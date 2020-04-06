AI Gold ATM MT4

賢く取引しながら莫大な利益を！


ストレスなく取引資金を増やしたいなら、この完全自動化・多機能・適応型システム「AI GOLD ATM」が最適です


市場の動きに適応するインテリジェントシステムでXAUUSDペアを精密に取引し、利益機会を逃さないよう支援します。


発売価格 = $299

通常価格 = $1499


MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981


AI GOLD ATMは高度なアルゴリズムで高確率トレードを検知：

💯 時間を節約

💯 手動ミスを削減

💯 トレードの安定性を向上

💯 最小限のドローダウンで巨額の利益を生み出す


トレンド・グリッド・ピラミッドシステムのスマートな組み合わせにより、リスク管理を効果的に行いながら、あらゆる相場変動からより多くの利益を獲得します。


AI GOLD ATMなら、AI駆動の精度で裏付けられた取引を確信し、自信を持って資産を増やせます。

ローンチ価格を今すぐ活用（期間限定オファー）


ローンチ価格は、実際の価格に達するまで、10件の購入ごとに100ドルずつ上昇します。


重要：ご購入後、インストールマニュアルと設定手順を受け取るため、メッセージをお送りください。さらに、追加特典として、非常に価値のあるサポートグループにもご招待いたします。


本製品を最大限に活用するための最低要件と推奨事項

1. 推奨通貨ペア：XAUUSD

2. 推奨初期入金額：口座に2000ドル、または10,000 USCのセント口座の利用が望ましい

3. レバレッジ：最低1:200、1:500を推奨

4. 口座タイプ：ヘッジ口座


