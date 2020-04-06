AI Gold ATM MT4

Verdienen Sie viel Geld mit intelligentem Trading!


Wenn Sie Ihr Trading-Kapital ohne Stress vermehren möchten, ist dieses vollautomatische, vielseitige und anpassungsfähige System „AI GOLD ATM” genau das Richtige für Sie.


Es hilft Ihnen dabei, das Währungspaar XAUUSD präzise zu handeln, indem es ein intelligentes System nutzt, das sich an den Markt anpasst, sodass Sie keine profitablen Gelegenheiten verpassen.


Einführungspreis = 299 $

Tatsächlicher Preis = 1499 $


MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981


AI GOLD ATM verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen.

💯 Das spart Ihnen Zeit.

💯 Es reduziert manuelle Fehler.

💯 Es verbessert die Konsistenz Ihrer Trades.

💯 Es hilft Ihnen, mit minimalen Verlusten massive Gewinne bei Ihren Trades zu erzielen.


Es handelt sich um eine intelligente Kombination aus Trend-, Grid- und Pyramidensystemen, mit der Sie Risiken effektiver managen und gleichzeitig mehr Gewinn aus jeder Marktbewegung erzielen können.


Mit AI GOLD ATM können Sie Ihr Kapital mit Zuversicht vermehren, da Sie wissen, dass jeder Trade durch KI-gesteuerte Präzision abgesichert ist.

Nutzen Sie jetzt den Einführungspreis (BEGRENZTES ANGEBOT)


Der Einführungspreis erhöht sich nach jeweils 10 Käufen um 100 $, bis er den tatsächlichen Preis erreicht.


WICHTIG: Bitte senden Sie nach Ihrem Kauf eine Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten. Außerdem werden Sie zu einer sehr wertvollen Support-Gruppe hinzugefügt, um weitere Vorteile zu erhalten.


Mindestanforderungen und Empfehlungen, um den vollen Wert zu genießen

1. Empfohlenes Paar: XAUUSD.

2. Empfohlene Ersteinzahlung: 2000 $ auf Konten oder vorzugsweise ein Cent-Konto mit 10.000 USC.

3. Hebel mindestens 1:200, 1:500 empfohlen.

4. Kontotyp: Hed


