Adaptive Trading Oscillator m
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.75
- アップデート済み: 18 12月 2025
- アクティベーション: 10
高度なカスタムCrypto_Forexインジケーター「アダプティブ・トレーディング・オシレーター」 - MT4用の効率的な補助取引ツール！
- このインジケーターは新世代のオシレーターです。使い方は画像をご覧ください。
- 「アダプティブ・トレーディング・オシレーター」には、調整可能な売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンがあります。
- このオシレーターは、動的な売られ過ぎ/買われ過ぎエリアからの決済時に、正確なエントリーポイントを見つけるための補助ツールです。
- 売られ過ぎゾーン：グリーンラインより下。
- 買われ過ぎゾーン：イエローラインより上。
- このインジケーターは、プライスアクションパターンやトレンド戦略と組み合わせるのに最適です。
- 標準的なオシレーターよりもはるかに正確です。
- インジケーターは任意の時間枠で使用できます。
- PCとモバイルの両方にアラート機能を搭載しています。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。