AI Gold ATM MT4

Equity Security Ibrahim Olalekan Ganiu 实用工具

您獲利策略的防禦性措施！ 正如孫子大師所言：防禦之策在於避免敗北；攻克敵軍則需主動出擊。 您是否希望終結因專家顧問程式（EA）故障導致的荒謬回撤？是否渴望追蹤盈虧並認真執行風險管理？在您購買下一筆自營交易帳戶或專家顧問程式前，請暫停腳步。首先恭喜您！我為您開發了「交易意外虧損的第一道防線」。這款強大工具能在您達到每日獲利目標或每日回撤觸及預設限值時，自動鎖定帳戶停止交易，讓您的資金免受情緒決策、市場波動或專家顧問故障的侵蝕。將此工具納入您的交易武庫，從容應對市場波動！ MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/145639 核心功能： 自動交易封鎖：每日權益虧損或獲利目標觸及時，立即停止所有交易活動。 即時監控： 全天候追蹤權益與回撤幅度變化 每日重置：回撤上限與盈利目標於新交易日開始時自動重置 ️ 自訂設定：依據交易策略設定百分比或固定金額的盈利目標與回撤限額 警示通知：權益觸及限額時即時接收提醒 您需要 T 的理由 透過 DeepL.com （免費版）翻譯