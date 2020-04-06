AI Gold ATM MT4
- Experts
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Ganhe muito enquanto negoceia de forma inteligente!
Se deseja aumentar o seu património líquido sem stress, este sistema totalmente automatizado, versátil e adaptável, o «AI GOLD ATM», foi feito para si.
A sua função é ajudá-lo a negociar o par XAUUSD com precisão, utilizando um sistema inteligente que se adapta ao mercado para que nunca perca oportunidades lucrativas.
Preço de lançamento = $299
Preço real = $1499
MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981
O AI GOLD ATM usa algoritmos avançados para identificar negociações de alta probabilidade;
💯 poupando o seu tempo
💯 reduzindo erros manuais
💯 Melhorando a consistência das suas negociações
💯 ajudando-o a gerar lucros enormes nas suas negociações com perdas mínimas.
É uma combinação inteligente de sistemas de tendência, grade e pirâmide que ajuda a gerir o risco de forma mais eficaz, ao mesmo tempo que captura mais lucros de cada movimento do mercado.
Com o AI GOLD ATM, pode aumentar o seu património com confiança, sabendo que cada negociação é apoiada pela precisão impulsionada pela IA.
Aproveite agora o preço de lançamento (OFERTA LIMITADA)
O preço de lançamento aumentará US$ 100 a cada 10 compras até atingir o preço real.
IMPORTANTE: Após a compra, envie uma mensagem para receber o manual de instalação e as instruções de configuração. Você também será adicionado a um grupo de suporte altamente valioso para obter mais benefícios.
Requisitos mínimos e recomendações para aproveitar todo o seu valor
1. Par recomendado: XAUUSD.
2. Depósito inicial recomendado: US$ 2.000 em contas ou, de preferência, use uma conta em centavos de 10.000 USC.
3. Alavancagem de pelo menos 1:200, 1:500 recomendada.
4. Tipo de conta: Hed