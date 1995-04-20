Adaptive Trading Oscillator m
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.75
- Atualizado: 18 dezembro 2025
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex personalizado avançado "Adaptive Trading Oscillator" - uma ferramenta auxiliar eficiente para negociação no MT4!
- Este indicador é uma nova geração de osciladores - veja as imagens para saber como usá-lo.
- O "Adaptive Trading Oscillator" possui zonas de sobrecompra/sobrevenda ajustáveis.
- Este oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos nas saídas de áreas dinâmicas de sobrecompra/sobrevenda.
- Zona de sobrecompra: abaixo da linha verde.
- Zona de sobrecompra: acima da linha amarela.
- Este indicador é ótimo para combinar com padrões de Price Action e estratégias de tendência.
- É muito mais preciso do que os osciladores padrão.
- O indicador pode ser usado em qualquer período gráfico.
- Com alertas integrados para PC e dispositivos móveis.
Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site da MQL5.