hybride Heatmap: Echtzeit-Farbe zeigt **Richtung + Geräuschpegel** (grün = bullish clean, dunkelrot = bearish chaos).

- Tick-Anomalie-Punkt: Gelber Alarm **in dem Moment**, in dem ein statistisch auffälliger Tick auftaucht - keine Bar-Close-Verzögerung.

- DOM-Ungleichgewichtslinie: Druck zwischen Käufern und Verkäufern (automatisch deaktiviert, wenn nicht unterstützt).

- Auto-Zoom & Zero Repaint: Vollständig Tick-gesteuert, <1 ms Latenzzeit, keine zukünftigen Daten.


🔍 Warum es funktioniert

1. **Hybrid Heatmap**: Entropie der letzten 3 Ticks + Preisrichtung → intuitive Ampel für Einstiege.

2. **Anomaly Engine**: k-NN auf 100-Tick-Puffer → erkennt Ausreißer bei 2σ-Schwelle.

3. **DOM-Glättung**: 3-Tick-Durchschnitt → Bereinigung des Ungleichgewichtssignals (nur wenn der Broker DOM unterstützt).


⚙️ Wichtige Eingaben

- HeatmapBars: 100 (oder Auto-Zoom)

- kNN_Ticks: 100 (RAM-optimiert)

- EntropyLen: 3 (ultraschnell)

- UseDOM: standardmäßig falsch (sicher für XAUUSD)


🎨 Farbe Legende

- Dunkelgrün: Stark bullisch → folgen

- Grün/Limette: Sauberer Aufwärtstrend → halten

- Gelb/Orange: Chop → verkleinern

- Rot/Dunkelrot: Bärisches Chaos → shorten oder abwarten

→ Dunkelrot + Anomalie-Punkt = hochwahrscheinliches Setup.


⚡ Leistung

- CPU < 0,5% | RAM < 5 MB

- Keine DLL, kein Internet, kein Repaint

- Funktioniert auf M1-MN1


🛡️ Legal

Weiterverkauf verboten.


🚀 Installieren

1. Kopieren Sie .mq5 in den Ordner Indicators

2. Anhängen an XAUUSD

3. Handeln Sie nur dunkelgrün (long) oder dunkelrot + Punkt (short)


"Möge jeder Tick grün sein ... oder dunkelrot mit einem Punkt."

- Bobs Kanal

