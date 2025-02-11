Fibonacci Trend MT5 Scanner

In einem volatilen Handelsumfeld kann ein leistungsstarkes und intuitives Analysetool Ihnen helfen, Chancen schnell zu nutzen. Fibonacci Trend Scanner integriert nicht nur die traditionellen Funktionen des Fibonacci-Indikators und SuperTrend, sondern erweitert die Funktionalität auch durch das Scannen von Währungspaaren, die Überwachung mehrerer Zeitrahmen und intelligente Benachrichtigungen, wenn sich der Trend zwischen bullisch und bärisch ändert.

1. Trendanalyse mit SuperTrend-Technologie

Fibonacci Trend Scanner verwendet den SuperTrend-Algorithmus, um Markttrends schnell und präzise zu erkennen:

    • Bullischer Trend: Wird in Grün angezeigt, damit Sie Kaufgelegenheiten leicht erkennen können.
    • Bärischer Trend: Wird in Lila markiert und warnt Sie vor möglichen Verkaufssignalen.

Diese klare visuelle Darstellung vereinfacht das Verfolgen und Analysieren von Markttrends, sodass Sie rechtzeitig Handelsentscheidungen treffen können.

2. Integriertes Fibonacci – von Retracement bis Extension

Fibonacci Retracement – Ermittlung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsbereiche

    • Automatische Berechnung: Fibonacci-Niveaus wie 0.236, 0.382, 0.618 und 0.786 werden basierend auf dem aktuellen Swing automatisch berechnet und helfen dabei, kritische Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu identifizieren.
    • Preisanmerkungen für Swing-Punkte: Die Hoch- und Tiefpunkte des Swings werden mit exakten Preisniveaus deutlich gekennzeichnet, was für Transparenz in Ihrer Handelsanalyse sorgt.
Fibonacci Extension – Prognose zukünftiger Kursziele
    • Prognose von Kurszielen: Definieren Sie Extension-Niveaus, um zukünftige Preisziele vorherzusagen und mögliche Gewinnzonen wie 127.2% und 161.8% zu identifizieren.
Optimale Einstiegszone
    • Golden Zone: Ein hervorgehobener Bereich zwischen den Niveaus 0.618 und 0.786, der Ihnen beim Marktrücksetzer einen optimalen Einstiegspunkt aufzeigt.
    • Diagonale Trendlinie: Eine gestrichelte Linie, die das Swing-Hoch und das Swing-Tief verbindet und Ihnen einen umfassenden Überblick über die Stärke des aktuellen Trends gibt.

3. Währungspaar-Scanner & Multi-Timeframe-Überwachung – Umfassendes Marktmanagement

Eine der größten Stärken von Fibonacci Trend Scanner ist seine automatische Scan-Funktion:

    • Währungspaar-Scanner: Verfolgen Sie mehrere Währungspaare gleichzeitig, um keine Handelschance zu verpassen.
    • Multi-Timeframe-Analyse: Überwachen Sie Trends über verschiedene Zeitrahmen hinweg – von kurz- bis langfristig – um sowohl einen ganzheitlichen als auch einen detaillierten Marktüberblick zu erhalten und die Genauigkeit Ihrer Entscheidungen zu verbessern.

4. Intelligentes Benachrichtigungssystem – Bleiben Sie über Trendänderungen informiert

Das Tool verfügt über ein intelligentes Benachrichtigungssystem, das Sie auf dem Laufenden hält:

    • Benachrichtigungen bei Trendwechsel: Erhalten Sie sofortige Meldungen, wenn der Markt von bullisch zu bärisch wechselt oder umgekehrt. So können Sie Ihre Handelsstrategie proaktiv anpassen und Einstiegs- sowie Ausstiegszeitpunkte optimieren.

5. Anwendung in Handelsstrategien

Bestimmung von Einstiegspunkten

    • Trend-Handel: Wenn der Markt einen klaren Trend zeigt, warten Sie auf einen Rücksetzer in den Bereich 0.618–0.786, um einzusteigen und so Ihr Gewinnpotenzial zu maximieren.
    • Unterstützungs-/Widerstandsbestimmung: Nutzen Sie die Fibonacci-Retracement-Niveaus, um effektive Einstiegspunkte oder Stop-Loss-Positionen zu bestimmen.
Prognose von Kurszielen
    • Fibonacci Extensions: Prognostizieren Sie auf Basis der aktuellen Swings zukünftige Preisziele und unterstützen Sie so Ihre Gewinnmitnahmestrategie.
Risikomanagement
    • Festlegung von Stop-Loss-Niveaus: Verwenden Sie Fibonacci-Niveaus oder Swing-Punkte als Stop-Loss-Schwellen, um Ihr Kapital vor unerwarteten Marktbewegungen zu schützen.
    • Rechtzeitige Benachrichtigungen: Passen Sie dank des intelligenten Benachrichtigungssystems Ihre Handelsstrategie rechtzeitig an, um das Risiko zu minimieren und Gewinne zu maximieren.

Fazit

Fibonacci Trend Scanner ist ein umfassendes Tool, das die Möglichkeiten des Fibonacci-Indikators mit der SuperTrend-Technologie, einem automatischen Währungspaar-Scanner, einer Multi-Timeframe-Überwachung und intelligenten Benachrichtigungen bei Trendwechseln vereint. Dank dieser fortschrittlichen Funktionen ist es für Einsteiger wie auch erfahrene Trader unverzichtbar, um Marktchancen effektiv und sicher zu nutzen.


