Martingale and Hedge Manager MT4

Hallo Trader! Gehören Sie zu den Tradern, die zwar von ihrem Einstieg überzeugt sind, aber ständig Stop-Loss-Aufträge auslösen? Ihre Analysen sind zu über 70 % korrekt, aber Ihre Trades treffen aufgrund von Stop-Loss-Jagden oder Marktmanipulationen immer wieder den Stop-Loss? Dann ist es Zeit, die Kontrolle zu übernehmen! Mit diesem Tool können Sie all Ihre korrekten Trades sorgenfrei gewinnen. Es hilft Ihnen außerdem, Ihre Positionen nachzuziehen und Ihre Gewinne zu sichern, bis der Markt dreht.


Dieses Tool generiert auch Gewinne, wenn sich der Markt in einem starken Trend befindet, beispielsweise nach einer wichtigen Nachricht. Sie müssen lediglich in den Hedge-Modus wechseln, eine Position in die von Ihrer Analyse vorgeschlagene Richtung eröffnen und den Manager den Rest erledigen lassen. Eine visuelle Demonstration der Funktionsweise finden Sie in den Videos unten. Wir sehen uns an der Spitze! Folgen Sie mir für weitere Informationen und bleiben Sie auf dem Laufenden.

Viel Erfolg und viel Erfolg beim Traden!
Empfohlene Produkte
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Utilitys
QuantumGuard Pro - Intelligentes Quantum-Risikomanagement-Handelssystem Wesentliche Merkmale Fünf unabhängige Fondsmanagement-Gruppen für intelligente Risikodiversifizierung Dreifacher Schutzmechanismus: Gewinnziel + Drawdown-Schutz + globale Risikokontrolle Professionelles Trading-Panel für die Handelsausführung aus einer Hand 24/7 Echtzeit-Risikoüberwachung und -schutz Automatische Anzeige von Durchschnittspreislinien für jede Gruppe Ein-Klick-Schließen einzelner Gruppenaufträge für präzise K
GridProfit
Hafis Mohamed Yacine
Experten
Grid Profit Grid Profit EA Arbeitet mit allen Paaren. Zeitrahmen - 5-15-30-1H Empfohlene Mindesteinlage : $1000 USD Los 0.01 Grid Profit EA V 1.00 würde wahrscheinlich kommen, für den Fall, dass die Volatilität zu Ihrer Ware beginnt zu verringern. Für den Fall, dass eine Art von prüfen, Vorteile sind in der Regel in den Anfang zu reisen seitwärts, dass ATR Gewinn würde wahrscheinlich herausfinden, wie man fallen aus. Dies kann auslösen, dass trailing beenden, um in Überschuss zu reisen, da p
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Utilitys
Wir stellen Ihnen den KFX Trade Manager" Expert Advisor für MetaTrader 4 (MT4) vor, eine umfassende Lösung für fortschrittliches Handelsmanagement und Risikokontrolle. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, indem es verschiedene Aspekte der Auftragsabwicklung, der Gewinnoptimierung und der Alarmbenachrichtigungen automatisiert. Mit dem "KFX Trade Manager" können Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe heben und Ihre Abläufe für eine höhere Effizienz un
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilitys
Heaven Assistant: Vereinfachen Sie Ihr MT4-Management Vereinfachen Sie das Management der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform mit dem Heaven Assistant. Dieser Expert Advisor (EA) ist ein robustes Tool, das Ihnen ermöglicht, Ihre Handelsumgebung effizient und benutzerfreundlich zu steuern und anzupassen. Hauptmerkmale: Öffnen mehrerer Paare: Schneller Zugriff auf die meisten Währungspaare, sowohl Haupt- als auch Nebenpaare, sowie exotische Paare. Mit einem einzigen Klick können Indizes, Metalle und Kryp
Guardian of the Galaxy
Arwan Prabowo
5 (1)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Konto vor Margin Call, wenn der Markt mit Ihren Trades entgegengesetzt ist. Verwalten Sie Ihr Risiko, wenn Sie Martingale, Grid, Average verwenden . Sie sind nicht mehr gefährlich, aber überschaubar Verwenden Sie diese EA-Dienstprogramme, um jede MT4-Installation zu begleiten Dieser EA ist ein Dienstprogramm zum Schutz Ihres Kapitals, wenn Ihr Handel ungünstig ist: Maximaler Geldverlust, Maximaler Drawdown / Eigenkapitalverlust in Prozent, Ihr Mindestkapital erreicht Diese
FREE
Realfuwi
Hamza Abdulkadir Adam
Experten
Dieser EA wird Händlern empfohlen, die bereits Erfahrung im Handel mit Expert Advisors haben. Der EA verwendet die Martingal-Strategie und wird durch die Multiplikatoreinstellungen Martin_1 und Martin_2 reguliert. Automatisierter Handel: Ihr EA automatisiert den Handelsprozess und nimmt die emotionalen und psychologischen Faktoren aus der Gleichung heraus. Backtested: Ihr EA wurde über einen bestimmten Zeitraum hinweg getestet, um seine Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Einfac
Highway Signal Display Dashboard
Gbenga Ayodele
Utilitys
Dieses Dashboard zeigt Signale in der Gitteransicht für die 28 wichtigsten Devisenpaare an. Es ist vor allem für Forex Scalping in zwischen 10 bis 20 Pips Maximum verwendet und kann auf wichtige Trend Markt Entscheidungen verwendet werden. Es verwendet hauptsächlich den gleitenden Durchschnitt und gibt keine falschen Signale. Alles, was Sie beachten müssen, ist der Punkt im Raster, an dem das Signal auftritt. Ein Signalton ertönt, wenn ein neues Signal auftritt, und es wird oben im Diagramm ange
Chat Ai MT4
Indra Maulana
Utilitys
Freunde, dieses Tool funktioniert nicht im Backtesting und Sie müssen es live ausführen. Chat KI-Assistent ein vielseitiger und intelligenter KI-Assistent Sprechen Sie mit der KI, lassen Sie sich von ihr beraten, geben Sie ihr Aufträge Kann in allen Charts, Zeitrahmen, Symbolen, Märkten und... verwendet werden Mit einer sehr einfachen Schnittstelle Dieses Tool ist ein Assistent der künstlichen Intelligenz, mit dem Sie chatten können. Sie können ihm verschiedene Befehle geben. zum Beispiel: Sa
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitys
EASY Insight – Smarter Trading beginnt hier Überblick Was wäre, wenn Sie den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen könnten, ganz ohne manuelles Chart-Screening? EASY Insight ist Ihr KI-bereites Export-Tool, das Indikator-Daten in umsetzbare Handelsintelligenz verwandelt. Entwickelt für Trader, die keine Zeit mehr mit Rätselraten und visueller Überforderung verschwenden wollen, liefert es einen kompletten Marktüberblick in einer einzigen üb
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Utilitys
Der Click Trade Manager ist unser bisher bestes Produkt! Die beste Lösung sowohl für Anfänger als auch für professionelle Prop-Firm-Händler! Schützen Sie Ihre FTMO/MFF-Prop-Firmen- oder Privatkonten vor dem Überschreiten von Drawdown-Limits. EA schließt automatisch alle Trades, so dass sie niemals Ihre Drawdown-Limits erreichen. Warnt Sie, wenn ein Handel Ihr Drawdown-Limit verletzen könnte. Schließt Geschäfte automatisch, wenn Ihr Gewinnziel erreicht ist. Kann so eingestellt werden, dass magi
GraphSeriesEA
Chukwudi Joshua Obiekwe
Experten
GraphSeriesEA : ist ein fortschrittlicheres System wie BuySellSeriesEA, aber der Unterschied ist, dass es keine Positionen hält, sondern alle Käufe/Verkäufe schließt. Es hat keinen Scalper wie BuySellSeriesEA, sondern es schließt alle Positionen, wenn Sie aussteigen. sobald es eine bestimmte Zeit und Punkte erreicht hat; überprüfen Sie Basis auf die Positionen Situationen auf dem Chart Trend kurze oder lange Welle. ist sehr anspruchsvoll robuste Forex EA mit einer hervorragenden Leistung.wichtig
SAWA Framework EA FULL
Alejandro Funes
Experten
SAWA Framework ist das perfekte Werkzeug für den automatischen oder manuellen Handel! Wie funktioniert es? Sie können manuell handeln oder es im automatischen Modus mit Ihrer eigenen Strategie verwenden. Der Expert Advisor eröffnet eine Position, wenn alle aktivierten Signale mit der Richtung des Trends übereinstimmen. Er umfasst 3 Arten von Money Management: Fixes Lot. Auto-Lot berechnet mit einem Prozentsatz des Kontostandes im Risiko. Auto-Lot berechnet mit einem Multiplikator der vorherige
FX28 Trader
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Utilitys
Vorstellung des FX28 Trader Dashboards – Ihr ultimativer Handelsmanager Entdecken Sie das volle Potenzial Ihrer Handelserfahrung mit dem FX28 Trader Dashboard, einem umfassenden und intuitiven Handelsmanager, der entwickelt wurde, um Ihren Forex-Handel auf ein neues Niveau zu heben. Ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst Ihre finanzielle Reise beginnen – dieses leistungsstarke Tool ist darauf ausgerichtet, Ihre Handelsaktivitäten zu optimieren und Ihren Entscheidungsprozess zu verbe
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilitys
Fühlen Sie sich frei, mich für alle zusätzlichen Funktionen zu kontaktieren :) [SIEHE MT5 VERSION https://www.mql5.com/en/market/product/128846 Der Local Reverse Copier ist ein Expert Advisor zur Synchronisierung von Positionen zwischen einem Master-Konto und einem Slave-Konto mit einer Besonderheit: Er kehrt die Trades um . Wenn eine Kaufposition auf dem Master-Konto eröffnet wird, eröffnet der EA eine Verkaufsposition auf dem Slave-Konto und umgekehrt. Dies ermöglicht eine einzigartige Form d
Telegram Broadcast
Volodymyr Hrybachov
4.67 (3)
Utilitys
Das Dienstprogramm TELEGRAM BROADCAST hilft Ihnen, Ihren Handel sofort auf dem Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Wenn Sie schon lange Ihren eigenen Telegram-Kanal mit FOREX-Signalen erstellen wollten, dann ist dies das Richtige für Sie. TELEGRAM BROADCAST kann Nachrichten senden: Eröffnung und Abschluss von Geschäften; Platzieren und Löschen ausstehender Bestellungen; Änderung von Stop-Loss und Take-Provision (letzte Order); Stop-Loss und Take-Prov ausgelöst; Aktivierung und Löschung einer Pe
Niguru Bollinger Pro for MT4
Nino Guevara Ruwano
1 (1)
Bibliotheken
Wir stellen Ihnen Ihren neuen Go-To Trading EA vor! Steigern Sie Ihre Handelsleistung mit diesem auf Bollinger Bändern basierenden Expert Advisor, der speziell für XAU (Gold) und verschiedene Forex-Paare entwickelt wurde. Warum dieser EA ein Muss ist: Saubere, benutzerfreundliche Oberfläche - perfekt für alle Händlerniveaus Eingebauter versteckter Take Profit & Stop Loss für zusätzliche Strategiesicherheit Ideal sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader Sofort einsatzbe
HF TraderMaster
Wong Sze Wai
Utilitys
Dieser TraderMaster EA ist sehr hilfreich für professionelle Trader. Eingabe Parameter Abschnitt: 1) Erlaubt dem Trader, verschiedene Linienstile wie Farbe und Breite einzustellen; 2) Wenden Sie unseren Chart-Stil an, wenn Sie false einstellen, wird der Chart-Stil nicht geändert; 3) Wählen Sie verschiedene Panel-Modi 3.a) Einfacher Modus, für Händler, die sofort eine Market Order, eine Pending Order, eine Delete Order und eine Close Order platzieren möchten; 3.b) Draw Line Mode, für Price Actio
Trades Time Manager
Omar Alkassar
Utilitys
Übernehmen Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Handelsroutine mit dem revolutionären Trades Time Manager. Dieses leistungsstarke Tool automatisiert die Auftragsausführung zu festgelegten Zeiten und verändert so Ihren Handelsansatz. Erstellen Sie personalisierte Aufgabenlisten für verschiedene Handelsaktionen, vom Kauf bis zur Auftragserteilung, alles ohne manuelles Eingreifen. Installations- und Eingabehandbuch für Trades Time Manager Wenn Sie Benachrichtigungen über den EA erhalten möchten, füg
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
Der ultimative Drawdown Recovery & Trade Protection EA für MT4! Ihre Trades verdienen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen diesen Soldaten. Kämpfen Sie mit schwebenden Verlusten oder plötzlichen Drawdowns, die Ihr Konto bedrohen? Sehen Sie nicht länger zu, wie Ihre Trades in den roten Zahlen versinken und lassen Sie den Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) Ihre Handelsstrategie automatisch wiederherstellen, schützen und stärken. Was ist UDR? UDR ist ein ultra-intelligenter, blitzschneller MT4 Exp
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Experten
Liebe Trader, Ich freue mich sehr, Ihnen unser neuestes Projekt vorzustellen. EA BitBull. Echtes Kryptowährungstrading ist jetzt Realität! Da diese Strategie so einzigartig ist, möchte ich nur eine begrenzte Anzahl von Lizenzen verkaufen. Daher wird der Preis stetig steigen, um den Verkauf zu begrenzen. Der nächste Preis beträgt 790 USD. Mit der Hilfe unserer geschätzten Partner aus aller Welt ist es uns gelungen, eine innovative Krypto-Strategie zu entwickeln. Diese Strategie vereint nahtlos
Ai Prediction MT4
Mochamad Alwy Fauzi
Bibliotheken
Ein kostenloser Indikator für diejenigen, die die Vollversion kaufen Dieser Indikator wird von dieser KI erstellt, mit Ihren gewünschten Einstellungen Künstliche Intelligenz zu Ihren Diensten Verfügen Sie über eine vollständige künstliche Intelligenz und verwenden Sie sie in Ihren Codes Diese künstliche Intelligenz ist darauf trainiert, Ihnen bei jeder Kerze zu sagen, ob sich der Markt nach oben oder unten bewegt. Im Allgemeinen kann die künstliche Intelligenz in allen Märkten, allen Zeitrahme
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experten
ADX Forex Handelsstrategie (Hedging Lots Repeat) Ich benutze diesen Roboter jeden Tag auf meinen echten Konten. Dieser Forex-Handelsroboter wurde von MRBEAST als Hilfsmittel zur Erleichterung des Tageshandels entwickelt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Roboters gewisse Risiken birgt und keine Garantie für beständige Gewinne auf dem Forex-Markt ist. Der Handelsroboter basiert auf Algorithmen und Strategien, die ich entwickelt habe und die auf der Grundlage meines Wissens und mei
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitys
Was ist das? Stellen Sie sich vor, Sie können alle Aufträge/Positionsinformationen an Ihren Telegrammkanal oder Ihre Gruppe senden, um Ihre Community oder VIP-Signale auf Telegramm zu erstellen. Position Info bedeutet, dass dieser EA alle Ihre neuen Positionen offen Details (Open Preis, Open Zeit, Position Typ, Position Symbol und Volumen), Positionen Änderungen (SL oder TP Modifizieren oder ausstehende Preisänderungen) und Position schließen (Close Preis, Gewinn oder Verlust, Position Dauer Ze
TradeWise EA
Mark Norada
Utilitys
TradeWise EA ist ein kompaktes und dennoch leistungsfähiges Tool, das mit robusten Funktionen ausgestattet ist. Es bietet eine 30-Trades-Compounding-Challenge , Risikomanagement, Performance-Tracking, Break-Even-Berechnung, automatisierte SR-Zonen, Trailing-Stop-Loss nach ATR oder PIPS, automatisches Risiko-Gewinn-Verhältnis auf Basis von Stop-Loss, einfache Orderanpassungen, Berechnung von Gesamt-Stop-Loss und Take-Profit, automatische Kauf- und Verkaufsorders bei manuell platzierten SR-Zonen u
Rosy Pro Panel MT4
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilitys
DEMO hier herunterladen: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/759769 Ein ultimatives Panel, das Sie noch nie gesehen haben. Kompaktes und schönes Handels-Panel mit großem Total P/L und dessen Prozentanzeige. Gruppen für die Zusammenfassung von Trades verfügbar: Ticket, Symbol, Typ, Kategorie und Magie. Das Feld Durchschnittspreis hilft Ihnen, den Durchschnittspreis und die Richtung Ihres Handels zu kennen. Legen Sie die Magie und den Kommentar zu Ihrem Handel auf einfache Weise fest. Gruppieren
Kakarot Ea
Pham Xuan Can
Experten
PROFITABLER, HÖHER UND SICHERER - Kakarot EA verwendet Indikatoren kombiniert mit AI-Algorithmus nach dem Prinzip der Trend-Erkennung und Trend-Matching. - Das Prinzip des Auftragsausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Flexibler Befehlseinstieg und -ausstieg - Funktioniert auf allen Paaren, bevorzugt auf den wichtigsten USD-Paaren. - Unterstützt manuelle Handelsmethoden. - Bieten Sie effektive Bot-Management-Parameter nach eigenem Ermessen, um in der Lage zu se
Edward Teach Fx
Denis Kudryashov
Experten
Edward Teach Fx Es handelt sich um einen Expert Advisor für den kurzfristigen Handel, der eine Reihe von Aufträgen mit deren Mittelwertbildung und anschließender Erhöhung verwendet. Der Expert Advisor handelt in beide Richtungen und wählt während des Handelsprozesses die geeignetere Seite. Er verwendet versteckte Gewinne und einen virtuellen Trailing-Stop in Form eines Schleppnetzes. Der Expert Advisor verfügt auch über die Möglichkeit, den Handel zu stoppen (keine neuen Aufträge zu eröffnen), b
Telegram Trade Manager
Ebunoluwa Abimb Owodunni
Utilitys
Telegram Trade Manager ist ein Expert Advisor für Ihr Telegram Bot gebaut. Es ermöglicht Ihnen, mit Ihrem Expert Advisor direkt von Ihrem Mobiltelefon zu kommunizieren und effektiv zu verwalten Ihre Trades mit Operationen nicht auf mobile mt4, während auf dem Handy. Mit Telegram Trade Manager, können Sie den Screenshot Ihres bevorzugten Handelssystems erhalten, Handelssignale von der Gruppe annehmen und Handelsoperationen auf der Grundlage des gesendeten Signals eröffnen Trades sofort ausführen,
Shooting Target
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst defini
Evergreen Pivot EA
Frank Paetsch
Utilitys
Evergreen Pivot Trader EA Der Evergreen Pivot Trader EA ist ein sauberes, intelligentes, hochgradig anpassungsfähiges Handelssystem, das auf den klassischen täglichen Pivot-Levels aufbaut und mit moderner Preisaktionslogik erweitert wurde. Es erfasst sowohl: Reversal-Trades (Fakeouts bei S/R-Levels) Trendfortsetzungs-Trades (Break & Retest Setups) Das macht ihn extrem flexibel und für eine Vielzahl von Marktbedingungen geeignet. Wie es funktioniert An jedem neuen Handelstag berechnet der E
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen dabei, alle Pop-up-Benachrichtigungen mit Screenshot von MetaTrader 4 an Telegram-Kanäle/-Gruppen weiterzuleiten, ebenso wie alle Benachrichtigungen an Telegram. Parameter - Telegram Bot Token - erstellen Sie den Bot auf Telegram und erhalten Sie den Token. - Telegram Chat ID - geben Sie Ihre Telegram Benutzer ID, Gruppe / Kanal ID ein - Alert weiterleiten - standardmäßig true, um Alerts weiterzuleiten. - Send message as caption of Screenshot - standardmäßig falsch
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es getestet und mein Video dazu gesehen haben. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen! MT5-Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene Zone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren. G
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale in den MT4 (in dem Sie Mitglied sind ), es kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT4. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrichte
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem teilweisen Close-Prozentsatz bei To
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf d
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager PRO – Professionelles MT4-Risiko- und Trade-Kontrollsystem Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Übersicht Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4. Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen. Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Ko
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilitys
Das bedeutet, dass Sie jetzt auf mehreren MetaTrader 4-Konten gleichzeitig handeln können, die Trades eines beliebigen Handelsroboters auf die Konten Ihrer Freunde und Familie spiegeln können (auch wenn diese auf Ihre MT4-Kontonummer gesperrt sind), Investitionsportfolios von vielen MT4-Konten erstellen können, das Risiko von unregulierten Forex-Brokern beseitigen können, eine Verlust-Handelsstrategie in einen Gewinn umwandeln können und sofort ein unabhängiger Kontoverwalter werden können, ohne
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilitys
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sendet kontrollierte Trades (über Symbol, Magie, Kommentar) an Ihren Telegram-Kanal. Es sendet offene und geschlossene Trades, einschließlich schwebender Aufträge und TP/SL-Änderungen, zusammen mit Chart-Screenshots an jeden Telegram-Kanal. Zusätzlich können Sie Handelsberichte über offene Geschäfte und zusammenfassende Gewinn-/Pip-Berichte für den Tag, die Woche oder den Monat versenden. Sie können das Design der Handelsaktionen oder Berichte mit Variablen und Emo
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitys
Hallo zusammen, News Trapper EA ist ein Experte für den Handel mit Nachrichten sehr sicherer Experte für den automatisierten Handel mit den Nachrichten des Wirtschaftskalenders. Es zeigt stabilen Handel während der letzten 10 Jahre. EA verwendet keine gefährlichen Technologien wie Martingale, Grid. Der Experte ist sehr einfach zu bedienen. Der Verkauf wird nach 48 Stunden beendet . wie man ihn installiert und Dateien einstellt lesen Sie den Blog nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um Sie zum V
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Ein fertiges Multitimeframe-Handelssystem , das auf der automatischen Darstellung und Verfolgung von Fibonacci-Levels für den Kauf und Verkauf beliebiger Symbole basiert. Vorteile Bestimmt die Trendrichtung auf der Grundlage eines Komplexes von 14 Indikatoren (Cx ), Extremwerten von ZigZag (Z ), RSI (R ), Impulse (I ) Anzeige der Werte von 14 Indikatoren, die die Trendrichtung bestimmen (Cx ) Einzeichnen von horizontalen Ebenen, Unterstützungs- und Widerstandslinien, Kanälen Anzeige der Option
Alert Signal Trading MT4
Trinh Dat
Utilitys
Das Produkt wird verwendet, um auf Basis eines beliebigen Alert-Signals im MT4 zu handeln Einfaches Setup, einfaches Format mit benutzerdefiniertem Schlüsselwort Alle Optionen zur Verwaltung von Aufträgen wie Trailing Stop, Breakeen, Partial Close, Zeitfilter, Nachrichtenfilter ... Option zum automatischen Öffnen von Gitteraufträgen Anleitung zur Einrichtung und Anleitung: Lassen Sie lesen Sie alle Details über die Einrichtung und Download-Indikator für Auto erhalten Alert Signal hier Kaufen Sie
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitys
BEGRENZTES ANGEBOT - NUR FÜR 2 TAGE | 50% BLACK FRIDAY RABATT $640 -> $320 Ihr intelligenter Handelsassistent für den Devisenmarkt Wir stellen Ihnen ein leistungsstarkes MetaTrader-Tool vor, das die Art und Weise, wie Sie handeln, revolutionieren wird. Dieser intelligente Assistent geht über herkömmliche Indikatoren hinaus und bietet eine umfassende, KI-gesteuerte Marktanalyse - damit Sie mit Klarheit und Vertrauen handeln können. Was es tut Dieses fortschrittliche Tool überwacht und analysie
Ultimate Trade Copier
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm für Handelskopien können Sie sofort und nahtlos unbegrenzte Aufträge von mehreren Master-Konten auf mehrere Slave-Konten auf Ihrem lokalen Rechner kopieren und synchronisieren. Sie können benutzerdefinierte Kanäle (oder Portfolios) mit erweiterten Filterfunktionen erstellen, um von mehreren Master-Konten auf mehrere Slave-Konten zu kopieren. Darüber hinaus können Sie diese Channels mit einer Reihe von Optionen für die Losgröße und die Handelsbedingungen anpassen, um si
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitys
OneClick Online Account Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Ihnen hilft, alle Ihre Konten von einem zentralen Panel aus zu verwalten. Es ist für alle Händler mit einem Konto und besonders für Händler mit mehreren Konten geeignet. Das Dienstprogramm hilft Ihnen bei : Überwachung des Status aller Konten auf einer privaten Webseite. Einige Informationen wie Kontoverbindungsstatus, Kontoprofit, DD, Saldo, Eigenkapital, Margin Level, Anzahl der Positionen und Aufträge, täglicher und
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (   ohne die Notwendigkeit eines Bot-Tokens oder Administratorberechtigungen  direkt auf Ihren MT4. Es wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerh
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Utilitys
50% Rabatt. Ursprünglicher Preis: $375 Reward Multiplier ist ein halbautomatischer Handelsmanager, der auf dem Pyramidenhandel basiert und zusätzliche Orders mit dem laufenden Gewinn Ihrer Trades eröffnet, um den Ertrag exponentiell zu maximieren, ohne das Risiko zu erhöhen. Im Gegensatz zu anderen ähnlichen EAs zeigt dieses Tool den potenziellen Gewinn/Verlust und das Verhältnis von Belohnung und Risiko an, bevor Sie den ersten Handel eingehen! Demo hier herunterladen (Startlot ist auf 0.01
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
Das FFx Hidden Manager-Panel hilft Ihnen, Ihre Aufträge direkt im Chart zu verwalten. Darunter sind alle Funktionen beschrieben: TP, SL und TrailingStop sind ausgeblendet Jede Order hat ihre eigenen Linien im Chart Ziehen Sie eine beliebige Linie per Drag & Drop, um die TP/SL-Linie nach Ihrem Bedarf zu ändern Option zum automatischen Verschieben der SL-Linie bei Break-Even, wenn TP #1 erreicht wird Option zur Auswahl des TP/SL-Typs (nach Pips oder Preis) Option zur Auswahl des TrailingStop-Typs
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
FFx Risk Calculator hilft Ihnen, Ihre Handelsgröße, SL oder das Risiko direkt auf dem Chart zu berechnen. Alle Funktionen werden im Folgenden beschrieben: Option zur Auswahl des zu berechnenden Parameters: Risiko, Stop Loss oder Losgröße Das Panel zeigt an, ob die Lotgröße entsprechend der aktuellen freien Marge des Kontos erlaubt ist Schaltfläche zum Maximieren/Minimieren des Panels Ziehen und Ablegen des Panels an beliebiger Stelle auf dem Chart Wie wird es verwendet? Wählen Sie den Parameter,
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilitys
News Trader Pro ist ein einzigartiger Roboter, mit dem Sie die Nachrichten nach Ihrer vordefinierten Strategie handeln können. Er lädt jede Nachricht von mehreren beliebten Forex-Websites. Sie können eine beliebige Nachricht auswählen und die Strategie für den Handel mit dieser Nachricht voreinstellen, und dann wird News Trader Pro diese Nachricht mit der ausgewählten Strategie automatisch handeln, wenn die Nachricht kommt. Die Veröffentlichung von Nachrichten bietet die Möglichkeit, Pips zu gew
Weitere Produkte dieses Autors
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experten
Hallo, Trader! Vor langer Zeit, als ich auf YouTube streamte, stieß ich auf eine leistungsstarke Grid-Strategie von Expert4x. Als begeisterter Devisenhändler und MQL4/5-Programmierer entwickelte ich einen Expert Advisor auf Basis dieser Strategie und verwende den EA seitdem. Ich stelle den EA hier für Sie alle zur Verfügung, um einen Beitrag zur Trading-Community zu leisten. Sehen Sie sich bitte das folgende Video an, in dem die Strategie erklärt wird. MT4 version: https://www.mql5.com/en/marke
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experten
Verdienen Sie viel Geld mit intelligentem Trading! Wenn Sie Ihr Trading-Kapital ohne Stress vermehren möchten, ist dieses vollautomatische, vielseitige und anpassungsfähige System „AI GOLD ATM” genau das Richtige für Sie. Es hilft Ihnen dabei, das Währungspaar XAUUSD präzise zu handeln, indem es ein intelligentes System nutzt, das sich an den Markt anpasst, sodass Sie keine profitablen Gelegenheiten verpassen. Einführungspreis = 299 $ Tatsächlicher Preis = 1499 $ AI GOLD ATM verwendet fortsc
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indikatoren
Hallo Trader! Ich habe ein Tool für Trader entwickelt, die die Average True Range (ATR) zur Bestimmung von Stop-Loss und Take-Profit nutzen. Mit diesem Indikator können Sie Stop-Loss und Take-Profit ganz einfach mit dem Multiplikator Ihrer Wahl festlegen. Passen Sie dazu bitte die ATR-Periode an Ihren Handelsstil an und justieren Sie anschließend den Stop-Loss- und den Take-Profit-Multiplikator entsprechend. Viel Erfolg beim Trading!
FREE
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experten
Hallo, Trader! Vor langer Zeit, als ich auf YouTube streamte, stieß ich auf eine leistungsstarke Grid-Strategie von Expert4x. Als begeisterter Devisenhändler und MQL4/5-Programmierer entwickelte ich einen Expert Advisor auf Basis dieser Strategie und verwende den EA seitdem. Ich stelle den EA hier für euch alle zur Verfügung, um einen Beitrag zur Trading-Community zu leisten. Seht euch bitte das folgende Video an, in dem die Strategie erklärt wird. MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
BERECHNEN SIE IHRE LOTGRÖSSE DIREKT HIER AUF METATRADER!!! Hallo Trader! Sind Sie ein risikobewusster Trader? Dann ist dieses Tool genau das Richtige für Sie. Mein Name ist Ibrahim und ich habe ein Tool entwickelt, mit dem Sie Ihre Lotgröße basierend auf Ihrem Risikoprozentsatz im Verhältnis zu Ihrem Kontostand berechnen können. Dieses Tool kann Ihnen auch helfen, Ihre Lotgröße zu berechnen, wenn Sie einen absoluten Betrag angeben möchten, anstatt Ihr Risiko in Prozent anzugeben. Sie können be
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
Hallo Trading-Experten! Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Kennt ihr das schon, wenn der Markt sich zunächst zu euren Gunsten entwickelt oder eurem Take-Profit entgegenkommt und sich dann plötzlich eurer Position entgegenstellt? Mir ist das schon oft passiert, und heute habe ich beschlossen, dagegen anzukämpfen. Ich präsentiere euch einen Trade-Manager, der euch hilft, eure Position(en) zu schützen. Mit diesem Projekt könnt ihr eure Position(en) entweder auf Break-Even setzen, wenn eine bestimmt
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
BERECHNEN SIE IHRE LOTGRÖSSE DIREKT HIER AUF METATRADER!!! Hallo Trader! Sind Sie ein risikobewusster Trader? Dann ist dieses Tool genau das Richtige für Sie. Mein Name ist Ibrahim und ich habe ein Tool entwickelt, mit dem Sie Ihre Lotgröße basierend auf Ihrem Risikoprozentsatz im Verhältnis zu Ihrem Kontostand berechnen können. Dieses Tool kann Ihnen auch helfen, Ihre Lotgröße zu berechnen, wenn Sie einen absoluten Betrag angeben möchten, anstatt Ihr Risiko in Prozent anzugeben. Sie können be
FREE
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
DIE DEFENSIVE MASSNAHME IHRER GEWINNSTRATEGIEN! Wie Meister Sun Tzu sagte: Sicherheit vor einer Niederlage erfordert defensive Taktiken; die Fähigkeit, den Feind zu besiegen, bedeutet, in die Offensive zu gehen. Möchten Sie keine lächerlichen Drawdowns mehr aufgrund von Störungen Ihrer Expert Advisors (EA) hinnehmen? Möchten Sie Ihre Gewinne und Verluste verfolgen und das Risikomanagement ernst nehmen? Bevor Sie Ihr nächstes Prop-Firm-Konto oder Ihren nächsten Expert Advisor kaufen, warten Sie
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
Hallo Trading-Champions! Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Kennt ihr das schon, wenn der Markt sich zunächst zu euren Gunsten entwickelt oder eurem Take-Profit entgegenkommt und sich dann plötzlich gegen eure Position wendet? Mir ist das schon oft passiert, und heute habe ich beschlossen, dagegen anzukämpfen. Ich präsentiere euch einen Trade-Manager, der euch hilft, eure Position(en) zu schützen. Mit diesem Projekt könnt ihr eure Position(en) so einstellen, dass sie entweder eine bestimmte Anza
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indikatoren
Dies ist ein Indikator, der Ihnen hilft, den gesamten Zeitrahmen zu scannen und Sie dann über die letzte Kerzenposition informiert, an der das Engulfing Candlestick-Muster gebildet wurde. Der Indikator sendet auch eine Benachrichtigung an Ihr Handy, wenn eine neue Engulfing Candlestick-Kerze gebildet wird. Für das Visuelle; 1. Der grüne Aufwärtspfeil zeigt ein bullisches Engulfing Candlestick-Muster an 2. Roter Abwärtspfeil zeigt ein bärisches engulfing Candlestick-Muster an
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experten
Hallo Trading-Experten! Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Ich habe ein interessantes Projekt für euch, das auf Kursausbrüchen basiert. Dieses Projekt eignet sich ideal für Trader, die an zeitbasierten Kursausbrüchen interessiert sind oder mit solchen handeln. Das Projekt schützt euch vor emotionalen Entscheidungen beim Trading. Der EA kann auch für Prop-Firmen-Herausforderungen eingesetzt werden. Passt einfach den zeitlichen Kursausbruchsbereich nach euren Wünschen an und passt den gewünschten K
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
DIE DEFENSIVE MASSNAHME IHRER GEWINNSTRATEGIEN! Wie Meister Sun Tzu sagte: Sicherheit vor einer Niederlage erfordert defensive Taktiken; die Fähigkeit, den Feind zu besiegen, bedeutet, in die Offensive zu gehen. Möchten Sie keine lächerlichen Drawdowns mehr aufgrund von Störungen Ihrer Expert Advisors (EA) hinnehmen? Möchten Sie Ihre Gewinne und Verluste verfolgen und das Risikomanagement ernst nehmen? Bevor Sie Ihr nächstes Prop-Firm-Konto oder Ihren nächsten Expert Advisor kaufen, warten Sie
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experten
Verdienen Sie viel Geld mit intelligentem Trading! Wenn Sie Ihr Trading-Kapital ohne Stress vermehren möchten, ist dieses vollautomatische, vielseitige und anpassungsfähige System „AI GOLD ATM” genau das Richtige für Sie. Es hilft Ihnen dabei, das Währungspaar XAUUSD präzise zu handeln, indem es ein intelligentes System nutzt, das sich an den Markt anpasst, sodass Sie keine profitablen Gelegenheiten verpassen. Einführungspreis = 299 $ Tatsächlicher Preis = 1499 $ MT5 version: https://www.mql
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experten
Hallo Trading-Experten! Ich hoffe, ihr seid gut unterwegs. Ich habe ein interessantes Projekt für euch, das auf Kursausbrüchen basiert. Dieses Projekt eignet sich ideal für Trader, die sich für zeitbasierte Kursausbrüche interessieren oder mit solchen handeln. Das Projekt schützt euch vor emotionalen Entscheidungen beim Trading. Der EA kann auch für Eigenhandels-Herausforderungen eingesetzt werden. Passt einfach den zeitlichen Kursausbruchsbereich nach euren Wünschen an und passt den gewünschte
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
Hallo Trader! Gehören Sie zu den Tradern, die zwar von ihren Einstiegen überzeugt sind, aber ständig Stop-Loss-Aufträge auslösen? Ihre Analysen sind zu über 70 % korrekt, aber Ihre Trades treffen aufgrund von Stop-Loss-Jagden oder Marktmanipulationen immer wieder den Stop-Loss? Dann ist es Zeit, die Kontrolle zu übernehmen! Mit diesem Tool können Sie all Ihre korrekten Trades sorgenfrei gewinnen. Es hilft Ihnen außerdem, Ihre Positionen nachzuverfolgen und Ihre Gewinne zu sichern, bis der Markt
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension