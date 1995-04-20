Adaptive Trading Oscillator m
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.75
- Actualizado: 18 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Indicador avanzado y personalizado para criptomonedas y Forex: "Oscilador de Trading Adaptativo" - ¡una herramienta auxiliar de trading eficiente para MT4!
- Este indicador es una nueva generación de osciladores. Consulte las imágenes para ver cómo usarlo.
- El "Oscilador de Trading Adaptativo" cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptativas y ajustables.
- Este oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada y salida precisos en las zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra.
- Zona de sobreventa: por debajo de la línea verde.
- Zona de sobrecompra: por encima de la línea amarilla.
- Este indicador es ideal para combinar con patrones de acción del precio y estrategias de tendencia.
- Es mucho más preciso que los osciladores estándar.
- El indicador se puede usar en cualquier marco temporal.
- Incluye alertas integradas para PC y dispositivos móviles.
Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.