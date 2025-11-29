Martingale and Hedge Manager MT5
- Utilitys
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Hallo Trader! Gehören Sie zu den Tradern, die zwar von ihren Einstiegen überzeugt sind, aber ständig Stop-Loss-Aufträge auslösen? Ihre Analysen sind zu über 70 % korrekt, aber Ihre Trades treffen aufgrund von Stop-Loss-Jagden oder Marktmanipulationen immer wieder den Stop-Loss? Dann ist es Zeit, die Kontrolle zu übernehmen! Mit diesem Tool können Sie all Ihre korrekten Trades sorgenfrei gewinnen. Es hilft Ihnen außerdem, Ihre Positionen nachzuverfolgen und Ihre Gewinne zu sichern, bis der Markt eine Trendwende einleitet.
MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/156747