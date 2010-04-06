Adaptive Trading Oscillator m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.7
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé « Oscillateur de Trading Adaptatif » : un outil de trading auxiliaire performant pour MT4 !
- Cet indicateur est un oscillateur nouvelle génération. Consultez les images pour découvrir comment l'utiliser.
- L'« Oscillateur de Trading Adaptatif » dispose de zones de survente/surachat adaptatives et ajustables.
- Cet oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis lors des sorties des zones de survente/surachat dynamiques.
- Zone de survente : sous la ligne verte.
- Zone de surachat : au-dessus de la ligne jaune.
- Cet indicateur est idéal en combinaison avec les figures de Price Action et les stratégies de tendance.
- Il est beaucoup plus précis que les oscillateurs standards.
- Cet indicateur peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps.
- Alertes intégrées pour PC et mobile.
