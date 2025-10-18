AI Gold ATM MT4
- Experts
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Guadagna tantissimo facendo trading in modo intelligente!
Se vuoi aumentare il tuo capitale di trading senza stress, questo sistema completamente automatizzato, versatile e adattivo “AI GOLD ATM” è fatto apposta per te.
Il suo compito è aiutarti a fare trading sulla coppia XAUUSD con precisione usando un sistema intelligente che si adatta al mercato, così non perderai mai opportunità redditizie.
Prezzo di lancio = 299 $
Prezzo effettivo = 1499 $
MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981
AI GOLD ATM utilizza algoritmi avanzati per individuare operazioni ad alta probabilità;
💯 facendoti risparmiare tempo
💯 riducendo gli errori manuali
💯 migliorando la tua coerenza nel trading
💯 aiutandoti a generare profitti enormi nelle tue operazioni con un drawdown minimo.
Si tratta di una combinazione intelligente di sistemi di trend, grid e piramidali che ti aiuta a gestire il rischio in modo più efficace, catturando più profitti da ogni movimento di mercato.
Con AI GOLD ATM, puoi far crescere il tuo capitale con fiducia, sapendo che ogni operazione è supportata dalla precisione dell'intelligenza artificiale.
Approfitta subito del prezzo di lancio (OFFERTA LIMITATA)
Il prezzo di lancio aumenterà di 100 $ ogni 10 acquisti fino a raggiungere il prezzo effettivo.
IMPORTANTE: dopo l'acquisto, invia un messaggio per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione. Verrai inoltre aggiunto a un gruppo di supporto di grande valore per ulteriori vantaggi.
Requisiti minimi e raccomandazioni per goderne appieno il valore
1. Coppia raccomandata: XAUUSD.
2. Deposito iniziale raccomandato: 2000 $ nei conti o, preferibilmente, utilizzare un conto in centesimi di 10.000 USC.
3. Leva finanziaria di almeno 1:200, raccomandata 1:500.
4. Tipo di conto: Hed