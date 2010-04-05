ATR SlTp MT5

Hallo Trader! Ich habe ein Tool für Trader entwickelt, die die Average True Range (ATR) zur Bestimmung von Stop-Loss und Take-Profit nutzen. Mit diesem Indikator können Sie Stop-Loss und Take-Profit ganz einfach mit dem Multiplikator Ihrer Wahl festlegen.

Passen Sie dazu bitte die ATR-Periode an Ihren Handelsstil an und justieren Sie anschließend den Stop-Loss- und den Take-Profit-Multiplikator entsprechend.

Viel Erfolg beim Trading!
