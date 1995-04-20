高度なカスタムCrypto_Forexインジケーター「アダプティブ・トレー​​ディング・オシレーター」 - MT4用の効率的な補助取引ツール！





- このインジケーターは新世代のオシレーターです。使い方は画像をご覧ください。

- 「アダプティブ・トレー​​ディング・オシレーター」には、調整可能な売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンがあります。

- このオシレーターは、動的な売られ過ぎ/買われ過ぎエリアからの決済時に、正確なエントリーポイントを見つけるための補助ツールです。

- 売られ過ぎゾーン：グリーンラインより下。

- 買われ過ぎゾーン：イエローラインより上。

- このインジケーターは、プライスアクションパターンやトレンド戦略と組み合わせるのに最適です。

- 標準的なオシレーターよりもはるかに正確です。

- インジケーターは任意の時間枠で使用できます。

- PCとモバイルの両方にアラート機能を搭載しています。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。