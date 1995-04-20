Adaptive Trading Oscillator m

Indicador Crypto_Forex personalizado avançado "Adaptive Trading Oscillator" - uma ferramenta auxiliar eficiente para negociação no MT4!





- Este indicador é uma nova geração de osciladores - veja as imagens para saber como usá-lo.

- O "Adaptive Trading Oscillator" possui zonas de sobrecompra/sobrevenda ajustáveis.

- Este oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos nas saídas de áreas dinâmicas de sobrecompra/sobrevenda.

- Zona de sobrecompra: abaixo da linha verde.

- Zona de sobrecompra: acima da linha amarela.

- Este indicador é ótimo para combinar com padrões de Price Action e estratégias de tendência.

- É muito mais preciso do que os osciladores padrão.

- O indicador pode ser usado em qualquer período gráfico.

- Com alertas integrados para PC e dispositivos móveis.





Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site da MQL5.