AI Gold ATM MT4

스마트하게 거래하며 막대한 수익을 창출하세요!


스트레스 없이 거래 자산을 늘리고 싶다면, 이 완전 자동화되고 다재다능하며 적응형 시스템 “AI GOLD ATM”이 당신을 위해 만들어졌습니다.


이 시스템의 역할은 시장에 적응하는 지능형 시스템을 활용해 XAUUSD 쌍을 정밀하게 거래하도록 도와 수익 기회를 절대 놓치지 않게 하는 것입니다.


출시 가격 = $299

실제 가격 = $1499


MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981


AI GOLD ATM은 고급 알고리즘으로 높은 확률의 거래 기회를 포착합니다;

💯 시간을 절약해 줍니다

💯 수동 오류를 줄여 줍니다

💯 거래 일관성을 향상시킵니다

💯 최소한의 손실률로 거래에서 막대한 수익을 창출하도록 돕습니다.


트렌드, 그리드, 피라미드 시스템을 스마트하게 결합하여 시장 움직임마다 더 많은 수익을 확보하는 동시에 위험을 효과적으로 관리합니다.


AI GOLD ATM으로 모든 거래가 AI 기반 정밀도로 뒷받침된다는 확신을 가지고 자본을 성장시킬 수 있습니다.

지금 출시 가격을 활용하세요 (한정 제공)


출시 가격은 실제 가격에 도달할 때까지 매 10회 구매마다 $100씩 인상됩니다.


중요: 구매 후 설치 매뉴얼 및 설정 안내를 받으시려면 메시지를 보내주십시오. 또한 추가 혜택을 위한 고가치 지원 그룹에 가입하실 수 있습니다.


최적의 성능을 위한 최소 요구사항 및 권장사항

1. 권장 통화쌍: XAUUSD.

2. 권장 초기 입금액: 계좌당 $2000 또는 10,000 USC 센트 계좌 사용 권장.

3. 레버리지 최소 1:200, 1:500 권장.

4. 계좌 유형: 헤지


추천 제품
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Experts
Lemon Cat Scalper Free Version. The ideal time frame of this EA is M15, however lower timeframes are also suitable.  I mainly used M15 and M5 for backtesting. This EA simply uses previous bars to determine the position for opening orders.  It uses a very special strategy for defending losing positions, and it has passed 10 years backtest for most symbols.  This EA is mostly suitable for EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD and NZD/CAD, however other symbols are
FREE
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Experts
Overview Gold Liquidity Capture EA is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 designed for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It uses Bollinger Bands and swing reference points to prepare stop-entry orders at adaptive distances. Orders are intended to trigger only when price movement confirms direction after a defined setup condition. The EA places fixed Stop Loss and Take Profit levels and removes pending orders after a set bar limit if they are not triggered. What the EA Does The EA monit
Stochastic Forex EA
Steve Zoeger
5 (10)
Experts
Stochastic Forex EA Forex Robot ️Little advice to increase the profit. ️You can also run the robot on multiple charts at the same time. Try the following example: EUR/USD Chart 4H EUR/USD Chart 1H ️EUR/USD Chart 30min EUR/USD Chart 15min Keep the Magic Number the same in all Time Frames ️  Check the Video for set ups https://www.mql5.com/go?link=https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 Stochastic as Main Indicator     Is an fully automated Forex Robot for MT4 Terminal
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experts
라운드락은 동적 포지션 잠금 기능을 갖춘 스마트 어드바이저입니다. 라운드락은 동적 포지션 잠금 기능을 갖춘 지능형 어드바이저로, 점진적인 포지션 성장과 시장 상황에 대한 동적 적응을 통해 양방향 주문 잠금 전략을 구현하는 고급 트레이딩 어드바이저입니다. 라운드 잠금 의 장점 : 포지션 잠금을 통한 위험 관리 시장의 추세 영역에서 볼륨의 역동적인 성장, 제한에 따라 유연한 동작 설정 평면 및 추세 단계에 적합하며 각 상황에서 결과를 최적화합니다. 보호 메커니즘을 통한 평균화 전략 및 그리드 접근 방식의 자동화. MT5 version ->  HERE   / Problem solving ->  HERE 자문사는 반대 방향으로 두 개의 주문을 개시합니다. 그중 하나가 이익으로 마감되면 두 개의 주문이 다시 개시되고, 주문량은 Multiplier_Volume 배수의 볼륨과 자문사가 개시한 주문 수에 따라 증가합니다. 새로 개시된 각 쌍에서 주문은 동일한 볼륨으로 개시되며 서로 잠금됩니다.
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experts
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
GRV Grid
Roman Gergert
Experts
GRV Grid expert Advisor is a regular grid trader trading in both directions. The peculiarity of this grid is that subsequent orders in the grid are opened not only upon reaching the set step but also on the basis of the signal, which allows not to accumulate a lot of orders that can very quickly drain the entire Deposit. The EA makes a decision based on the signals from THE mA indicator and the trend filter. The EA trades almost non-stop, i.e. there are almost always open orders, so for stable
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Experts
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Best Martingale Strategy
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
EA Martingale is a popular betting strategy that has been applied to various forms of gambling, including trading and investing. However, it's important to note that Martingale strategies can be extremely risky and are not recommended for serious financial endeavors, as they can lead to substantial losses. This strategy relies on the idea of doubling your bet after each losing trade in the hope of eventually making a profit. Here's how you might apply a Martingale strategy in the context of Elec
One Bar EA MT4
Tetsuo Miyake
Experts
< Limited time Price > FREE -> 149USD -> 349USD -> 649USD -> 945USD One Bar EA MT4는 USDJPY 쌍의 매우 안정적인 거래를 위한 혁신적인 MQL4 전문 자문입니다. 10년 이상의 거래 경험을 가진 헌신적인 트레이더 팀에 의해 개발되었습니다. MT5는 요청 시 개발될 예정입니다. *초기 로트는 1.00이지만 적절한 로트는 0.01로트이며 마진은 $2000입니다. One Bar EA 소개: 달러엔(USDJPY) 시간별 차트가 돌파될 때 돌파 방향으로 작동하는 EA입니다. 일방적으로 움직이는 시장, 폭락하거나 폭등하는 시장에서 특히 효과적이며, 다른 EA가 운영을 중단하더라도 매일 최소 8핍은 확실히 벌 수 있습니다. 일방적이거나 변동성을 예상하는 시장 추세에서는 로트 규모를 늘려 큰 수익을 낼 수 있습니다. 이는 확실히 EA 포트폴리오에 포함하고 싶은 사항입니다.중요 사항: 통화쌍: USDJPY(USD/JPY 권
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades after CCI indicator exit the oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is GBPUSD and the recommended timeframe to operate and to do backtests is D1. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame a
FREE
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Smart Hedge Trader MT4
Adil Mohsine
Experts
Smart Hedge Trader – MT4 Expert Advisor Link to MT5 version Smart Hedge Trader MT5 Smart Hedge Trader is an MT4 Expert Advisor that uses a structured hedging strategy to manage trades with precision. It monitors market conditions and applies calculated logic to manage exposure, aiming for consistent trade cycles with defined risk parameters. This EA is designed for traders who prefer an automated system that adapts to volatility while maintaining control over daily trading activity. Features: Dy
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Tradely Scalper
Seyedmohammad Gallafan
Experts
Tradely Scalper is a fully automated scalping EA that uses an exclusive breakout strategy and provides Advanced money management, Trailing stop, risk-free and profit save systems. This EA doesn't need over-optimization to be profitable which means it's suitable for every beginner or experienced trader. Requirements Trading pairs EURUSD, USDJPY Timeframe H1 or M30 Minimum deposit  $100 Leverage 1:100 Brokers Hedging   ECN account. Low spreads and zero stops level   How to setup - Open M
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experts
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
MartinPro
Utibe Udoh
Experts
MartinPro   (or Martingale Pro) is a martingale-based  scalper EA. It is recommended to be traded on only one pair at a time -- preferably Gold or GBPUSD . You can set your initial FixLots based on increased equity or simply set the AutoLots to 'Yes' and the robot will use a computed initial lot size. Default setting may be OK for most trades.   Note that this is a martingale  EA; it starts with two opposite orders and opens additional (subsequent) orders with increased lot size and attempts to
Prochlorococcus MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
이 전문가 어드바이저(EA)는 플러그 앤 플레이 방식으로 작동하며 USD/JPY에 최적화되어 있습니다. 사용할 레버리지를 선택할 수 있는 기능이 추가되었고, 몇 가지 세부 조정도 이루어졌습니다. 지금까지 중 가장 낮은 가격으로 제공됩니다. EA가 다양한 지역의 시간을 정확히 인식할 수 있도록, 입력 설정에서 올바른 UTC 시간대를 설정해 주세요. 향후 다른 통화쌍도 추가될 예정이지만, 현재까지는 USD/JPY에서 가장 좋은 결과를 보여주고 있습니다. 로트 크기는 계좌 잔액의 일정 비율로 계산됩니다. EA가 작동할 요일도 자유롭게 설정할 수 있습니다. 정보 패널이 활성화되어 있는지 확인하시고, 스왑 금리가 가능한 한 공정한 시장 기준에 가깝게 설정되어 있는지 확인해 주세요. 정보 패널에 표시되는 시간과 뉴욕 시간을 비교하여 UTC 입력이 정확한지 반드시 확인해 주세요. EA를 사용해 보시려는 경우 친구 요청을 보내주시고, 궁금한 점이 있다면 언제든지 편하게 연락 주세요.
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Experts
Currency -  Eur/Usd Candle Time -  5m for best results Recomended Broker -  IG Leverage -  1:200 Minimum Deposit -  $100 Fully Automated EA for Longs and Shorts You can adjust to whichever RSI period and value you want. -RSI PERIODS & VALUES WHEN THEY CROSS ARE ALL ADJUSTABLE IN THE INPUTS & THE TAKE PROFIT AND STOPLOSS OF HEDGING LONG AND SHORT TRADES. Default settings are to... *When a LONGS trade is put on it puts in a Short at the same time. If the Short goes above 20 pips it will hit Stop-
InfinityPS
Jamie Daniel Allen
Experts
Meet InfinityPS, the revolutionary Forex Expert Advisor that's designed to constantly win big in forex trading with multiple currency pairs. Based on an advanced trading algorithm, the Infinity Pair Strategic strategy uses proven performance strategies and years of market research to deliver exceptional trading performance. InfinityPS Insights is built on an extensive database of historical market data, allowing the algorithm to make calculated decisions based on real historical patterns. This
BigPIPs MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
BigPIPS EA is an Expert Advisor based on special mathematical analysis and smart modeling of market and signals independent of timeframe. The EA has a powerful calculation engine that can predict market movement over 1000 pips (10000 points). The EA signal engine does not need any optimization and there are no settings for signal. All settings of EA are for Money Management. The EA works with a low margin level and thus has low risk. The EA can trade on all Forex Pairs, Cryptos, Stocks, Indice
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Gold tendance
Hamady Yacouba Diallo
Experts
GOLD Tendance est un robot de trading 100 % automatique spécialement développé pour le marché de l’or ( XAUUSD ). Il analyse en continu les conditions du marché afin d’identifier des opportunités de trading sur des phases de volatilité maîtrisée. Le robot est conçu pour fonctionner de manière autonome, sans intervention humaine, tout en intégrant des règles strictes de protection du capital. ️ Fonctionnalités principales Trading entièrement automatique Spécialisé XAUUSD (Gold) Analyse de la ten
SmartStep FX
Carlos Mendez Sanchez
Experts
SmartStep FX – The New Generation of Grid Trading Are you looking for a solid, fully automated Expert Advisor ready to generate consistent profits in Forex? SmartStep FX is designed for traders who want real results with a proven strategy. What makes SmartStep FX unique? SmartStep FX comes with optimized parameters – no need to change anything. Optimized for AUDCAD on M5 – a stable pair with relatively low volatility. Dynamic grid management – customizable entry levels in pips to adap
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: 귀하의 거래, 우리의 기술 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하면 매뉴얼과 설정 파일을 받으실 수 있습니다 가격: 가격은 판매된 라이선스 수에 따라 상승합니다 사용 가능한 복사본: 4 금은 시장에서 가장 변동성이 큰 금융 상품 중 하나로, 정확한 거래, 심도 있는 분석 및 강력한 리스크 관리가 요구됩니다. CyNera 전문가 조언자는 이러한 요소들을 통합하여, 최적의 금 거래를 위한 정교한 시스템으로 설계되었습니다. CyNera의 고급 전략과 기술은 경험이 풍부한 트레이더는 물론, 초보자도 금 거래에서 직면하는 독특한 도전과 기회를 극복할 수 있도록 지원합니다. CyNera는 금 시장의 복잡성에 맞춰 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 적응적이고 지능적인 전략과 다중 시간대 분석, 자동 거래 조정, 정밀한 리스크 관리 등 고급 기능을 결합합니다. 이러한 적응성 덕분에 CyNera는 빠른 시장 변화에 대응하면서도 장기적인 자본 보호를 보장하는 다목적 도구가
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
GaMBLeRs – 계좌의 기하급수적 성장을 위한 스마트 트레이딩 머신 [   퀀텀 트레이딩 머신]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs는 금융 시장에서의 성공을 위해서는 용기, 위험 감수, 그리고 체계적인 전략이 필요하다는 것을 이해하는, 강한 정신력을 가진 트레이더를 위해 설계된 전문가용 도구(EA)입니다. 이 제품은 인공지능, 대화형 패널, 그리고 자동 거래 시스템을 결합하여 계좌 잔고를 기하급수적으로 늘릴 수 있는 기회를 제공합니다. 주요 특징: 스마트 코어 및 고급 프로세서   : 확률 및 통계 원리를 사용하여 계정을 최적화하도록 자동으로 작동합니다. 기기 복제   : 시간 차이를 두고 여러 계정에서 활성화하여 성공 확률을 높이세요. 실시간 수동 제어   : 드래그 앤 드롭 기능으로 위치를 즉시 조정하거나 변경할 수 있습니다. 대화형 패널   : 수익성 있는 거래를 강화하기
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
24시간 플래시 세일 - 단돈 $199.99  "HFT Pass Prop Firms"은 HFT 도전을 위해 특별히 디자인된 US30 페어와 거래하는 전문가 어드바이저 (EA)입니다. 다른 우수한 전문가 어드바이저 및 지표를 확인하려면 다음을 방문하십시오: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 저는 로스입니다. 더 많은 업데이트를 받으려면 여기에서 구독하세요: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT란? 고빈도 거래 (HFT)는 강력한 컴퓨터 프로그램을 사용하여 몇 초 동안 많은 주문을 실행하는 거래 방법입니다. HFT는 복잡한 알고리즘을 사용하여 여러 시장을 분석하고 현재의 시장 조건을 기반으로 주문을 실행합니다. 가장 빠른 실행 속도를 가진 트레이더들이 더 수익성이 높은 경향이 있으며, HFT는 고회전율 및 주문 대 거래 비율로 특징 지어집니다. 따라서이 EA는
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
제작자의 제품 더 보기
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 오래 전 유튜브에서 스트리밍을 하던 중 Expert4x의 강력한 그리드 전략을 접하게 되었습니다. 열정적인 외환 트레이더이자 MQL4/5 프로그래머로서, 이 전략을 기반으로 Expert Advisor(EA)를 개발했으며, 그 이후로 계속 사용해오고 있습니다. 이 EA를 여러분께 제공함으로써 트레이딩 커뮤니티에 기여하는 한 가지 방법으로 삼고자 합니다. 아래 영상에서 전략이 설명되어 있으니 꼭 시청해 주시기 바랍니다. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867 추천 이 전략/EA는 범위형 통화 쌍 전용으로 설계되었습니다. 저는 개인적으로 EURCHF와 AUDNZD에서 이 EA를 사용합니다. 여러분도 이 EA가 유용하다고 느끼시길 바랍니다. 거래 위험 경고! 1. 금융 시장에서의 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
스마트하게 거래하며 막대한 수익을 창출하세요! 스트레스 없이 거래 자산을 늘리고 싶다면, 이 완전 자동화되고 다재다능하며 적응형 시스템 “AI GOLD ATM”이 당신을 위해 만들어졌습니다. 이 시스템의 역할은 시장에 적응하는 지능형 시스템을 활용해 XAUUSD 쌍을 정밀하게 거래하도록 도와 수익 기회를 절대 놓치지 않게 하는 것입니다. 출시 가격 = $299 실제 가격 = $1499 AI GOLD ATM은 고급 알고리즘으로 높은 확률의 거래 기회를 포착합니다; 시간을 절약해 줍니다 수동 오류를 줄여 줍니다 거래 일관성을 향상시킵니다 최소한의 손실률로 거래에서 막대한 수익을 창출하도록 돕습니다. 트렌드, 그리드, 피라미드 시스템을 스마트하게 결합하여 시장 움직임마다 더 많은 수익을 확보하는 동시에 위험을 효과적으로 관리합니다. AI GOLD ATM으로 모든 거래가 AI 기반 정밀도로 뒷받침된다는 확신을 가지고 자본을 성장시킬 수 있습니다. 지금 출시
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 오래 전 유튜브에서 스트리밍을 하던 중 Expert4x의 강력한 그리드 전략을 접하게 되었습니다. 열정적인 외환 트레이더이자 MQL4/5 프로그래머로서, 이 전략을 기반으로 Expert Advisor(EA)를 개발했으며, 그 이후로 계속 사용해오고 있습니다. 이 EA를 여러분께 제공함으로써 트레이딩 커뮤니티에 기여하는 한 가지 방법으로 삼고자 합니다. 아래 영상에서 전략이 설명되어 있으니 꼭 시청해 주시기 바랍니다. MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145866 추천 사항 이 전략/EA는 범위형 통화 쌍 전용으로 설계되었습니다. 저는 개인적으로 EURCHF와 AUDNZD에서 이 EA를 사용합니다. 여러분도 이 EA가 유용하다고 느끼시길 바랍니다. 거래 위험 경고! 1. 금융 시장에서의 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
메타트레이더에서 바로 랏사이즈를 계산하세요!!! 안녕하세요, 트레이더 여러분. 위험 관리에 중점을 두시는 트레이더이신가요? 그렇다면 바로 이 기능이 도움이 될 것입니다. 저는 이브라힘입니다. 계좌 잔액 대비 위험 비율을 기반으로 랏사이즈를 계산하는 도구를 개발했습니다. 위험 비율을 %로 지정하는 대신 절대값을 지정하여 랏사이즈를 계산할 수도 있습니다. 예를 들어, 잔액에서 $100를 위험에 빠뜨리고 싶다고 지정할 수 있습니다. MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/155026 무료입니다. 꼭 확인해 보세요. 댓글로 추가했으면 하는 기능이나 커뮤니티를 위해 개발했으면 하는 다음 도구에 대한 의견을 남겨주세요. 즐거운 트레이딩, 즐거운 자동화 되세요!!!
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
지표
Hello, Traders! I have developed something for traders who uses Average True Range aka ATR value to determine their trade's Stoploss and Takeprofit. With this indicator you can easily set the Takeprofit and Stoploss with the multiplier of your choice. To use this, kindly adjust the ATR Period to your trading style, then adjust the Stoploss Multiplier and Takeprofit Multiplier accordingly. Happy Trading. Goodluck and Goodtrading!!!
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
지표
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
️ 자본 보호 – 전문적으로 자본을 지키는 방법! 거래 계좌를 계속 잃고 싶지 않으신가요? 전문가 자문 프로그램(EA)의 오류로 인해 터무니없는 손실을 입는 것을 멈추고 싶으신가요? 승패를 추적하고 리스크 관리를 진지하게 접근하고 싶으신가요? 다음 프로프 펌 계좌나 전문가 자문 프로그램을 구매하기 전에 잠시 기다려 주세요. 먼저, 축하합니다! 저는 여러분을 위해 개발했습니다. 거래 중 예상치 못한 손실로부터의 첫 번째 방어선. 이 강력한 도구는 일일 수익 목표나 일일 손실 한도가 사전 설정된 한도에 도달하면 계좌를 추가 거래로부터 자동으로 잠그며, 감정적 결정, 변동성 높은 시장, 또는 고장난 Expert Advisors로부터 자본을 보호합니다. 이 도구를 거래 도구함에 추가하고 자신감 있게 거래하세요! MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145636 주요 기능: 자동 거래 차단: 일일 자본 손실 또는 일일 수익 목
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
메타트레이더에서 바로 랏사이즈를 계산하세요!!! 안녕하세요, 트레이더 여러분. 위험 관리에 중점을 두시는 트레이더이신가요? 그렇다면 바로 이 기능이 도움이 될 것입니다. 저는 이브라힘입니다. 계좌 잔액 대비 위험 비율을 기반으로 랏사이즈를 계산하는 도구를 개발했습니다. 위험 비율을 %로 지정하는 대신 절대값을 지정하여 랏사이즈를 계산할 수도 있습니다. 예를 들어, 잔액에서 $100를 위험에 빠뜨리고 싶다고 지정할 수 있습니다. MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/155025 무료입니다. 꼭 확인해 보세요. 댓글로 추가했으면 하는 기능이나 커뮤니티를 위해 개발했으면 하는 다음 도구를 알려주세요. 즐거운 트레이딩, 즐거운 자동화 되세요!!!
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
수익 창출 전략의 방어적 조치! 손자(孫子)가 말했듯: 패배를 막는 것은 방어적 전술이며, 적을 물리치는 능력은 공격을 의미한다. 자동 거래 시스템(EA)의 결함으로 인한 터무니없는 손실을 막고 싶으신가요? 수익과 손실을 추적하고 리스크 관리를 진지하게 접근하고 싶으신가요? 다음 프로프 펌 계좌나 다음 EA를 구매하기 전에 잠시 멈추세요. 먼저 축하드립니다! 여러분을 위해 개발한, 거래 중 예상치 못한 손실에 대한 첫 번째 방어선을 소개합니다. 이 강력한 도구는 일일 수익 목표나 일일 손실이 사전 설정된 한도에 도달하면 자동으로 계좌를 잠그어 추가 거래를 차단합니다. 감정적 결정, 변동성 높은 시장, 또는 오작동하는 EA로부터 자본을 보호합니다. 이 도구를 여러분의 트레이딩 무기고에 추가하고 자신감 있게 거래하세요! MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145639 주요 기능: 자동 거래 차단: 일일 순자산 손실 또는
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
안녕하세요, 트레이더 여러분. 진입에 자신감이 있지만, 손절매의 대상이 되는 경우가 잦은 트레이더이신가요? 분석 결과는 70% 이상 정확하지만, 손절매나 시장 조작으로 인해 손절매에 걸리는 경우가 많으신가요? 그렇다면 지금이 바로 트레이더가 될 때입니다! 이 도구를 사용하면 정확한 거래에서 아무런 걱정 없이 수익을 낼 수 있습니다. 또한, 미스터 마켓(Mr. Market)이 반전을 결정할 때까지 포지션을 추적하고 수익을 확정하는 데에도 도움이 됩니다. MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/156745 이 도구는 시장이 강세일 때, 예를 들어 주요 뉴스가 발표될 때에도 달러를 발행합니다. 헤지 모드로 전환하고 분석 결과에 따라 포지션을 트리거하면 매니저가 마법처럼 처리해 줍니다. 이 모든 과정을 시각적으로 보여주는 영상을 보려면 아래 영상을 시청하세요. 정상에서 뵙겠습니다. 더 많은 정보를 원하시면 저를 팔로우하고 업데이트를 기다려
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
안녕하세요, 트레이더 여러분. 진입에 자신감이 있지만, 손절매의 대상이 되는 경우가 많은 트레이더이신가요? 분석 결과는 70% 이상 정확하지만, 손절매나 시장 조작으로 인해 손절매에 걸리는 경우가 많으신가요? 그렇다면 지금이 바로 트레이더가 될 때입니다! 이 도구를 사용하면 정확한 거래에서 아무런 걱정 없이 수익을 낼 수 있습니다. 또한, 미스터 마켓(Mr. Market)이 반전할 때까지 포지션을 추적하고 수익을 확보하는 데에도 도움이 됩니다. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/156747 이 도구는 시장이 강세일 때(예: 주요 뉴스 발표)에도 달러를 발행합니다. 헤지 모드로 전환하고 분석 결과에 따라 포지션을 트리거하면 매니저가 마법처럼 처리해 줍니다. 이 모든 과정을 시각적으로 보여주는 영상을 보려면 아래 영상을 시청하세요. 정상에서 뵙겠습니다. 팔로우하고 최신 소식을 계속 확인하세요. 행운을 빕니다! 좋은 트레이딩
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변