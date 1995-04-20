Adaptive Trading Oscillator m
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.75
- Обновлено: 18 декабря 2025
- Активации: 10
Продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex "Adaptive Trading Oscillator" — эффективный вспомогательный торговый инструмент для MT4!
— Этот индикатор относится к новому поколению осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться.
— "Adaptive Trading Oscillator" имеет настраиваемые адаптивные зоны перепроданности/перекупленности.
— Этот осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в сделку при выходе из динамических зон перепроданности/перекупленности.
— Зона перепроданности: ниже зеленой линии.
— Зона перекупленности: выше желтой линии.
— Этот индикатор отлично сочетается с паттернами Price Action и трендовыми стратегиями.
— Он гораздо точнее стандартных осцилляторов.
— Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
— Имеет встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.