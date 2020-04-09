Lot Calculator MT5
- Utilitys
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- Version: 1.0
Hallo Trader! Sind Sie ein risikobewusster Trader? Dann ist dieses Tool genau das Richtige für Sie. Mein Name ist Ibrahim und ich habe ein Tool entwickelt, mit dem Sie Ihre Lotgröße basierend auf Ihrem Risikoprozentsatz im Verhältnis zu Ihrem Kontostand berechnen können. Dieses Tool kann Ihnen auch helfen, Ihre Lotgröße zu berechnen, wenn Sie einen absoluten Betrag angeben möchten, anstatt Ihr Risiko in Prozent anzugeben. Sie können beispielsweise festlegen, dass Sie 100 $ Ihres Guthabens riskieren möchten.