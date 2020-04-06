Primal Ruby FP

<<Primal Ruby FP - Der Gipfel des Mean Reversion Trading auf XAUUSD>>

BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr Geschenk.




Wo Quantitative Präzision auf zeitloses Marktverhalten trifft

Gold (XAUUSD) hat schon immer den Ruf gehabt, sowohl der sichere Hafen der globalen Finanzwelt als auch eines der volatilsten Handelsinstrumente der modernen Märkte zu sein. Inmitten dieser Volatilität erweist sich der Primal Ruby FP Expert Advisor (EA) als eine seltene Innovation: ein völlig autonomer, wissenschaftlich entwickelter Algorithmus, der die statistische Unvermeidbarkeit der mittleren Umkehrung nutzt, um Zufälligkeiten in messbare Chancen zu verwandeln.

Im Gegensatz zu spekulativen Trendfolgesystemen, die bei Regimewechseln zusammenbrechen, basiert Primal Ruby auf dem dauerhaften Prinzip, dass Preisabweichungen vom Gleichgewicht vorübergehend sind und sich mit statistischer Beständigkeit umkehren. Das ist nicht einfach nur Handel - das ist angewandte Finanzmathematik, die mit maschineller Präzision ausgeführt wird.


Theoretische Grundlage

Im Kern nutzt dieser EA die der Intraday-Struktur von Gold innewohnenden mean-reverting-Eigenschaften, bei denen Liquiditätsungleichgewichte, die Bündelung von Auftragsströmen und institutionelle Hedging-Aktivitäten vorhersehbare Oszillationen um dynamische Gleichgewichtszonen erzeugen.



Volatilitätsgewichtete Eingänge: Anstelle von naiven statischen Schwellenwerten integriert Primal Ruby einen heteroskedastischen Volatilitätsfilter, der die Einstiegspräzision relativ zum Volatilitätsregime des Goldes skaliert.

Liquiditätsbewusste Ausstiegslogik: Das Positionsmanagement wird dynamisch an die Mikrostruktur des Marktes angepasst, um sicherzustellen, dass die Gewinnmitnahme mit dem Zufluss von Liquidität und nicht mit emotionalem Rauschen zusammenfällt.


Diese Grundlage ermöglicht es Primal Ruby, unter Bedingungen zu arbeiten, die herkömmliche EAs destabilisieren.



Technische Exzellenz

Adaptiver Lernkern: Über die festen Indikatoren hinaus integriert der EA eine adaptive Bayes'sche Schicht, die die Umkehrwahrscheinlichkeiten in verschiedenen Volatilitätsclustern neu kalibriert.

Multi-Timeframe-Synchronisation: Kurzfristige Reversionssignale werden anhand von mittelfristigen Gleichgewichtsankern validiert, um falsch-positive Signale bei anhaltenden Bewegungen zu vermeiden.


Warum mittlere Umkehrung im XAUUSD?

Gold eignet sich hervorragend für Mean-Reversion-Strategien, weil:

1. Institutionelle Absicherungszyklen - Zentralbanken, börsengehandelte Fonds und Fonds gleichen ihre Positionen auf eine Weise aus, die Gold statistisch gesehen in Richtung Gleichgewicht drängt.


2. Volatilitätsfallen in der Mikrostruktur - Kurzfristige Liquiditätslücken verursachen Überschwinger, die zuverlässig korrigiert werden.


Primal Ruby operationalisiert diese akademischen Wahrheiten in einen greifbaren Vorteil, indem es Konsistenz aus dem scheinbaren Chaos herausholt.


Leistungsphilosophie

Primal Ruby ist kein Tool, mit dem man schnell reich werden kann. Stattdessen verkörpert es die wissenschaftliche Methode der Handelsautomatisierung: Hypothesen, Tests, Validierung und Anpassung in Echtzeit.
Sein Vorteil liegt in den Gesetzen der statistischen Konvergenz.



Nachhaltigkeit statt Aggression: Ein kontrolliertes Risikoengagement sorgt für eine langfristige Portfoliointegration.

Robustheit vor Fragilität: Durch eine volatilitätssensitive Kapitalallokation können wir schwarze Schwäne überleben.



Das Rubin-Prinzip

Ein Rubin wird unter enormem Druck geformt - widerstandsfähig, strahlend und beständig. Genauso ist Primal Ruby darauf ausgelegt, dem Druck der Finanzmärkte standzuhalten und aus Turbulenzen Klarheit und Gewinn zu ziehen.

Dies ist keine Spekulation. Das ist kein Hype.
Das ist mathematische Unvermeidbarkeit, automatisiert.

✨ Primal Ruby - Own the Mean. Meistern Sie den Umschwung. Beherrschen Sie den XAUUSD.


Merkmale:

  • Intelligenter Einstieg & Ausstieg
  • FIFO
  • Prop Firm Kompatibel (0,01 Lot pro $10k Guthaben)
  • Kein Grid, Martingale oder andere gefährliche Strategien
  • Anpassbare TP & SL (setzen Sie TP auf 130 für schnellere TP oder standardmäßig auf 0 für automatische TP und SL)

Screenshot 1: Backtest-Ergebnisse mit festem Lot ab $1000 Guthaben, mit 100% Tick-Qualität und TP = 130 und Auto SL.

Screenshot 2: Backtest-Ergebnisse mit einem Risiko von 1 % bei einem Guthaben von 10000 $, mit 100 % Tick-Qualität, TP = 130 und automatischem SL.

Screenshot 3: Backtest-Ergebnisse mit einem Risiko von 5 % bei einem Guthaben von 10000 $, mit 100 % Tick-Qualität undTP= 130 und Auto-SL.

Screenshot 4: Backtest-Ergebnisse mit einem Risiko von 10 % bei einem Kontostand von 10000 $, mit 100 % Tick-Qualität undTP = 130 und Auto-SL.



Zeitrahmen: M1


Installation: Der EA soll an einen M1-Chart angehängt werden, zum Beispiel XAUUSD.


Symbole:

XAUUSD (Gold)

AUDCAD, AUDUSD, GBPUSD, USDCAD (anpassbar)


Konto-Typ: Verwenden Sie ECN mit dem niedrigstmöglichen Spread, EA ist nicht empfindlich auf Spread & Slippage.


Empfohlene Losgröße: 0,01 pro $1000 Guthaben.


Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Performance. Verwalten Sie Ihr Kapital gut, eine gute Geldverwaltung ist der Schlüssel zum Erfolg.


Empfohlene Produkte
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experten
Send me a message so I can send you the setfile 498 $ zur Einführung. Der Betrag wird monatlich um 100 erhöht, bis er 1298 $ erreicht. Automatisierter Trading-Bot für XAUUSD (GOLD). Verbinden Sie diesen Bot mit Ihren XAUUSD (GOLD) H1-Charts und lassen Sie ihn automatisch mit einer bewährten Strategie handeln! Dieser Bot wurde für Händler entwickelt, die eine einfache, aber effiziente Automatisierung suchen. Er führt Trades auf der Grundlage einer Kombination aus technischen Indikatoren und Pr
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experten
Nach Jahren der Perfektionierung von Breakout-Trading-Strategien bin ich bereit, meine neueste Entwicklung zu präsentieren. Ein Ausbruchssystem, das maschinelles Lernen (ML) verwendet, um sich ständig an das aktuelle Marktverhalten anzupassen und nach den wahrscheinlichsten Setups zu suchen. Breakout-Trading ist eine bewährte Strategie, aber wie alles im Trading bringt sie einige Herausforderungen mit sich. Die Herausforderung für einen manuellen Händler besteht darin, die richtigen Swing-Punkt
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Experten
Nasdaq Quant NAS100 Expert Nasdaq ist ein dynamisches und optimiertes Scalper-Handelssystem, das entwickelt wurde, um sicher zu profitieren. Ein vollständiges System mit Risikomanagement basierend auf der Optimierung neuronaler Netze und einem Smart-Lot-Erhöhungssystem basierend auf dem Saldogewinn ist für Anfänger und erfahrene Händler geeignet. Verwenden Sie mobile ausstehende Aufträge und profitieren Sie von Marktrückschlägen, damit Sie einen kürzeren und sichereren Stopp anbieten können. Si
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst definie
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Experten
VERWENDEN SIE ES NUR MIT DEN DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Youtube Video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp; t=2s Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---Es hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynami
Trend light AI
Younes Bordbar
Experten
Jeder, der den Roboter kauft, hinterlässt bitte einen Kommentar, damit ich Ihnen die optimalen Eingabewerte für jedes Währungspaar senden kann, um Ihre Gewinne auf dem Markt zu maximieren ZEITFRIM :15min Suchen Sie nach einer Möglichkeit, mit geringem Risiko und hervorragenden Ergebnissen in den Handel einzusteigen? Oder sind Sie vielleicht bereit, etwas höhere Risiken für größere Gewinne einzugehen? Unser Handelsroboter, der für MetaTrader 4 und 5 entwickelt wurde, ist genau das, was Sie brauc
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experten
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto verwaltet automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Level (TP) für alle Trades auf einem bestimmten Symbol. Dieser Expert Advisor scannt jeden Chart, auf dem er platziert ist, und arbeitet auf der Grundlage des Symbols dieses Charts, wobei er unabhängig über mehrere Charts gleichzeitig funktioniert. Hauptmerkmale: Platziert automatisch Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) für alle offenen Trades auf dem aktuellen Chartsymbol Wendet die gleichen Einstellungen
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experten
Das AO Trade-System ist speziell auf den Trendhandel zugeschnitten und nutzt Auktions- oder Nachrichtenzeiten als Referenzpunkte, um sie mit anderen spezifischen Bestellzeiten zu vergleichen und Markttrends vorherzusagen. **Alle Zeitparameter, die im EA verwendet werden, basieren auf Ihrer Terminalzeit. Unterschiedliche Broker können in verschiedenen GMT-Zeitzonen arbeiten, was sich aufgrund von Anpassungen an die Sommerzeit weiter unterscheiden kann.** **Bitte stellen Sie sicher, dass die Zei
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experten
VIX Momentum Pro EA - Produktbeschreibung Überblick VIX Momentum Pro ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für VIX75 Synthetische Indizes entwickelt wurde. Der Algorithmus verwendet fortschrittliche Multi-Zeitrahmen-Analyse kombiniert mit proprietären Momentum-Erkennungstechniken, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten im synthetischen Volatilitätsmarkt zu identifizieren. Handelsstrategie Der Expert Advisor arbeitet mit einem umfassenden momentum-basier
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Experten
CyNeron: Präzision im Trading trifft auf KI-Innovation Handbuch & Set-Dateien : Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set F iles   zu erhalten Preis : Der Preis steigt basierend der Anzahl der verkauften Exemplare Verfügbare Exemplare : 5 KI-gestützte Snapshot-Analyse: Eine Marktneuheit CyNeron ist der erste EA auf dem Markt, der fortschrittliche KI in einen revolutionären Handelsansatz integriert, indem detaillierte Momentaufnahmen der Marktbedingungen erfasst und verarb
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Experten
Born to Kill Zone ist eine Handelsstrategie auf den Finanzmärkten, bei der Händler von kurz- bis mittelfristigen Kursbewegungen profitieren wollen. Bei der Durchführung der Analyse verwendet dieser EA einen gleitenden Durchschnittsindikator . Wie wir wissen, sind gleitende Durchschnitte zuverlässige Indikatoren, die von professionellen Händlern häufig verwendet werden. Zu den wichtigsten Komponenten gehören präzise Ein- und Ausstiegsstrategien, Risikomanagement durch Stop-Loss-Orders und Positi
Wonder Wizard EA
Borja Mayoral Arauz
5 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) ist eine völlig autonome Handelslösung, die mit integrierten selbstlernenden Algorithmen für große Marktumkehrungen konzipiert wurde. Mithilfe einer neuronalen Netzwerkanalyse historischer Trades und der Preisentwicklung des letzten Monats passt sich der EA kontinuierlich an sich ändernde Marktbedingungen an und optimiert seinen Ansatz in Echtzeit. Benutzer-Konfiguration: Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, sind die Eingabeparameter auf ein Minimum reduziert und
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experten
Aetheris Quantum - AI-gestützte Handelslösung Aetheris Quantum ist ein leistungsstarker Trading-Bot, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Marktmuster analysiert. Durch kontinuierliches Lernen und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen gewährleistet der Bot hochpräzise Prognosen und effektives Handeln auch in schwierigen Marktumgebungen. Im Gegensatz zu grundlegenden Handelslösungen bietet Aetheris Quantum anpassbare Einstellungen, die es Händlern ermöglichen, ihn an ihre individuellen
NDX 100 Swing EA MT5
Carlos Osvaldo Delgado
Experten
NDX 100 Swing EA Dieser Fachberater handelt mit dem Nasdaq 100-Index. Die Strategie kauft Einbrüche, indem sie von Aufwärtstrends profitiert. Die Investition ist langfristig angelegt (Swing). Es verwendet den RSI-Tagesindikator als Signal für die Eröffnung von Operationen, die Verwaltung der Operationen, das Risikoniveau und das Kapitalmanagement erfolgen auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeitsberechnungen auf der Grundlage von Statistiken. Um dies zu erreichen, befindet sich dieses Projekt s
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experten
Das Expertensystem der Finanzkontrolle durchläuft die gesamte Historie und alle Währungspaare mit einer einzigen Einstellung. Der Bot funktioniert sowohl mit Netting- als auch mit Hedging-Kontotypen. Der Expert Advisor kann in jeder beliebigen Stundenperiode, für jedes Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers gestartet werden. Es wird empfohlen, auf liquiden Forex-Paaren mit einem niedrigen Spread zu arbeiten und VPS zu verwenden. Financial Control ist ein Hochfrequenzhandel. Si
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
Experten
Ilon Clustering ist ein verbesserter Ilon Classic Roboter, Sie müssen die Beschreibung für den Ilon Classic Roboter lesen und alle Aussagen werden auch für diesen Experten zutreffen. Diese Beschreibung enthält allgemeine Bestimmungen und Unterschiede zum vorherigen Design. Allgemeine Bestimmungen. Das Hauptziel des Bots ist es, Ihre Einlage zu retten! Es wird eine Einlage von $ 10.000 empfohlen, damit der Bot funktioniert, und die Arbeit wird mit Drawdowns von nicht mehr als ein paar Prozent d
Nova DPO Trader
Anita Monus
Experten
Nova DPO Trader ist eine strukturierte Automatisierung des Detrended Price Oscillator (DPO) - ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um kurzfristige Preiszyklen zu isolieren, indem langfristige Trends herausgefiltert werden. Dieser EA wandelt die zyklusorientierten Signale des DPO in ein diszipliniertes Handelssystem um, das nur dann handelt, wenn das Momentum mit klaren, wiederholbaren Mustern übereinstimmt. Anstatt jedem Swing hinterherzulaufen, wartet Nova DPO Trader auf echte zyklische Signale.
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Buy-bot): https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "set it and forget it", d.h. der Kunde muss nichts weiter tun, als den Betrieb des Handelsterminals rund um die Uhr zu gewährleisten. D
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "einrichten und vergessen". Der Kunde muss nichts weiter tun, als den Rund-um-die-Uhr-Betrieb des Handelsterminals sicherzustellen. D
Exponential Miracle
Suwanon Kosiri
Experten
Exponentielles Wunder BEGRENZTES EINFÜHRUNGSANGEBOT: PREISERHÖHUNG IN KÜRZE! Aktueller Preis: $500 (Early Adopter) Nächste Woche: $1,500 Endgültiger Preis: $2,000 Hinweis: Um die Liquidität und Exklusivität der Strategie zu schützen, werde ich mich strikt an diesen Preisplan halten. "Der Zinseszins ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient ihn." Exponential Miracle ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das mit einem einzigen Ziel entwickelt wurde: Mathematische Ve
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Experten
MagicCrossOverEA - Smarter Trendhandel mit leistungsstarker Kontrolle MagicCrossOverEA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf der bewährten Crossover-Strategie mit 2 gleitenden Durchschnitten basiert und mit modernen, intelligenten Funktionen für die Märkte von heute ausgestattet ist. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sowohl Präzision als auch Flexibilität verlangen. Er erkennt auf intelligente Weise Trendverschiebungen, bestätigt Einstiege mit Hilfe von Filtern für höhere Z
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experten
Signal Page: https: //www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ 50% Rabatt ($600) bis zum 1. Januar 2026, danach $1.200. Beispiel . set-Datei für XAUUSD 5 Minute ist im Kommentarbereich. Ein kompaktes, kampferprobtes, auf Gold (XAUUSD) abgestimmtes Money-Management-Gehirn mit einem übersichtlichen HUD, Challenge-Tracking und zuverlässigem Positionsmanagement. SMC CT5F automatisiert das Positionsmanagement für XAUUSD,
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experten
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Experten
Dieser Expert Advisor ist für einen institutionellen Handelsansatz konzipiert und nutzt die Kernprinzipien des ICT (Inner Circle Trader). Er analysiert Marktstruktur, Liquiditätsniveaus und Ungleichgewichtszonen, um Ein- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. 1+1-AKTION:   Kaufen Sie einen Expert Advisor und erhalten Sie einen zweiten gratis! Die Anzahl ist begrenzt! Marktstruktur: Der CyberPunk EA identifiziert kurzfristige (STH/STL), mittelfristige (ITH/ITL) und l
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Experten
SP500 Opening Range Pro - Automatisierte Strategie für den S&P 500 SP500 Opening Range Pro ist ein professioneller EA für MetaTrader 5, der den Opening Range Breakout des S&P 500 handelt. Entwickelt für die New York Session , verwendet er Breakout + Pullback mit automatischem Risikomanagement und vollständig konfigurierbaren Parametern. Bewährte Strategie : Opening Range mit Trend- und Volatilitätsfilter. ️ Vollständige Automatisierung : Einstieg, SL/TP, Risikomanagement und Zeitpläne. Optim
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor für den Handel mit tiefen neuronalen Netzwerken, die sich im Laufe der Marktentwicklung mithilfe von maschinellem Lernen selbst trainieren, bis zu 1.512 gewichtete Metriken für jedes Symbol. Es funktioniert mit verschiedenen Forex-Symbolen und Zeitrahmen und kann durch Abwählen von Symbolen und Zeitrahmen auch auf das aktuelle Diagramm auf seinem Symbol und Zeitrahmen eingestellt werden. Es kann für verschiedene Paare konfiguriert werden und auf jedem Diagramm kann ein anderes neu
AIS TrailingStop Moral Expectation MT5
Aleksej Poljakov
Experten
Der Hauptzweck dieses Handelsexperten besteht darin, offene Positionen mithilfe eines Trailing Stop zu unterstützen. Der Experte kann sowohl manuell als auch von anderen Beratern eröffnete Positionen verfolgen. Die Berechnung der Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus basiert auf statistischen Zusammenhängen bei Preisänderungen auf dem Markt. Dank dieser Funktion wählt der Berater das beste Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko. Bei der ersten Gelegenheit verschiebt der Experte die Position bis zum
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experten
Synapse Trader: Ein neuronales Netzwerk, das neue Horizonte im Trading eröffnet Stellen Sie sich einen Berater vor, der nicht nur den Markt analysiert, sondern Ihr intelligenter Assistent wird, der jeden Tag lernt und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst. Synapse Trader ist ein einzigartiges Tool, das auf fortschrittlicher neuronaler Netzwerktechnologie basiert und die subtilsten Marktsignale erfassen kann. Es ist nicht nur ein Expert Advisor – es ist ein lebendiges neuronales Net
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Experten
Ich stelle Ihnen die Parameter und Einstellungen des Bots Series Control vor, der ein hochmoderner Bot für die Arbeit auf dem Forex-Markt ist. Dieser Bot verwendet die neuesten Geldmanagement- und Marktanalysetechnologien, um Trends zu erkennen und Handelsentscheidungen zu treffen. Außerdem verfügt er über ein flexibles Kontroll- und Schutzsystem für jede Position. Währungspaare für den Handel : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EU
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experten
META i9 – Quantenadaptiver Trading-Engine  -  Technische Referenz META i9 ist ein vollständig autonomer Expert Advisor, der auf einer dreischichtigen Architektur basiert: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Beim Kauf von META i9 erhalten Sie META i7 kostenlos dazu! (Dieses Angebot ist limitiert und nur eine Woche verfügbar) Während META i7 zwei kooperative neuronale Netzwerke verwendet, geht META i9 einen Schritt weiter: Die ne
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experten
Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ih
Weitere Produkte dieses Autors
Brilliant Knight MT5
Ng Chu En
Experten
<<Meistern Sie den GBP/USD-Markt mit Brilliant Knight: Ihr strategischer Vorteil im Mean Reversion Trading>> Wir stellen Ihnen Brilliant Knight vor, den Expert Advisor (EA), der speziell entwickelt wurde, um Ihren Handel mit dem Währungspaar GBP/USD zu optimieren. Brilliant Knight basiert auf strenger Forschung und modernster Technologie und wendet eine ausgeklügelte Mean-Reversion-Strategie an, die Marktschwankungen mit Präzision und Beständigkeit in profitable Gelegenheiten verwandelt. Nutz
Supreme Edge MT5
Ng Chu En
5 (1)
Experten
<<Supreme Edge>> BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr spezielles Geschenk. Supreme Edge, ein fortschrittlicher Expert Advisor, der sorgfältig für den Handel entwickelt wurde. Durch den Einsatz hochmoderner Trenderkennungsalgorithmen passt sich dieses System nahtlos an die komplexe Marktdynamik an und nutzt hochwahrscheinliche Chancen mit Präzision und Agilität. Der EA zeichnet sich durch seinen proprietären Trenderkennungsmechanismus aus, der multidimensionale Marktda
Premium Ace MT5
Ng Chu En
Experten
BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr spezielles Geschenk . Premium Ace MT5 ist ein hochmoderner Expert Advisor, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde und sich auf die Ausnutzung von Markttrends durch eine ausgefeilte Trendfolgestrategie spezialisiert hat. Dieses Dokument beschreibt die technologische Innovation, die strategische Implementierung und die empirische Validierung, die Premium Ace MT5 zu einem beeindruckenden Werkzeug im algorithmischen Handel
US30 Innovator MT5
Ng Chu En
Experten
Wir stellen Ihnen US30 Innovator vor, den außergewöhnlichen MQL5 Expert Advisor, der von einem erfahrenen, zertifizierten Elite Trader mit über 11 Jahren Entwicklungserfahrung entwickelt wurde. US30 Innovator ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der sorgfältig für den Handel entwickelt wurde. Dank modernster Algorithmen zur Trenderkennung passt sich dieses System nahtlos an die komplexe Marktdynamik an und nutzt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Präzision und Agilität. US30 Innovato
Momentum AI XAU
Ng Chu En
5 (3)
Experten
BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr Geschenk. Diese EA ist nur auf MQL5 verkauft, alle anderen Klone mit billigeren Preis auf anderen Seiten gesehen sind Fälschungen und kann nicht wie das Original arbeiten. Tun Sie Ihre Sorgfalt und nicht in Windfall glauben. Live-Signal: https://www.fxblue.com/users/ncemt5_ea <<Entfesseln Sie die Kraft des Momentums mit Momentum AI XAU>> Bringen Sie Ihre Handelsstrategie mit Momentum AI XAU (auch bekannt als MAX), dem Expert Advisor,
Golden Pegasus MT5
Ng Chu En
5 (1)
Experten
<<Mit Golden Pegasus dem Markt einen Schritt voraus: Die Zukunft des trendbasierten Handels>> Werden Sie Mitglied in meinem kostenlosen Channel: https://www.mql5.com/en/channels/elitetradernce BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr Geschenk. Dieser EA wird nur auf MQL5 verkauft, alle anderen Klone, die auf anderen Seiten zu günstigeren Preisen angeboten werden, sind Fälschungen und können nicht wie das Original funktionieren. Tun Sie Ihre Sorgfaltspflicht und glauben Sie
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension