Adaptive Trading Oscillator m

Indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé « Oscillateur de Trading Adaptatif » : un outil de trading auxiliaire performant pour MT4 !





- Cet indicateur est un oscillateur nouvelle génération. Consultez les images pour découvrir comment l'utiliser.

- L'« Oscillateur de Trading Adaptatif » dispose de zones de survente/surachat adaptatives et ajustables.

- Cet oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis lors des sorties des zones de survente/surachat dynamiques.

- Zone de survente : sous la ligne verte.

- Zone de surachat : au-dessus de la ligne jaune.

- Cet indicateur est idéal en combinaison avec les figures de Price Action et les stratégies de tendance.

- Il est beaucoup plus précis que les oscillateurs standards.

- Cet indicateur peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps.

- Alertes intégrées pour PC et mobile.





// D'excellents robots de trading et indicateurs sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Il s'agit d'un produit original proposé exclusivement sur le site web MQL5.