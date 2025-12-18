Adaptive Trading Oscillator m

Erweiterter, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator „Adaptiver Trading-Oszillator“ – ein effizientes Trading-Hilfstool für MT4!





– Dieser Indikator gehört zur neuen Generation von Oszillatoren. Die Anwendung wird in den Bildern veranschaulicht.

– Der „Adaptive Trading-Oszillator“ verfügt über anpassbare, adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen.

– Dieser Oszillator dient als Hilfsmittel, um exakte Einstiegspunkte für Trades an den Ausstiegspunkten aus dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden.

– Überverkauft-Zone: unterhalb der grünen Linie.

– Überkauft-Zone: oberhalb der gelben Linie.

– Dieser Indikator eignet sich hervorragend zur Kombination mit Price-Action-Mustern und Trendstrategien.

– Er ist deutlich genauer als Standard-Oszillatoren.

– Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.

– Mit integrierten PC- und Mobil-Benachrichtigungen.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das exklusiv auf der MQL5-Website angeboten wird.