ATR SlTp MT5
- Indikatoren
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- Version: 1.0
Hallo Trader! Ich habe ein Tool für Trader entwickelt, die die Average True Range (ATR) zur Bestimmung von Stop-Loss und Take-Profit nutzen. Mit diesem Indikator können Sie Stop-Loss und Take-Profit ganz einfach mit dem Multiplikator Ihrer Wahl festlegen.
Passen Sie dazu bitte die ATR-Periode an Ihren Handelsstil an und justieren Sie anschließend den Stop-Loss- und den Take-Profit-Multiplikator entsprechend.
Viel Erfolg beim Trading!