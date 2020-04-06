AI Gold ATM MT4
- 专家
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- 版本: 1.0
- 激活: 5
聰明交易，賺取豐厚收益！ 若您渴望在零壓力的狀態下增長交易資本，「AI GOLD ATM」這款全自動化、多功能且適應性強的系統正是為您量身打造 其核心使命是透過智能市場適應系統，精準執行XAUUSD交易，確保您永不錯失獲利良機。 上市價 = $299 實際售價 = $1499 AI GOLD ATM運用先進演算法鎖定高勝率交易機會： 💯 節省您的時間 💯 降低人為失誤 💯 提升交易穩定性 💯 助您在最小回撤下創造巨額收益 智慧融合趨勢、網格與金字塔系統，助您更有效管理風險，同時從每波市場波動中擷取更多利潤。 使用AI GOLD ATM，您可憑藉AI驅動的精準交易背書，自信地擴展資產規模。 立即把握上市優惠價（限時特惠） 每售出10份即調漲100美元，直至恢復實際定價。 重要提示：購買後請主動聯繫以獲取安裝手冊與設定指南，您將加入高價值支援社群享受額外權益。 充分發揮效能之最低要求與建議 1. 建議交易對：XAUUSD 2. 建議初始入金：帳戶內存入2000美元，或優先使用10,000美分帳戶 3. 槓桿比例至少1:200，建議1:500 4. 帳戶類型：對沖帳戶 透過 DeepL.com（免費版）翻譯
MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981